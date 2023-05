Legacy Central: Bàn giao nhà đầu năm 2023

Sở hữu Legacy Central thời điểm này, khách hàng sẽ được nhận nhà chỉ sau một năm

Nhận nhà trong năm sau

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, năm 2021 nguồn cung căn hộ sơ cấp của Bình Dương cao hơn TP. HCM 5% và dự kiến đến năm 2024 sẽ còn tăng mạnh, ước tính lên đến 48.000 căn hộ.

Giữa lúc thị trường Bình Dương bùng nổ nguồn cung căn hộ, Legacy Central vẫn thuyết phục những khách hàng khó tính bằng tiến độ xây dựng và chất lượng công trình vượt trội. Cụ thể, từ khi triển khai dự án luôn được tăng tốc xây dựng và hiện đã được thi công lên đến tầng 13, dần khoác lên một diện mạo khang trang ngay trung tâm TP. Thuận An. Trước đây, Legacy Central cũng tạo dấu ấn trên khu vực khi chỉ trong 75 ngày đã hoàn thành hơn 9.000 m2 sàn hầm.

Với tốc độ này, Legacy Central hứa hẹn sẽ về đích đúng kế hoạch và được bàn giao trong Quý I/2023. Như vậy, chỉ sau khoảng một năm tính từ thời điểm hiện tại, chủ sở hữu Legacy Central sẽ được trải nghiệm một cuộc sống hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Những khách hàng đầu tư cũng thuận lợi khai thác cho thuê hay dễ dàng chuyển nhượng lại.

Thời điểm đầu tháng 03/2022, Legacy Central đã được thi công lên đến tầng 13, dự kiến bàn giao trong Quý I/2023

Song song tiến độ nhanh, Legacy Central còn ghi điểm khi được “bảo chứng” chất lượng từ những đơn vị uy tín và giàu kinh nghiệm. Đơn cử như với hạng mục xây dựng, dự án có sự đồng hành của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong vai trò thi công xây dựng và Coninco là đơn vị tư vấn giám sát. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là nhà thầu hạng A, nhiều năm đứng vị trí số 1 trên thị trường. Trong khi đó, Coninco là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn giám sát công trình, có hơn 40 năm kinh nghiệm và gắn liền với loạt dự án trọng điểm Quốc gia, mới đây nhất là dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Thấu hiểu vai trò quan trọng của việc thiết lập cộng đồng cư dân văn minh và đảm bảo an toàn, Tập đoàn Kim Oanh đã hợp tác cùng Savista trong vai trò quản lý vận hành dự án. Tại thị trường bất động sản TP. HCM, Savista chiếm phần lớn thị phần quản lý vận hành toà nhà văn phòng – căn hộ và là sự lựa chọn của nhiều chủ đầu tư lớn.

Giá và ưu đãi có một không hai

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH, quý II/2021 Bình Dương có 29 KCN hoạt động nhộn nhịp, thu hút gần 15 ngàn chuyên gia nước ngoài và hàng nghìn lao động trình độ cao từ nhiều tỉnh thành về làm việc. Đồng thời, với kế hoạch tiếp tục mở rộng công nghiệp và sở hữu dòng vốn ngoại lớn, dự báo mỗi năm Bình Dương sẽ có thêm hàng chục ngàn lao động chất lượng dẫn đến sức cầu nhà ở sẽ còn tăng mạnh.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã dịch chuyển về đây phát triển loạt dự án nhà phố, căn hộ quy mô. Nhưng theo ghi nhận thực tế, hiện giá căn hộ Bình Dương đang neo ở mức khá cao, căn hộ dưới 1 tỷ đồng gần như mất hút tại những thành phố như Thuận An và Dĩ An.

Từ thực tế này, dự án Legacy Central được giới thiệu với giá khởi điểm chỉ từ 900 triệu/căn đã trở thành hiện tượng hút khách. Legacy Central còn có chính sách tài chính vô cùng tối ưu, chỉ cần thanh toán trước 25% (tương đương khoảng 225 triệu đồng), phần còn lại giãn tiến độ chi trả lên đến 13 đợt. Trường hợp khách có nhu cầu vay vốn sẽ được ngân hàng OCB hỗ trợ lên đến 75% trong 25 năm, không tính lãi suất vay trong 18 tháng đầu.

Legacy Central tọa lạc ngay trung tâm TP. Thuận An và có mức giá vô cùng hấp dẫn – chỉ từ 900 triệu/căn

Vượt trội hơn, Legacy Central được áp dụng loạt ưu đãi “có một không hai” trên thị trường với tổng mức chiết khấu hơn 200 triệu đồng bao gồm chiết khấu 4% khi thanh toán bằng vốn tự có đúng tiến độ, chiết khấu 5% khi thanh toán sớm 70%, chiết khấu 1-5% khi mua sỉ (áp dụng từ sản phẩm thứ 2). Riêng những khách hàng vay vốn ngân hàng sẽ được chiết khấu 1%.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2021-2025, Thuận An được định hướng trở thành thành phố thông minh – đô thị loại 1 của tỉnh Bình Dương. Theo đó, loạt trung tâm thương mại, trường quốc tế, trung tâm tài chính, bệnh viện quốc tế, sân golf… sẽ lần lượt mọc lên và nơi đây sẽ là đô thị hạt nhân – dịch vụ lớn nhất của tỉnh.

Trở lại với Legacy Central, dự án có lợi thế nằm ngay vùng lõi Thuận An, sở hữu mức giá gần như “độc tôn” trong khu vực cộng hưởng thời gian bàn giao nhà sớm được khách hàng đánh giá cao triển vọng an cư và đầu tư. Legacy Central là căn hộ đón đầu tầm nhìn phát triển của Thuận An kéo theo giá trị dự án sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.