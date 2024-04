Libera Nha Trang Góp Phần Đưa Vịnh Ngọc Thăng Hạng Trên Bản Đồ Du Lịch Châu Á

Không dừng lại ở một thành phố du lịch sở hữu những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Nha Trang đang từng bước chuyển mình trở thành đô thị biển hiện đại, năng động. Đáng chú ý, sự bắt tay của Nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes và tập đoàn đa ngành KDI Holdings hợp tác đồng hành phát triển dự án căn hộ biển Flex Home thuộc đô thị biển Libera Nha Trang mới đây không chỉ thổi “làn gió mới” đưa nha Trang thăng hạng điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn mở ra vận hội mới cho bất động sản biển Việt Nam.

Đô Thị Biển – Trung Tâm Kinh Tế Và Du Lịch

Được mệnh danh là hòn ngọc Biển Đông, Nha Trang sở hữu vô vàn sự ưu ái của thiên nhiên từ những bãi cát trắng mịn, thoai thoải ôm trọn làn nước biển xanh trong và 19 đảo lớn nhỏ hữu tình, đến khí hậu ôn hòa, mát mẻ cùng chất lượng không khí trong lành thuộc top đầu cả nước. Đây cũng là lý do khiến Nha Trang luôn được nhiều tạp chí về du lịch uy tín trên thế giới như National Geographic, USNews bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Nha Trang luôn được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới.

Báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã đón khoảng 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ; hơn 942.000 lượt khách nội địa, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.608,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, so với các trung tâm du lịch trong khu vực Đông Nam Á, số lượng các cơ sở lưu trú cao cấp tại Nha Trang vẫn còn khiêm tốn. Ghi nhận từ số liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường như CBRE, Savills, JLL cho thấy, số lượng phòng nghỉ 3 – 5 sao tại thành phố này trong nhiều năm vừa qua chưa vượt quá 30% tổng số phòng, trong khi tại Phuket (Thái Lan), tỷ lệ này luôn chiếm trên 80%, dù Nha Trang được đánh giá cao hơn hẳn về các tiềm năng phát triển.

Điều này cho thấy, đã đến lúc tìm cách để Nha Trang được “thăng hạng” ở vị trí cao hơn trên bản đồ du lịch thế giới. Trong đó, công thức chuẩn để đạt được mục tiêu đó là xây dựng những công trình hạ tầng hiện đại song hành với phát triển các sản phẩm du lịch tích hợp và đẳng cấp, giống cách mà Singapore đã làm khi xây dựng Marina Bay Sands hay Malaysia với Genting World Resort.

Nâng Tầm Chuẩn Mực Chất Lượng Dịch Vụ

Năm 2022, khi Bộ Chính trị đã chính thức ban hành nghị quyết số 06-NQ/TW về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với những định hướng rất rõ ràng trong việc phát triển các chuỗi đô thị biển gắn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, cũng là lúc cơ hội vươn mình của những Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang hay Vũng Tàu – những nơi có tiềm năng rất lớn về cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa thuận lợi để phát triển du lịch.

Trong đó, Nha Trang (Khánh Hòa) đang nổi bật hơn cả với những thay đổi tích cực gần đây về cả hạ tầng du lịch và sự nhập cuộc của những nhà phát triển hàng đầu. Tháng 3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó TP. Nha Trang đã được định hướng là đô thị du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế; trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo và y tế của tỉnh; trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và y tế của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Nha Trang (Khánh Hòa) đang nổi bật hơn cả với những thay đổi tích cực gần đây về cả hạ tầng du lịch và sự nhập cuộc của những nhà phát triển hàng đầu.

Đây cũng là lý do những năm qua hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối đến Nha Trang đã được đầu tư triển khai. Trong đó, các tuyến cao tốc đoạn Dầu Giây – Phan Thiết, Phan Thiết – Vĩnh Hảo, Nha Trang – Cam Lâm giúp rút ngắn thời gian đến TP. Nha Trang. Sắp tới khi đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Cam Lâm hoàn thành thì tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn từ TP.HCM đến Nha Trang sẽ nối liền một mạch và lượng khách đến Nha Trang sẽ càng tăng khi du khách chỉ mất chưa đến 4 tiếng di chuyển.

Bên cạnh đó, các tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang hay Liên Khương – Nha Trang đang được triển khai, dự án nâng cấp mở rộng sân bay Quốc tế Cam Ranh, đầu tư xây dựng mới Cảng hàng không Vân Phong và trong tương lai là tuyến đường sắt cao tốc rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Nha Trang và TP.HCM… sẽ giúp bức tranh hạ tầng giao thông Nha Trang, Khánh Hòa ngày một hiện đại và hoàn chỉnh.

Cùng với việc mở thêm hàng loạt đường bay mới trong nước và Quốc tế, trong thời gian vừa qua, sự xuất hiện của các dự án bất động sản biển cũng mang tới kỳ vọng về sự khởi sắc của thành phố biển Nha Trang. Và trong số đó, đáng kể phải kể đến Libera Nha Trang – đô thị biển đầu tiên và duy nhất ngay nội đô TP. Nha Trang (nằm trên đường Trần Phú kéo dài) quy mô lên tới 44ha với hàng loạt tiện ích độc đáo chưa từng có, kiến tạo một điểm đến mới đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm du lịch Nha Trang khởi sắc tương lai.

Đô thị biển Libera Nha Trang quy mô 44ha, sừng sững, hiện ngang, ôm trọn vịnh biển thiên đường, thắp sáng cả hải trình phía Bắc Nha Trang

Libera Nha Trang cũng là dự án hiếm hoi ở trung tâm TP. Nha Trang nhưng sở hữu 3 bãi biển riêng, lưng tựa núi, mặt hướng biển, thu trọn quang cảnh tuyệt đẹp của vịnh biển thiên đường. Đây không chỉ là ngôi nhà thứ 2 đầy tự hào và kiêu hãnh để trở về mà còn là một tài sản giá trị mang tới nguồn thu nhập thụ động bền vững, hướng tới đích đến tự do tài chính của cuộc đời. Ngoài ra, cùng với hàng loạt tiện ích văn hóa, giải trí đẳng cấp như: nhà hát Đó, công viên Vạn San Đảo, khu phố downtown "không ngủ"… Libera Nha Trang được mệnh danh "Thành phố Tự do" – Trung tâm mới không thể bỏ lỡ cho du khách trong nước và quốc tế cũng như chính người dân thành phố.

Theo đại diện chủ đầu tư, sau khi đi vào hoạt động Libera Nha Trang sẽ sở hữu hệ sinh thái trọn vẹn xuyên suốt 24 giờ, giúp nơi đây vươn lên trở thành “hub” của tín đồ du lịch khi đến với Nha Trang (Khánh Hòa). Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái này tất yếu kéo theo nhu cầu cư trú lâu dài, ổn định để kinh doanh, buôn bán, làm việc tại nơi đây.