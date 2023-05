Liền kề với thành phố Thủ Đức, Bcons Plaza xứng tầm là tài sản giá trị

2021 vẫn là cơ hội cho người mua nhà

Giao thông thuận tiện, cuộc sống tiện lợi là một trong những yếu tố then chốt được người đi mua nhà lựa chọn hàng đầu. Ai cũng muốn ở ngay trung tâm, tuy nhiên cần phân tích khả năng tài chính của mình để có sự lựa chọn thích hợp, các chuyên gia đã nhấn mạnh như vậy.

Không cần nhìn xa, chỉ so sánh điều kiện mua nhà tại TP.HCM giai đoạn từ 2018 đến nay đã thấy nhiều sự khác biệt. Với tình hình quỹ đất gần trung tâm bị co hẹp đã khiến cho giá nhà ở cũng tăng mạnh và đẩy các dự án đi xa trung tâm TP.HCM hơn.

Cách thành phố Thủ Đức 5 phút di chuyển, Bcons Plaza đang được triển khai xây dựng

Hiện tại, khu vực các cửa ngõ được nhận định là cơ hội cho những ai đang có kế hoạch tạo lập nhà ở. So với năm 2018, giá nhà ở khu vực cửa ngõ đã cao hơn. Tuy nhiên, điều này khó tránh khỏi, khi Bình Dương đã điều chỉnh khung bảng giá đất giai đoạn 2020-2025, trong đó Dĩ An là một trong những khu vực có tỷ lệ điều chỉnh tăng cao nhất. Chưa kể, cũng từ năm 2020, Dĩ An chuyển lên thành phố, điều này cũng tác động mạnh mẽ đến giá cả thị trường nhà đất ở đây.

Do vậy, những dự án ngay khu vực cửa ngõ, có cự li gần với TP.HCM nhất, giá tốt như các dự án Bcons phát triển sẽ không nhiều, đây là cơ hội lớn cho người mua nhà để ở cũng như đầu tư lâu dài ở những tháng đầu năm 2021 này.

Các căn hộ Bcons đang có mức giá tốt nhất trên thị trường Dĩ An. Với giá từ 1,5 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ áp dụng cho dự án Bcons Plaza đã không còn tìm được tại thị trường TP.HCM.

Bcons Plaza sở hữu “cự li vàng” của an cư

Khẳng định điều này, chị Thanh Ngọc chia sẻ rằng, “Trước khi chọn căn hộ Bcons Plaza để sở hữu, tôi đã tham khảo giá của nhiều dự án tại khu vực xung quanh đường Quốc lộ 1K. Do tài chính không có nhiều nên gia đình chúng tôi rất cân nhắc về mức giá. Còn đối với chất lượng dự án thì rất tin tưởng đơn vị phát triển Bcons”.

Bcons Plaza tọa lạc ngay mặt tiền trục đường triệu đô của Dĩ An

“Thêm vào đó, vị trí của Bcons Plaza sẽ không lo ngại về khoảng cách, bởi từ đây, chỉ cần 5 phút di chuyển đã đến TP. Thủ Đức gồm các khu vực quận 9 và Thủ Đức, và chỉ 20 phút là di chuyển đến khu vực Hàng Xanh của quận Bình Thạnh. Khoảng cách và thời gian di chuyển như vậy đảm bảo cho việc ở tại khu vực cửa ngõ vẫn đi làm tại trung tâm TP.HCM thuận lợi, cũng như sử dụng các tiện ích sinh hoạt, học tập, vui chơi hàng ngày”, chị Ngọc nhấn mạnh thêm.

Ngoài ra, lợi thế kết nối cần phải kể đến nữa là từ đây di chuyển liền mạch tầm 30 phút là đến sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như kết nối nhanh chóng với khu vực quận Gò Vấp, quận 12 của TP.HCM, thành phố Thuận An (Bình Dương), cùng với hàng loạt các khu công nghiệp hiện hữu trên địa bàn Dĩ An.

Chưa kể, đường Thống Nhất được quy hoạch lộ giới 32m, là tuyến đường kết nối liền mạnh và rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực trung tâm Dĩ An với Xa lộ Hà Nội, bến xe Miền Đông mới, quận 9 và quận 2 của thành phố Thủ Đức, TP.HCM. Trong tương lai, đường Thống Nhất còn góp phần vào mục tiêu phát triển đô thị của phường Đông Hòa khi nơi này hình thành nên không gian sầm uất, dân cư đông đúc và hàng loạt tiện ích dịch vụ.

Những bất động sản có vị trí như Bcons Plaza sẽ nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhà đầu tư chuyên nghiệp

Theo Savills Việt Nam, tại Anh Quốc, người dân thường không sống tại trung tâm thành phố, vì họ không thể chi trả cho giá nhà đắt đỏ tại đó. Vậy nên, người dân thường sống ở những khu vực ngoại ô London và di chuyển tới trung tâm bằng các phương tiện công cộng. Từ đó cho thấy với khoảng cách chỉ vài kilomet như giữa Bcons Plaza với TP.HCM có thể nói là cự li vàng để an cư.

Vị trí đẹp, thanh khoản tốt, dễ giao dịch, tiềm năng gia tăng giá trị lớn là điều mà có thể khẳng định cho bất động sản khu vực cửa ngõ TP.HCM. Lợi thế mà bất động sản cửa ngõ được hỗ trợ tích cực là song hành cùng kế hoạch giãn dân và đầu tư mạnh mẽ hạ tầng giao thông cho những khu vực lân cận Tp.HCM đang được đẩy mạnh.

Vì thế, có nhiều yếu tố để tin tưởng khu vực cửa ngõ TP.HCM – Dĩ An sớm là khu đô thị sầm uất với không gian sống chất lượng, tích hợp đầy đủ tiện ích phục vụ mọi nhu cầu an cư cho các gia đình.