Dấu ấn từ Nhơn Hội New City

Năm 2019 được nhận định là một năm sóng gió và nhiều biến động của thị trường BĐS Việt Nam. Từ những lùm xùm xoay quanh vấn đề pháp lý và vướng mắc về cam kết lợi nhuận của một số dự án đã khiến niềm tin của khách hàng bị sụt giảm đi nhiều, thị trường BĐS theo đó cũng phần nào chững lại.

Nếu nhìn nhận một cách đa chiều, năm qua cũng là một năm có những tín hiệu tích cực khi thị trường BĐS nhận nhiều tác động trực tiếp từ chính sách, quy định mới, nhằm thiết lập sự phát triển ổn định và bền vững hơn. Chính quyền các thành phố lớn, các địa phương đang chú trọng rà soát toàn bộ các dự án sai phạm và chỉ cấp phép cho những dự án đủ điều kiện phát triển.



Nhơn Hội New City – khu đô thị sinh thái ven biển Quy Nhơn

Bên cạnh đó, thị trường BĐS cũng có xu hướng dịch chuyển về vùng ven và những địa phương chưa được khai thác nhiều như: Bình Định, Đắk Lắk, các tỉnh bắc miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long… Trong đó, có một số dự án nổi bật bởi pháp lý minh bạch, quy mô rộng lớn, hạ tầng đồng bộ và tỷ suất sinh lời hấp dẫn.

Nổi bật phải kể đến dự án Nhơn Hội New City. Dự án này đã thực sự tạo nên một cơn sốt “khuấy đảo” thị trường BĐS 2019, thu hút nhà đầu tư khắp cả nước. Thành công của dự án này được thể hiện rõ qua tốc độ và số lượng sản phẩm giao dịch đáng kinh ngạc của phân khu 4 và phân khu 2.

Trong bối cảnh nhiều dự án trên thị trường gặp vướng mắc về vấn đề pháp lý thì Nhơn Hội New City càng củng cố niềm tin cho khách hàng khi bàn giao sổ đỏ trước thời hạn. Đó là một trong những động thái thiết thực thể hiện uy tín và trách nhiệm của chủ đầu tư. Song song với đó, hạ tầng và tiện ích dự án cũng được triển khai với tiến độ nhanh chóng.

Nhằm mang đến cho khách hàng những cơ hội đầu tư hấp dẫn dịp cuối năm, Nhơn Hội New City ra mắt phân khu Kỳ Co Gateway với nhiều ưu điểm vượt trội. Kỳ Co Gateway có nhiều tiềm năng to lớn trong việc phát triển thành khu công nghiệp – du lịch – dịch vụ toàn diện, được kỳ vọng trở thành đô thị cửa ngõ du lịch biển Quy Nhơn.

Kỳ Co Gateway – khu đô thị cửa ngõ du lịch Quy Nhơn

Kỳ Co Gateway tiếp giáp các trục giao thông trọng điểm của tỉnh Bình Định, bao gồm: Quốc lộ 19B đi thẳng ra sân bay Phù Cát; cửa ngõ tuyến Nhơn Lý dẫn vào khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió; tuyến trục giao thông xuyên tâm từ Quốc lộ 19B kết nối chuỗi resort 5 sao, nối liền trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, quảng trường đại dương và các khu du lịch khác… Bao quanh phân khu là công viên FLC Zoo Safari và sân golf 36 lỗ chuẩn quốc tế.



Tuyến phố thương mại dài hơn 1.000m mặt tiền quốc lộ

Bên cạnh đó, phân khu này còn được hưởng lợi từ hạ tầng khu vực đang được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Đặc biệt, với việc sân bay Phù Cát được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế, nâng công suất phục vụ lên 600.000 khách/năm không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách trong nước và quốc tế, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên.

Với mong muốn xây dựng thành đô thị kỳ quan mới của Việt Nam và quốc tế, Kỳ Co Gateway là nơi hội tụ tinh hoa các nền văn hóa – kiến trúc trên thế giới. Những giá trị văn hóa đặc sắc nhất sẽ được hiện diện ở đây, tái hiện qua những khu phố thương mại, nhà vườn sinh thái, biệt thự vườn cao cấp… Đồng thời, đây sẽ là khu đô thị đầu tiên tại Bình Định sở hữu chuỗi 7 công viên kỳ quan nổi tiếng khắp 5 châu.



Chuỗi tiện ích nội khu được bố trí tập trung

Điểm nhấn của phân khu nằm ở tuyến phố thương mại mặt tiền quốc lộ dài hơn 1.000m; khu nhà điều hành – triển lãm rộng 4.000m2; tổ hợp hồ bơi 4 mùa rộng 7.000m2; khu công viên kiểu Nhật, Hà Lan và khu vườn Châu Âu; các gian hàng mua sắm và thưởng thức đặc sản địa phương…

Khu đô thị khép kín được thiết kế hiện đại với chuỗi tiện ích được bố trí tập trung trong bán kính phù hợp. Hệ thống giao thông nội khu rộng rãi và thoáng mát. Đặc biệt, Kỳ Co Gateway sẽ mang đến một thành phố xanh Eco – City, đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống và du lịch nghỉ dưỡng.

Tiếp nối những thành công rực rỡ được ghi dấu cùng dự án Nhơn Hội New City, LinkHouse Miền Trung tự hào là đối tác phân phối chiến lược phân khu Kỳ Co Gateway. Với uy tín của một đơn vị kinh doanh và phát triển BĐS hàng đầu khu vực, thuộc top đơn vị phân phối xuất sắc nhất dự án Nhơn Hội New City, LinkHouse Miền Trung hứa hẹn mang đến cho khách hàng những cơ hội đầu tư bền vững.



Website: Công ty CP BĐS LinkHouse Miền Trung là đối tác phân phối chiến lược Kỳ Co GatewayTrụ sở chính: 320 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà NẵngHotline: 0901 13 63 83Website: www.linkhousemientrung.com.vn

