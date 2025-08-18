Livestream Sunshine Group 15/8: Sky Villa Chốt Deal 21,7 Tỷ Đồng; Khán Giả Thứ 3 Trúng Giải 200 Triệu

Livestream đặt giá mua nhà NobleGo của Sunshine Group tiếp tục “gây bão” trong phiên tối 15/8 khi một căn Sky Villa triệu đô tại dự án Noble Crystal Long Bien được chốt deal ở mức giá 21,7 tỷ đồng; và thêm một khán giả may mắn ẵm trọn giải thưởng quay số 200 triệu tiền mặt chỉ trong vài giây.

Sky Villa Triệu USD Noble Crystal Long Bien Được Chốt Deal Thành Công Ở Mức 21,7 Tỷ Đồng

Tâm điểm của phiên livestream tối 15/8 là căn hộ Sky Villa thông tầng, diện tích thông thủy hơn 174m², sở hữu 3 phòng ngủ, bể bơi và sân vườn riêng, ban công hướng Đông Nam nhìn ra toàn cảnh khu đô thị Sài Đồng xanh mát – một trong những khu vực đáng sống bậc nhất phía Đông Thủ đô. Tọa lạc tại dự án Noble Crystal Long Bien, kế cận sân golf Long Biên, căn hộ được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, hướng tới tầng lớp thượng lưu hiện đại và giới trẻ thành đạt đang tìm kiếm một chuẩn sống khác biệt.

Tối 15/8, khách hàng V.Kha đã chốt deal thành công Sky Villa A2.12-09 với mức đặt giá 21,7 tỷ đồng, rẻ hơn đáng kể so với thị trường

Từ mức giá khởi điểm 13,5 tỷ đồng, sau ba vòng đặt giá đầy kịch tính, anh V.Kha đã trở thành chủ nhân mới của căn dinh thự trên không với mức đặt giá 21,7 tỷ đồng. Con số này được nhận định là rẻ hơn đáng kể so với thị trường hạng sang, đặc biệt trong trường hợp của Noble Crystal Long Bien – dự án hàng hiệu tiên phong tại khu vực Long Biên, sở hữu đặc quyền riêng tư tuyệt đối với 100% Sky Villa có sân vườn, bể bơi riêng, thang máy riêng cho từng căn, cùng tiêu chuẩn bàn giao hàng hiệu, kết hợp các gói nội thất siêu sang được “may đo” theo yêu cầu gia chủ.

Với 2 tòa tháp cao 17 tầng, dự án được tích hợp hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế, trong đó có những đặc quyền vượt chuẩn dành riêng cho siêu xe như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & Robot, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh chuẩn khách sạn 5 sao….

Phiên livestream 15/8 không chỉ ghi nhận hơn 300.000 lượt xem trực tuyến mà còn chạm đến cao trào khó quên khi hai khán giả vì một thoáng chậm nhịp đã đánh rơi “cơ hội vàng” tại vòng quay may mắn, nhường lại thời khắc quyết định cho chị Trịnh Thị Thu Hiền tại Hà Nội. Chỉ trong tích tắc, nữ nhân viên văn phòng này đã dứt khoát ấn xác nhận và trở thành khán giả may mắn thứ 3 chinh phục trọn vẹn giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt từ NobleGo, trong ba phiên livestream gần đây.

Dự Án Phía Đông Hà Nội Có Gần 8.000 Căn Hộ Cao Cấp Rẻ Hơn Thị Trường 25% Sẽ Khởi Công Ngày 19/8

Cũng trong livestream NobleGo tối 15/8, một thông tin “gây sốt” đã được hé lộ: Sunshine Legend City – dự án đô thị sinh thái quy mô gần 50 ha tại phía Đông Hà Nội sẽ chính thức khởi công ngày 19/8.

Sunshine Legend City (Hưng Yên) sẽ khởi công ngày 19/8 với tâm điểm là gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao full nội thất thông minh với giá từ hơn 40 triệu/m2, rẻ hơn 25% so với sản phẩm cao cấp cùng khu vực

Điểm đáng chú ý nhất của dự án này là gần 8.000 căn hộ cao cấp được trang bị trọn gói nội thất thông minh, đồng bộ, giúp người mua dễ dàng dọn vào ở ngay, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện, nhưng lại sở hữu mức giá cạnh tranh hiếm có, rẻ hơn đến 25% so với các dự án cùng phân khúc tại khu vực.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm thuộc dự án cũng sẽ được hỗ trợ đăng bán, cho thuê miễn phí trên NobleLink – Nền tảng độc quyền thuộc ứng dụng Noble App do Sunshine Group phát triển, không chỉ miễn phí đăng tin, mà còn tích hợp tính năng đặt giá, gợi ý giá tối ưu, kết nối trực tiếp với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Với lợi thế bàn giao trọn bộ nội thất, mức giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2, và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nền tảng độc quyền NobleLink, Sunshine Legend City được các chuyên gia đánh giá là dòng sản phẩm giá trị thực, tạo dòng tiền và sinh lời cho gia chủ ngay sau khi mua.

Được biết, Sunshine Legend City và Sunshine Bay Retreat Vung Tau là hai dự án tiên phong thuộc dòng “Sunshine City” – dòng sản phẩm chiến lược mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh, hướng tới mục tiêu cung cấp 20.000 căn hộ chất lượng cao với mức giá hợp lý dành riêng cho người trẻ đô thị.

Cả hai dự án sẽ chính thức được Sunshine Group khởi công đồng loạt trong sáng ngày 19/8, với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD, dự kiến cung cấp cho thị trường Hà Nội và TP.HCM khoảng 16.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của thế hệ trẻ.

Sau 14 phiên livestream NobleGo, Sunshine Group đã đóng góp 7 tỷ đồng để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam; góp phần xây dựng 18 mái nhà tình nghĩa tại nhiều tỉnh thành và 2 điểm trường tại Cao Bằng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái song hành cùng phát triển kinh doanh bền vững.

Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên các trang Fanpage của VTVTimes, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.

