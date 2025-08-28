Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Livestream Sunshine Group 26/8 Tiếp Tục ‘Nổ’ Giải 200 Triệu Tiền Mặt Cho Khán Giả May Mắn

Livestream NobleGo tối 26/8 của Sunshine Group tiếp tục bùng nổ khi một khán giả may mắn ẵm trọn giải thưởng 200 triệu đồng chỉ trong vài giây quay số và một căn hộ cao cấp Long Biên được chốt deal với mức giá hời hơn 1 tỷ so với thị trường.

Giải Thưởng 200 Triệu “Về Tay” Khán Giả May Mắn Chỉ Trong Vài Giây

Tâm điểm của phiên là căn A-09CH03 tại Sunshine Green Iconic – dự án đang được săn đón bậc nhất khu Đông Hà Nội. Với diện tích gần 80m², 2 phòng ngủ, ban công Tây Nam hướng sân golf Long Biên, đã bàn giao hoàn thiện nội thất liền tường cao cấp, căn hộ có giá khởi điểm chỉ 4,5 tỷ đồng (tương đương 50% giá thị trường). Sau ba vòng đặt giá kịch tính, anh Huệ đã “chốt deal” thành công sản phẩm này ở mức 7,6 tỷ đồng, thấp hơn thị trường tới 1,3 tỷ. Từng mở bán với giá sơ cấp 38 triệu đồng/m² vào năm 2020, đến nay Sunshine Green Iconic đã thiết lập mặt bằng mới lên tới 110 – 120 triệu đồng/m², minh chứng rõ nét cho sức hút, tiềm năng và đà tăng giá mạnh mẽ của bất động sản cao cấp có vị trí đắc địa giữa lòng khu Đông Hà Nội.
Dự án Sunshine Green Iconic gần kề siêu cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công, cách phổ cổ chỉ 10 phút di chuyển, sở hữu tầm view hướng hồ điều hòa, sân golf Long Biên, cùng hệ tiện ích cao cấp đồng bộ và mật độ lý tưởng chỉ 10 – 14 căn/mặt sàn, 4 thang máy/khối nhà.
Với hàng trăm ngàn lượt theo dõi đa nền tảng, phiên livestream chạm đến cao trào khi cái tên Thanh Huyền bất ngờ được xướng lên trong phần quay số trực tiếp – trở thành khán giả tiếp theo “ẵm gọn” giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt ngay trên sóng trực tiếp. Sau 17 phiên livestream thành công, tổng số tiền đồng hành của NobleGo cùng chương trình “Cặp lá yêu thương” của Đài Truyền hình Việt Nam đã chạm mốc 8,5 tỷ đồng, góp phần xây dựng 22 mái ấm mới và 2 điểm trường tại nhiều tỉnh thành, nối dài hành trình sẻ chia trong từng giao dịch thành công.

Sunshine Legend City Lần Đầu “Lên Sóng” Livestream Ngày 5/9, Với Gần 8.000 Căn Hộ Cao Cấp, Giá Hợp Lý Phù Hợp Cho Người Trẻ

Sau khi tạm dừng hai phiên livestream theo lịch nghỉ lễ, NobleGo sẽ trở lại trong phiên phát sóng ngày 5/9 tới đây, với sự hiện diện đáng mong đợi của dự án Sunshine Legend City – một trong hai đại dự án vừa được Sunshine Group khởi công ngày 19/8 vừa qua.
Sunshine Legend City là dự án cao cấp thuộc dòng “Sunshine City” chiến lược mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai, hướng tới mục tiêu cung cấp 20.000 căn hộ chất lượng cao với mức giá hợp lý dành riêng cho người trẻ đô thị.
Tọa lạc tại phía Đông Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô chỉ 20 phút lái xe, Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có khi nằm ngay sát cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, giữa hai đường vành đai huyết mạch 4 và 3.5, hưởng trọn lợi thế từ cầu Ngọc Hồi vừa khởi công ngày 19/8.
Lấy cảm hứng từ thương cảng phố Hiến huyền thoại, dự án có tổng diện tích gần 50 ha, quy hoạch phân khu thấp tầng với bộ sưu tập biệt thự đảo, biệt thự ven hồ, Shophouse view sông dọc đại lộ và phân khu cao tầng với tổ hợp tháp thương mại – dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp. Trong đó, tâm điểm là gần 8.000 căn hộ được trang bị nội thất 5 sao thông minh, đồng bộ, với các gói bàn giao linh hoạt theo nhu cầu – từ hoàn thiện liền tường đến trọn bộ, giúp người mua có thể vào ở ngay, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện. Dù sở hữu tiêu chuẩn vượt trội, căn hộ tại đây có mức giá từ hơn 40 triệu đồng/m², không chỉ lý tưởng với người mua ở thực, mà còn mở ra biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư trung và dài hạn.
Toàn bộ sản phẩm dự án còn được hỗ trợ đăng bán, cho thuê miễn phí trên NobleLink – nền tảng độc quyền thuộc hệ sinh thái Noble App do Sunshine Group phát triển, giúp chủ sở hữu chủ động gia tăng giá trị tài sản và khai thác dòng tiền hiệu quả ngay sau khi nhận nhà.
Đặc biệt, ngay trong phiên livestream NobleGo ngày 5/9 tới đây, khách hàng sẽ có cơ hội đặt giá để giành quyền mua căn hộ với mức ưu đãi đặc biệt từ các đại lý phân phối (tại thời điểm mở bán chính thức). Với mức khởi điểm của phiên chỉ 40 triệu đồng/m², đã bao gồm bàn giao đầy đủ nội thất – thấp hơn khoảng 25% so với các sản phẩm cùng phân khúc trong khu vực – đây được xem là cơ hội hiếm hoi để khách hàng có thể tiếp cận bất động sản cao cấp với chi phí tối ưu bậc nhất trên thị trường hiện nay.
Tất cả sẽ được tích hợp trong hệ cảnh quan mặt nước rộng 31.000 m², liên kết cùng 1000+ tiện ích quy mô bậc nhất về y tế, đào tạo, thương mại, giải trí… từ chuỗi đô thị hiện đại đã hình thành tại phía Đông Hà Nội.
Bên cạnh dòng sản phẩm giá trị thực có khả năng tạo dòng tiền và sinh lời cho gia chủ ngay sau khi mua, dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu đa thế hệ như: Tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km; tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, mini beach, lounge, sky bar….).
Livestream NobleGo của Sunshine Group được phát định kỳ vào 20h tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần, trực tiếp trên ứng dụng Noble App được phát triển bởi Tập đoàn công nghệ Unicloud (thuộc Tập đoàn Sunshine); kênh On InfoTV phát sóng trên VTVcab và các nền tảng liên kết VTVgo, SCTV, MyTV, TV360; tiếp sóng trên các trang Fanpage của VTVTimes, Cafef, VnExpress, Hanoi News, Theanh28 Entertainment.

Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
