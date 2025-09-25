Lộ Diện Đại Lý Phân Phối F1 Chiến Lược Dự Án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

SSM Group chính thức trở thành Đối tác phân phối F1 Chính thức dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ – siêu đô thị biển mang tầm vóc quốc tế, mở ra cơ hội đầu tư mới đầy tiềm năng tại TP.HCM.

Bà Nguyễn Thùy Dung – CT HĐQT SSM Group nhận chứng nhận Đại lý F1 Vinhomes Green Paradise Cần Giờ từ chủ đầu tư Vinhomes

Hệ Sinh Thái Tiện Ích Toàn Diện – Tái Định Nghĩa Trải Nghiệm Đỉnh Cao

Vinhomes Cần Giờ nằm tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, một vị trí đắc địa giáp biển, kết nối giữa rừng ngập mặn UNESCO, Biển Đông và các khu vực khác của thành phố. Dự án sở hữu không gian thiên nhiên độc đáo và là điểm nhấn quan trọng trong sự phát triển của khu vực phía Nam.

Vinhomes Green Paradise có tổng diện tích 2.870 ha, được định vị là siêu đô thị điểm nhấn lớn nhất TP.HCM với quy mô dân số lên tới 228.506 người. Dự án được quy hoạch thành bốn phân khu mang dấu ấn riêng biệt: The Haven Bay – thiên đường vui chơi giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng; The Green Bay – thành phố sức khỏe, xanh và sinh thái; The Paradise – trung tâm cảng, tài chính, công nghệ và trí tuệ quốc tế và The Grand Island – hòn đảo lễ hội biển nhiệt đới.

Các chiến binh đại lý SSM Group sitetour dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Hệ sản phẩm được phát triển đa dạng từ nhà ở, khách sạn, văn phòng cho đến bộ sưu tập kiến trúc với hơn 60 mẫu nhà mang 8 ngôn ngữ thiết kế nổi tiếng thế giới, trong đó có 15 mẫu nhà xanh, thể hiện rõ triết lý xanh – thông minh – sinh thái và tái tạo khác biệt của siêu đô thị.

Không chỉ dừng lại ở không gian sống, Vinhomes Green Paradise kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” xứng tầm thế giới, nơi mỗi trải nghiệm đều đạt chuẩn quốc tế: từ Nhà hát Sóng Xanh Blue Waves Theatre quy mô 7ha – lớn nhất Đông Nam Á, biển hồ nước mặn Paradise Lagoon 433ha – lớn nhất thế giới, tổ hợp vui chơi giải trí 122ha với công viên chủ đề, công viên nước Hybrid đầu tiên Đông Nam Á, vườn thú Safari, thế giới băng giá Winter Wonderland 30.000m² thuộc top 5 toàn cầu.

Ngoài ra, dự án sở hữu hai sân golf 18 hố do huyền thoại Tiger Wood và kiến trúc sư Robert Trent Jones thiết kế. Một điểm nhấn biến Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trở thành dự án mang tầm vóc quốc tế chính là tòa tháp 108 tầng lọt top 10 thế giới và cảng du thuyền quốc tế 5 sao Landmark Harbour.

Hệ sinh thái tiện ích còn mở rộng với tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng hơn 7.000 phòng quy tụ trên 20 thương hiệu quốc tế, bệnh viện Vinmec hợp tác Cleveland Clinic (Mỹ), bộ sưu tập 5 công viên chủ đề và quảng trường lễ hội quy mô lớn, cùng các trung tâm thương mại, trường học liên cấp và đặc biệt là Young Paradise Hub 4,6ha – “thiên đường” dành riêng cho thế hệ trẻ toàn cầu.

Vinhomes Green Paradise – Siêu Đô Thị Định Hình Chuẩn Sống Tương Lai

Tất cả tiện ích tại Green Paradise được vận hành theo chuẩn ESG++ tiên phong, tích hợp công nghệ đô thị thông minh trong quản lý – vận hành, tiết kiệm năng lượng và tuần hoàn tài nguyên, mang đến cho cư dân không chỉ một cuộc sống đủ đầy tiện nghi mà còn một môi trường sống hài hòa, nơi năng lượng được tái tạo và cân bằng mỗi ngày.

Theo Knight Frank 2024 Wealth Report, có tới 78% cá nhân siêu giàu toàn cầu đang dịch chuyển tài sản khỏi các đô thị lớn để tìm đến những dự án gắn liền với thiên nhiên, sức khỏe và chuẩn ESG hoàn thiện. Vinhomes Green Paradise là một trong những Đại Đô thị hiếm hoi Toàn cầu, tiên phong với xu hướng Thành Phố Tái Sinh – Không chỉ sống Xanh, mà còn Sống để tái sinh, hướng đến tương lai bền vững

Dự án có vị trí nằm kề cận khu dự trữ sinh quyển hơn 78.000 ha được UNESCO công nhận – Rừng Cần Giờ, đây là nơi duy nhất tại Việt Nam và hiếm có trên thế giới có hệ sinh thái rừng ngập mặn liền biển đa tầng: sông, rừng, biển, đầm lầy, bãi triều, cồn cát… Sự kết hợp giữa không khí biển và ion rừng tạo nên môi trường detox tự nhiên, duy trì chất lượng không khí đạt mức tuyệt đối (AQI < 30). Đây chính là điều kiện lý tưởng để phát triển các mô hình wellness, trị liệu và tái tạo sức khỏe – giá trị mà không đô thị lớn nào có thể mang lại.

Không chỉ mang lại chốn an cư nghỉ dưỡng, dự án còn giữ gìn giá trị văn hóa – kinh tế bản địa, kiến tạo chuẩn sống toàn cầu mà giới tinh hoa đang tìm kiếm: sống giữa thiên nhiên nguyên bản, được tái tạo năng lượng mỗi ngày, đồng thời tận hưởng đầy đủ tiện nghi hiện đại.

SSM Group – Đối Tác Chiến Lược Mang Lại Giá Trị Khác Biệt Cho Khách Hàng

SSM Group – thương hiệu phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam, sở hữu hệ thống 10 văn phòng phủ rộng toàn quốc, cùng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp luôn giữ vững sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững thông qua dịch vụ phân phối bất động sản chuẩn mực, đồng hành vì sự thịnh vượng của khách hàng và cộng đồng.

Chứng nhận F1 Vinhomes Cần Giờ của SSM Group

Với những thành tích nổi bật tại các dự án tham gia phân phối, SSM Group vinh dự được Chủ đầu tư Vinhomes lựa chọn là Đại lý F1 phân phối chiến lược của Vinhomes Green Paradise. Đây không chỉ là cột mốc hợp tác quan trọng mà còn là minh chứng rõ ràng cho năng lực triển khai, uy tín thương hiệu và vị thế dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam của đơn vị này.

Bà Nguyễn Thuỳ Dung – Chủ tịch HĐQT SSM Group chia sẻ: “Với Vinhomes Green Paradise, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm tư vấn chuyên sâu, minh bạch và đồng hành xuyên suốt từ giai đoạn tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm cho đến khi hoàn tất giao dịch và nhận bàn giao. Không chỉ dừng lại ở vai trò cầu nối giữa khách hàng và chủ đầu tư, SSM Group định hướng đồng hành lâu dài, mang đến giải pháp đầu tư hiệu quả, tư vấn sở hữu phù hợp với nhu cầu, đồng thời hỗ trợ kiến tạo phong cách sống bền vững và tái sinh – đúng tinh thần mà dự án hướng tới.”

Sự kết hợp giữa tầm vóc biểu tượng của Vinhomes Green Paradise và năng lực triển khai toàn diện của SSM Group hứa hẹn kiến tạo nên siêu đô thị kiểu mẫu tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững, khẳng định vị thế xứng tầm của giới tinh hoa toàn cầu ngay tại Cần Giờ – TP.HCM.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Tập đoàn phát triển Bất động sản SSM Group

VP Trụ sở chính: Sao biển SB01-56 & SB01-58, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội

VP HCM: Toà nhà Nam Anh Building, số 41 Đ. Thái Ly, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 091 916 99 89

Website: www.ssmgroup.vn

——–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 06:30 25/09/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/lo-dien-dai-ly-phan-phoi-f1-chien-luoc-du-an-vinhomes-green-paradise-can-gio–20201224000033421.html

———