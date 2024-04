Lộ Diện Đơn Vị Môi Giới Xuất Sắc Nhất 2023 Trong Hệ Thống Tập Đoàn Đất Xanh

Năm 2023 vừa qua, Saigon Real – công ty thành viên trong hệ thống Dịch vụ của Tập đoàn Đất Xanh – đã gây ấn tượng mạnh với thị trường bất động sản Việt Nam bằng những kết quả hoạt động kinh doanh xuất sắc, khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống tập đoàn và vươn tầm cao mới với những chiến lược và chính sách đột phá.

Tổng Kết Hoạt Động Năm 2023: Kết Quả Kinh Doanh Vượt Trội

Trong năm 2023, Saigon Real đã thực hiện thành công hơn 700 giao dịch bất động sản, đạt tổng doanh số hơn 2.175,6 tỷ đồng, tăng trưởng 105% so với năm 2022. Đây là một con số ấn tượng, chứng tỏ sức hút của các sản phẩm do Saigon Real phân phối, cũng như năng lực và uy tín của đội ngũ nhân viên môi giới chuyên nghiệp của công ty.

Sự kiện Saigon Real Award 2023, tổng kết vinh danh khen thưởng 2023 và định hướng lộ trình 2024

Saigon Real cũng đã trở thành đơn vị phân phối hàng đầu cho nhiều dự án bất động sản cao cấp tại TP.HCM và Bình Dương như: Vinhome Grand Park, The Privia, The Rivana, Picity Sky Park, Masterise Centre Point, Lumiere Boulevard, Diamond Boulevard.

Với hoạch định chiến lược “Đa dạng hóa sản phẩm, chuyên môn hoá thị trường” Saigon Real đạt những thành tích vô tiền khoáng hậu như: Top 1 đơn vị phân phối Vinhomes Grand Park, Top 1 đơn vị phân phối dự án HT Pearl, Top 3 đơn vị phân phối Masterise Homes, Top 1 đơn vị phân phối Diamond Boulevard, Top 1 đơn vị phân phối The Rivana, Top 3 đơn vị phân phối The Privia Khang Điền,… là đối tác phân phối chiến lược của các tập đoàn bất động sản lớn hiện nay như: Vinhomes, Khang Điền, Đất Xanh, Masterise Homes, Pigroup,…

Hành Trình Khẳng Định Vị Thế Dẫn Đầu Trong Hệ Thống Tập Đoàn Đất Xanh

Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, với sứ mệnh tạo lập cuộc sống ưu việt, Saigon Real tiền thân là công ty Đất Xanh Sài Gòn, thành viên Công ty Đất xanh Miền Nam, đồng thời là một đơn vị thành viên trong hệ thống Dịch vụ môi giới Của Tập đoàn Đất xanh . Với mạng lưới phân phối rộng bao gồm 4 hệ thống kinh doanh Đông, Tây, Nam và Bắc tại TP. HCM, 20 hệ thống liên kết cùng đội ngũ hơn 300 chuyên viên chuyên nghiệp đã mang đến sự hài lòng cho hơn 8.000 khách hàng. Saigon Real dần khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng dịch vụ môi giới sơ cấp của hệ thống Tập đoàn Đất Xanh.

Ngày 19/1/2024, Tập đoàn Đất Xanh đã tổ chức Lễ tổng kết và Vinh danh hệ thống năm 2023 với sự có mặt của nhiều lãnh đạo, CBNV thuộc Hội sở và đại diện công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn trên toàn quốc. Saigon Real đã được Tập đoàn Đất Xanh vinh danh là đơn vị thành viên Bán hàng Xuất sắc nhất hệ thống trong năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Châu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Saigon Real nhận giải thưởng từ tập đoàn Đất Xanh

Ngày 31/1/2024, Saigon Real đã tổ chức Lễ Tổng kết công ty và trao giải thưởng Saigon Real Award 2023 cho các cán bộ nhân viên (CBNV) xuất sắc của công ty. Đây là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự ghi nhận và tri ân của công ty đối với những đóng góp và nỗ lực của CBNV trong năm qua.

Lễ Tổng kết công ty đã nhìn lại và ghi nhận những thành tích nổi bật của Saigon Real trong năm 2023, cũng như đặt ra những mục tiêu và chiến lược cho năm 2024. Công ty cũng đã trao tặng các giải thưởng danh giá cho các CBNV có thành tích xuất sắc như Giải thưởng Best of the Best 2023, Giải thưởng Nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất, Giải thưởng lãnh đạo tiêu biểu 2023,…

Vươn Tầm Cao Mới Với Chiến Lược Và Chính Sách Đột Phá Trong Năm 2024

Năm 2024, Saigon Real tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn, với tinh thần không ngừng sáng tạo và phấn đấu. Công ty đặt ra những chiến lược và chính sách đột phá, bao gồm:

Chính sách hoa hồng đột phá lên đến 55%+ dành cho Chuyên viên kinh doanh.

Chuyển đổi số doanh nghiệp, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý, đào tạo, marketing và bán hàng, để tiết kiệm chi phí, tăng hiệu suất và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Mở rộng mạng lưới môi giới, tuyển dụng và đào tạo những ứng viên tiềm năng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp cho nhân viên.

Tạo ra các chiến dịch quảng cáo và marketing chính xác đối tượng, tận dụng các kênh truyền thông trực tuyến và truyền thống, để tăng cường nhận diện thương hiệu và uy tín của công ty.

Tối ưu hóa quy trình giao dịch, áp dụng công nghệ mới với hệ thống theo dõi quản lý Hợp đồng trực tuyến để giảm thiểu thời gian, chi phí và rủi ro cho khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác và nhà đầu tư, tham gia vào các hoạt động hợp tác, đầu tư, phát triển và quản lý dự án bất động sản, tạo ra những giá trị gia tăng cho các bên.

Saigon Real cam kết mang lại những sản phẩm bất động sản chất lượng, giá trị và an toàn cho khách hàng, cũng như những cơ hội nghề nghiệp và thu nhập cao cho nhân viên. Saigon Real định hướng tiếp tục vươn tầm cao mới trong năm 2024, với sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng và đối tác.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SAIGON REAL