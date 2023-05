Lộ diện khu compound biệt thự hạng sang ven sông của Mizuki Park

Môi trường sông nước và thiên nhiên xanh mát, yên tĩnh của khu compound Valora Island đã đón dân cư về sinh sống nằm trong đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha.

The Mizuki – Phân khu cao cấp nhất của Mizuki Park

Mizuki Park là dự án khu đô thị tích hợp quy mô lên đến 26ha do Nam Long và hai tập đoàn Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad và Hankyu Realty hợp tác đầu tư. Dự án thu hút sự quan tâm của rất nhiều khách hàng và được xem là khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Nam Sài Gòn bởi kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa sự sôi động, sầm uất của đô thị với không gian sống phóng khoáng, gần gũi thiên nhiên.

Kể từ khi công bố vào năm 2017, đến nay Mizuki Park đã hoàn thành và bàn giao hơn 2.000 sản phẩm căn hộ dòng Flora, nhà phố và biệt thự dòng Valora cho khách hàng vào sinh sống. Một loạt tiện ích đa dạng và cao cấp cũng đã được chủ đầu tư Nam Long hoàn thiện và đưa vào vận hành sầm uất phục vụ nhu cầu hàng ngày của cư dân.

The Mizuki là phân khu tọa lạc ở vị trí đẹp nhất của Mizuki Park, được ôm trọn bởi ba mặt sông nước, mặt còn lại kết nối trực tiếp với bến du thuyền, quảng trường ven sông và trục thương mại xuyên tâm của khu đô thị. Phát triển theo mô hình compound cao cấp ven sông, The Mizuki giới hạn chỉ 39 biệt thự hạng sang với diện tích xây dựng khác nhau, thiết kế mang tính cá nhân hóa cao theo “gu” thẩm mỹ và sở thích của từng chủ nhân.

Quy hoạch và kiến trúc biệt thự compound The Mizuki chạm đến mọi giác quan khi lấy cảm hứng từ thiên nhiên và sông nước, cội nguồn của sự sống, mang đến sự thịnh vượng và an nhiên cho các chủ nhân. Mỗi ngày, các cư dân sống trong khu compound The Mizuki không chỉ đắm mình giữa thiên nhiên xanh mát, mà còn tận hưởng những dịch vụ tiện ích sang trọng dành riêng và kết nối với những hàng xóm cùng chung sở thích, phong cách sống.



Khu compound biệt thự hạng sang The Mizuki được bao quanh ba mặt bởi sông nước và sở hữu hệ thống cảnh quan, hệ thống tiện ích đỉnh cao dành riêng cho cư dân.

Đặc biệt, The Mizuki sở hữu môi trường sống trong lành, sông nước và mảng xanh phủ kín khắp xung quanh nhà nhưng tích hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp dành riêng trong nội khu gồm 2 câu lạc bộ cộng đồng, hồ bơi người lớn và trẻ em, phòng tiệc gia đình, vườn BBQ, khu thể thao trong nhà và ngoài trời, phòng Gym – Spa, công viên nội khu và công viên lớn ven sông… cùng hệ thống bảo vệ an ninh chuyên nghiệp, camera giám sát 24/7. Vì thế, The Mizuki được xem là mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm giá trị của toàn khu đô thị Mizuki Park.

Bên cạnh đó, dân cư The Mizuki còn được hưởng thụ hệ thống tiện ích cao cấp của toàn khu đô thị tích hợp Mizuki Park gồm hồ cảnh quan 1,7ha, đường dạo bộ và đường xe đạp dài 2,5km, công viên cây xanh 103.000m2, công trình y tế 7.500 m2, hệ thống giáo dục 40.000m2, khu thương mại 15.000m2, khu hành chính – văn hóa 5.000m2.

Đáp ứng nhu cầu sống “trở về với thiên nhiên”

Tại những đô thị lớn như TPHCM, các dự án compound vốn đã hiếm hoi, những khu compound hạng sang ven sông lại càng quý hơn vàng. Thực tế, tại thời điểm này, The Mizuki là khu biệt thự compound hạng sang ven sông duy nhất ra mắt khách hàng tại Nam Sài Gòn.

Với số lượng giới hạn chỉ 39 căn, chắc chắn The Mizuki chỉ dành cho những khách hàng thực sự yêu thích khám phá, trải nghiệm cuộc sống hòa mình cùng thiên nhiên, mong muốn có một không gian sống riêng tư, an ninh đảm bảo nhưng không tách biệt khỏi những tiện nghi hiện đại. Điển hình như bến du thuyền Marina ngay trước mặt tiền khu compound The Mizuki là một tiện ích thời thượng mà ngay cả nhiều dự án có giá lên đến cả trăm tỷ đồng mỗi căn cũng không có được.

Các nghiên cứu thị trường gần đây đều cho thấy sống trong khu compound ven sông đang trở thành sự chọn lựa được giới nhà giàu sành điệu ưu ái. Xu hướng này lên ngôi bởi những giá trị sống, giá trị tinh thần mà mô hình nhà ở compound mang lại đôi khi có tiền cũng chưa chắc sở hữu được bởi nguồn cung quá khan hiếm.



Thiết kế mang dấu ấn độc bản của biệt thự compound The Mizuki với hồ bơi và không gian sân vườn kết nối gia đình xanh mát phía trước hiên nhà.

Thời gian vừa qua, Tập đoàn Nam Long đã gây ấn tượng trên thị trường bất động sản với việc phát triển thành công những khu compound biệt thự hạng sang ven sông như Valora Island, Nam Phú, Camellia Garden (Nam Sài Gòn); Kikyo, Fuji hay Thảo Nguyên Sài Gòn (thành phố Thủ Đức). Các dự án này hiện đã hình thành những cộng đồng tinh hoa, nơi an cư sang trọng của các gia đình thành đạt. Cùng với đó, giá trị bất động sản tại đây cũng đã tăng lên nhiều lần.

Trở lại khu compound biệt thự hạng sang ven sông The Mizuki, với tâm huyết đầu tư của Tập đoàn Nam Long cùng những lợi thế nổi trội về vị trí, môi trường sống, hệ thống tiện ích đỉnh cao và ý tưởng phát triển phù hợp xu thế thời đại, tin chắc dự án sẽ góp phần xoa dịu cơn khát tìm kiếm không gian sống chất lượng, “trở về” với thiên nhiên mà giới nhà giàu đang khao khát.

Khánh An