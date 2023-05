Lộ diện tiềm năng đầu tư bất động sản tại Bình Dương

Vì sao bất động sản Bình Dương hút khách?

Ghi nhận từ đầu năm đến nay, nguồn cung bất động sản tại Bình Dương đang có sự khởi sắc rõ nét. Toàn tỉnh đã có thêm 114 dự án mới được phê duyệt quy hoạch 1/500. Trong đó có nhiều dự án dù mới ra mắt một thời gian ngắn nhưng đã bán hết hàng.



Các sản phẩm nhà phố, đất nền tại Bình Dương được giới đầu tư săn đón nhờ khả năng sinh lợi cao

Theo phân tích của các chuyên gia, hai yếu tố chính giúp thị trường bất động sản Bình Dương hút khách đó là hệ thống hạ tầng và tốc độ phát triển kinh tế nhanh. Về hạ tầng, ngoài việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ như: Quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Nhơn Trạch, vành đai 3, vành đai 4,… Gần đây Bình Dương còn xúc tiến kế hoạch xây dựng tuyến metro nối với TP. HCM. Hệ thống giao thông này giúp Bình Dương kết nối thuận lợi các các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong tương lai, Bình Dương còn ưu tiên phát triển hệ thống đường sắt. Mở rộng cảng sông, cảng cạn (ICD), nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện kinh tế – xã hội.

Còn về tốc độ phát triển kinh tế, GDP năm 2019 của Bình Dương tăng 9,5%, thuộc nhóm cao nhất nước. Với lợi thế về hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, Bình Dương đang trở thành điểm đến được ưu tiên của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện tại, Bình Dương chỉ đứng sau TP.HCM về thu hút FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,2 tỷ USD (năm 2019 là 3 tỷ USD).

Là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, thu hút vốn FDI “khủng”, hạ tầng giao thông ngày càng được quy hoạch đồng bộ, bất động sản Bình Dương đang được đánh giá là một trong những lựa chọn của nhiều doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực.

Lộ diện tiềm năng của thị trường

Ghi nhận thực tế cho thấy, dù nguồn cung căn hộ tại Bình Dương khá đa dạng, tuy nhiên các dự án đất nền, nhà phố vẫn được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn. Lý do một phần bởi người dân vẫn có tâm lý chuộng nhà đất hơn căn hộ chung cư. Bên cạnh đó, giá bán căn hộ tại Bình Dương hiện nay cũng khá cao, bắt đầu tiệm cận với TP.HCM. Đặc biệt là giá đất tại một số dự án đất nền đã tăng 20-30% trong vòng 6 tháng sau khi chủ đầu tư mở bán và hoàn thiện hạ tầng, bàn giao nền.



Phối cảnh dự án Queen Home An Phú

Một trong những dự án đang được săn đón tại Bình Dương hiện nay phải kể đến Queen Home An Phú của chủ đầu tư Kim Thuận Phát – thành viên của Núi Hồng Goup. Theo đánh giá của giới đầu tư, đây sẽ là dự án có nhiều tiềm năng cho việc đầu tư sinh lời trong thời điểm hiện tại nhờ sở hữu 5 lợi thế nổi bật:

Thứ nhất, dự án tọa lạc tại vị trí “vàng” ngay mặt tiền đường An Phú 35 – Từ Văn Phước (lộ giới 32m), phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương. Từ vị trí này, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến trung tâm TP. Thuận An; TP. Thủ Dầu Một, TP mới Bình Dương, Đồng Xoài và các khu vực tại TP.HCM như quận 9, Thủ Đức, sân bay Tân Sơn Nhất…



Dự án tọa lạc tại vị trí “vàng” ngay mặt tiền đường An Phú 35

Thứ hai, nhờ lợi thế nằm trong khu vực phát triển các khu công nghiệp lớn (Khu công nghiệp Vsip 1 và Khu công nghiệp Việt Hương,…) và gần các chợ (Chợ Phú Phong, Chợ Bình Thuận 2, Chợ Đông Đô,…) nên cư dân Queen Home An Phú có thể kinh doanh tại nhà hoặc cho thuê lại sinh lời.



Mặt bằng dự án Queen Home An Phú

Thứ ba, hạ tầng trong khu vực đã và đang hoàn thiện với những trục đường huyết mạch như: Quốc lộ 1A, 13, DT 746, Mỹ Phước Tân Vạn, đường DT 743, tuyến metro Thủ Dầu Một – Thuận An – TPHCM, Thuận An – Miếu Ông Cù, đường sát Dĩ An – Lộc Ninh,… Còn hạ tầng của Queen Home An Phú được quy hoạch đồng bộ với hệ thống điện âm, nước thủy cục, hệ thống viễn thông, công viên cây xanh, hệ thống PCCC, an ninh – kỹ thuật,… luôn sẵn sàng 24/24 phục vụ cư dân và sẵn sàng ứng biến với những tình huống xảy ra.

Thứ tư, vốn đầu tư dự án Queen Home An Phú khá thấp. Dự án có giá bán chỉ từ 1,6 tỷ đồng/nền (sổ hồng từng nền) tuy nhiên nhà đầu tư chỉ cần thanh toán trước 590 triệu là có thể sở hữu ngay một lô đất đất tiềm năng cùng những chiết khấu vô cùng hấp dẫn từ chủ đầu tư.

Thứ năm, sở hữu hàng loạt lợi thế về vị trí, hạ tầng, tiện ích, pháp lý,… nên Queen Home An Phú có tiềm năng về tính thanh khoản, sinh lời cao trong tương lai.

Theo nhận định của một số chuyên gia, ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến thị trường bất động sản chủ yếu rơi vào phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Trong khi đó, đối với các phân khúc còn lại, đặc biệt là đất nền lại được xem là thời cơ. Có thể sẽ không ngay lập tức tạo ra “cơn sốt” nhưng đây chính là giai đoạn thích hợp để các nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và chọn mua các sản phẩm tiềm năng để “đón sóng”.

Tổng quan dự án Queen Home An Phú:

Tổng diện tích: 34.668,3m2 (3.5 ha).

Mật độ xây dựng: 48.6% (khoảng 1,7 ha).

Dự án bao gồm 249 nhà phố và đất nền, mỗi lô đất có diện tích từ 65-133m2. Đường chính rộng 32m, đường nội khu 13m, vỉa hè rộng rãi.

Giá bán dự kiến: Từ 1,6 tỷ đồng/nền.

Dự án sẽ đặt chỗ từ ngày 10/08/2020 và chính thức mở bán vào ngày 20/09/2020.

Thông tin chi tiết liên hệ: 090.737.8585

Hà Nhung