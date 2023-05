Loại Hình BĐS Nào Đang Được “Săn Tìm” Khi Dòng Tiền Khó?

Phân Khúc BĐS Nào Đang Là “Bến Đỗ Dòng Tiền”?

Báo cáo thị trường vừa được Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2022, mức độ quan tâm tìm kiếm BĐS trên cả nước có xu hướng tăng 5% so với cùng kỳ 2021. Hai phân khúc BĐS ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng mạnh nhất là căn hộ chung cư và nhà phố, biệt thự với mức tăng từ 11-21%. Riêng trong tháng 10/2022, nhu cầu mua BĐS cũng tăng thêm 2% so với tháng 9 trước đó. Với khu vực TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm, lượng tin đăng bán nhà đất ghi nhận tăng 45%, nhu cầu mua cũng tăng 30%. Xét từng phân khúc, ngoài đất nền dự án, mức độ quan tâm tăng ở tất cả các phân khúc, trong đó, tăng mạnh nhất vẫn là căn hộ và nhà liền thổ. Cụ thể, căn hộ TP.HCM có lượt tìm mua tăng 10%, nhà riêng tăng 12%, nhà mặt phố và biệt thự liền kề tăng lần lượt 47% và 34% so với cùng kỳ 2021.

Lượt tìm kiếm nhà đất tại TP.HCM vẫn trên đà tăng mạnh trong các tháng cuối năm, nhất là ở phân khúc có giá trị thương mại cao.

Với sản phẩm biệt thự liền kề, TP.HCM có khá ít dự án mở bán, nổi bật thời gian qua là các dự án The Classia (TP.Thủ Đức), Celesta Avenue (Nhà Bè), Vạn Phúc City, The Global City, The 9 Stellars. Phần nhiều nhu cầu mua nhà liền thổ tập trung về các thị trường tỉnh lân cận là Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Theo đó, so với tháng 9/2022, lượt tìm mua nhà phố, biệt thự các tỉnh trên trong tháng 10 vừa qua tăng lần lượt từ 8-18%, mức tăng cao nhất thuộc về thị trường Long An. Các sản phẩm nhà phố, biệt thự được tìm kiếm nhiều rơi vào những khu đô thị lớn như KĐT Waterpoint 355ha (Bến Lức) của Nam Long, dòng sản phẩm chủ lực nhà nhà phố, biệt thự sinh thái tại đây luôn ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ cao. Đặc biệt là bộ sưu tập biệt thự hạng sang thuộc phân khu The Aqua vừa được CĐT triển khai thời gian gần đây đang rất được giới đầu tư ưa chuộng. Bên cạnh đó, loạt dự án như Aqua City 1.000ha, Izumi City 170ha (TP. Biên Hòa), Swan Bay, Long Hưng, Sol City… có tầm giá bán rơi vào khoảng từ 6 – 30 tỷ đồng/căn đều ghi nhận thanh khoản tốt thời gian qua.

Riêng với căn hộ, sự quan tâm chỉ co cụm về TP.HCM và tập trung vào các dự án thuộc phân khúc trung cấp giá dao động trên dưới 50 triệu đồng/m2, triển khai tại khu Tây, Nam và TP. Thủ Đức. Nổi bật như dự án căn hộ Flora Panorama (thuộc KĐT Mizuki Park 26ha) tại Bình Chánh có giá bán từ 48 triệu đồng/m2; Akari City Bình Tân giá giao động từ 45 triệu đồng/m2, MT Eastmark City giá từ 39 triệu đồng/m2, Phú Đông SkyOne giá 40 triệu đồng/m2, Vinhome Grand Park giá từ 55 triệu đồng/m2… Lượt tìm mua căn hộ trung cấp tăng 9%, các dự án có giá từ 55 triệu đồng/m2 cũng ghi nhận lượt tìm mua tăng 23%, chủ yếu đến từ các nguồn cung mới.

Theo các chuyên gia của Batdongsan.com.vn, xu hướng tăng trưởng lượt quan tâm nhà đất trong 10 tháng đầu năm 2022 cho thấy sự phục hồi của thị trường BĐS sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid 19. Tuy nhiên, con số này vẫn khá khiêm tốn nếu so sánh với cùng kỳ 2019. Bên cạnh đó, dù nhu cầu mua BĐS 10 tháng đầu năm tăng nhưng chủ yếu tăng ở giai đoạn nửa đầu năm khi xuất hiện một số đợt sốt đất cục bộ và có xu hướng giảm mạnh trong quý 3/2022. Thanh khoản thị trường đang chịu ảnh hưởng nặng nề dưới tác động từ chính sách kiểm soát tín dụng, thiếu hụt nguồn cung và biến động lãi suất. Tuy nhiên, sự sụt giảm nặng nề nhất chủ yếu rơi vào phân khúc đất nền và loại hình căn hộ cao cấp, hạng sang. Một số phân khúc đáp ứng tiêu chí an toàn, phục vụ nhu cầu ở thực và khả năng khai thác giá trị thương mại vẫn nhận được sự quan tâm. Xu hướng này thể hiện rõ thông qua biến động nhu cầu mua của nhà đầu tư trong các tháng vừa qua.

Xu Hướng Mua Nào Sẽ Dẫn Dắt Thị Trường Thời Gian Tới?

Chia sẻ về loại hình BĐS sẽ chiếm ưu thế trong các tháng tới đây, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho biết, với nhiều nhà đầu tư, BĐS vẫn là kênh trú ẩn tiềm năng và an toàn trong giai đoạn kinh tế có nguy cơ suy thoái, lạm phát gia tăng và dòng tiền khó khăn. Dù vậy, trong giai đoạn thanh khoản khó khăn, dòng tiền sẽ khó chia đều cho các phân khúc mà đang tập trung vào một số sản phẩm, các loại hình BĐS đáp ứng được nhu cầu ở thực và khai thác thương mại sẽ được người mua ưu ái. Theo đó, các sản phẩm BĐS có thể cho thuê, mà cụ thể là loại hình chung cư đang trong giai đoạn bàn giao, hoặc căn hộ chung cư cũ sẽ được ưu tiên lựa chọn, bởi đây là sản phẩm ngay lập tức có thể mang lại dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư, dễ vay ngân hàng, mua bán dễ, tính an toàn cũng cao. Với những nhà đầu tư có sẵn dòng tiền từ trên dưới 3 tỷ đồng sẽ hướng về căn hộ tại các thành phố trung tâm như TP.HCM, Hà Nội thay vì đổ tiền mua đất vùng ven chờ tăng giá.

Một phân khúc khác được các chuyên gia đánh giá cao trong giai đoạn “dòng tiền khó” như hiện nay là nhà phố nội thành và nhà liền thổ trong các khu đô thị lớn. Bản chất của nhà liền thổ là kênh đầu tư và bảo toàn dòng vốn an toàn, được ưa chuộng. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm này có số lượng nguồn cung hạn chế, khai thác thương mại tốt và dễ dàng sang nhượng nếu tầm giá hợp lý vì nhu cầu sở hữu cao.

Dòng tiền sẽ vẫn tiếp tục ưu ái cho các sản phẩm nhà đất có tính an toàn cao và khai thác kinh doanh tốt.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang cho rằng, thị trường BĐS cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn cùng vướng mắc chưa được giải quyết. Trong năm tới sẽ có sự thanh lọc, những sản phẩm BĐS phục vụ tốt nhu cầu mua thực như căn hộ giá vừa túi tiền, hoặc căn hộ đã bàn giao có sổ đỏ vẫn sẽ giao dịch tốt nhờ nhu cầu mua cao. Các sản phẩm nhà phố tại trung tâm thành phố lớn vẫn hấp dẫn. Còn với phân khúc đất nền vùng ven , chuyên gia cho rằng, nhu cầu giao dịch vẫn có nhưng sẽ giảm đi so với giai đoạn trước đây. Các sản phẩm đất nền vùng ven có tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng sẽ vẫn được quan tâm nhưng với các sản phẩm tầm giá cao và đất nông nghiệp sẽ khó giao dịch.

Đưa lời khuyên về đầu tư lúc này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho rằng, BĐS vẫn là kênh đầu tư sáng trong thời điểm hiện nay. Kênh chứng khoán hết giai đoạn đầu tư đại trà và chỉ dành cho người có kiến thức tài chính, ngân hàng là kênh trú ẩn tốt nhưng lãi suất liên tục biến động. Với BĐS mức sinh lời phù hợp, khả năng giữ giá trị qua khủng hoảng và khả năng khai thác tốt giúp giới đầu tư vẫn dành ưu tiên cho loại hình này.

“Giá trị BĐS vẫn sẽ gia tăng nhờ hạ tầng đang trong giai đoạn đầu tư phát triển mạnh, yếu tố kết nối các vùng kinh tế, liên vùng kinh tế cùng nhu cầu nhà ở cao sẽ khiến BĐS khó rơi vào trầm lắng hay mất lửa dài hạn. Chỉ là trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên lựa chọn sản phẩm, khu vực đầu tư có quy hoạch chất lượng, phát triển bài bản để tăng tính an toàn và khiến giá trị BĐS vẫn tăng trường trong dài hạn”, ông Quốc Anh nhìn nhận.

Phương Uyên

