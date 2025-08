Thị trường bất động sản phục hồi thanh khoản trước tiên ở loại hình đáp ứng nhu cầu. Đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng có thể sẽ mất thêm thời gian 2-3 quý nữa để lấy lại niềm tin từ nhà đầu tư, theo chuyên gia.

Thị Trường Bất Động Sản Phục Hồi Với Loại Hình Căn Hộ Ở Thực

Khác với sự trầm lắng của nhiều loại hình, căn hộ chung cư là điểm sáng của thị trường bất động sản khi mức độ quan tâm và giá bán có xu hướng đi lên từ đầu năm đến nay. Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2023 của Batdongsan.com.vn tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực của loại hình này.

Bất động sản phục hồi nhanh với các sản phẩm phục vụ nhu cầu thực, chậm với loại hình đầu tư, đầu cơ.

Ông Lê Bảo Long – Giám đốc chiến lược PropertyGuru Việt Nam cho biết tính đến hết quý 3/2023, trên thị trường mua bán, trong khi các loại hình như bán nhà riêng , nhà mặt phố, biệt thự, đất nền, đất dự án, biệt thự đều sụt giảm từ 4-11% về mức độ quan tâm thì căn hộ chung cư vẫn tăng trưởng 1%.

Với thị trường cho thuê, trong khi các loại hình trên sụt giảm mức độ quan tâm từ 13-28% thì chung cư tăng trưởng 6%. Giám đốc chiến lược PropertyGuru Việt Nam nhận định sở dĩ căn hộ chung cư ít bị ảnh hưởng nhất, vẫn ghi nhận lượng quan tâm tăng trên cả hai thị trường mua bán và cho thuê là bởi loại hình này phục vụ nhu cầu ở thực.

“Yếu tố quyết định dòng tiền sẽ đổ vào loại hình nào khi thị trường bất động sản phục hồi là giá bán, khả năng sinh lời và tính ổn định của loại hình đó. Và ở cả hai yếu tố trên thì căn hộ đang chiếm ưu thế”, ông Long cho hay.

Đồng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Thị trường DKRA Group cũng cho rằng, đang có một số loại hình có tín hiệu tích cực và bất động sản phục hồi phần nào ở loại hình phục vụ nhu cầu thực. Ví như căn hộ hay nhà riêng lẻ. Đây sẽ là những loại hình chủ đạo dẫn dắt thị trường cho đến giữa năm 2024.

Theo đó, trong quý 3, TP.HCM và các tỉnh lân cận có khoảng 4.542 căn hộ mở bán mới, tăng gấp 2,5 lần so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 72% nguồn cung, tương đương 3.270 căn, gấp 2,8 lần so với quý trước hay tăng 13% so với cùng kỳ. Đây là những con số tích cực cho thấy, sức mua đang trở lại với những sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực.

Xét từ thực tế thị trường, trong giai đoạn khó khăn, căn hộ chung cư là loại hình đầu tiên giảm thanh khoản. Tuy vậy, bắt đầu từ quý 3/202, đã có các dấu hiệu cho thấy thanh khoản bất động sản phục hồi nhanh nhất cũng ở loại hình căn hộ.

Tại các dự án chung cư mà chủ đầu tư đảm bảo được yếu tố duy trì tiến độ xây dựng tốt, có sản phẩm hiện hữu để so sánh và phát triển được hệ sinh thái, dịch vụ sống hiện hữu như Phú Đông Sky Garden, Akari City, Mizuki Park, Vinhomes Grand Park, Bcons City…. vẫn ghi nhận sức mua khả quan.

Sẽ Vẫn Khó Khăn Với BĐS Đầu Tư

Phán đoán về hướng phục hồi của thị trường bất động sản, các chuyên gia cho rằng bất động sản hồi phục vào giữa năm 2024 và sẽ không theo mô hình chữ V mà là chữ U. Những loại hình phục vụ cho nhu cầu ở thực tế sẽ hồi phục tốt hơn những loại hình mang tính chất đầu cơ.

Cụ thể, theo ông Võ Hồng Thắng, sự phục hồi ở đây sẽ mạnh ở các phân khúc căn hộ có tầm giá vừa với túi tiền của số đông. Ví như nhà ở xã hội, căn hộ trung cấp và bình dân vốn dĩ có nhu cầu lớn và hợp tài chính số động người mua nhà. Còn các loại hình khác thì sẽ bị chi phối bởi khả năng tăng trưởng của nền kinh tế chung.

Đà phục hồi của bất động sản sẽ kéo dài trong năm 2024.

Bên cạnh đó, loại hình đất nền tại các vị trí gần trung tâm kinh tế lớn, khu vực đông dân cư, đầy đủ tiện ích và cơ sở hạ tầng, có thể sinh sống ngay lập tức hay có thể xây nhà ở hoặc kinh doanh được và đất nền gần các khu công nghiệp cũng có khả năng sẽ là loại hình bất động sản phục hồi sớm.

Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, cho rằng từ câu chuyện khủng hoảng thị trường bất động sản trước đây, có thể thấy, nguồn cầu ở thực và khả năng mua được ngôi nhà đầu tiên là động lực lớn nhất để hỗ trợ thanh khoản trên toàn thị trường.

Nhu cầu về nhà ở vẫn còn rất lớn, đặc biệt là ở phân khúc giá bình dân. Vì vậy, ở thời điểm này, cần ưu tiên nới thêm chuẩn cho vay với những người dân có nhu cầu ở thật, mua để ở, chứ không phải đầu tư. Thị trường cần phải nhìn xa rằng, nhà ở vừa túi tiền chính là động lực quan trọng giúp cho thị trường bất động sản phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Còn các loại hình đầu tư, đầu cơ sẽ cần mất nhiều thời gian hơn nếu muốn khôi phục thanh khoản.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, muốn thúc đẩy BĐS phục hồi thì cần tăng thanh khoản. Trong khi đó, với thị trường hiện nay, phân khúc nhà ở bình dân có nhu cầu rất lớn thì lại thiếu nguồn cung. Vì vậy, cần tranh thủ tạo nguồn cung đáp ứng phân khúc này, như vậy sẽ tạo ra thanh khoản, lan tỏa dần sang cả thị trường.

Dù vậy ông Đính tỏ ra không mấy lạc quan bởi tuy đã có hàng loạt giải pháp triển khai tháo gỡ nhưng cả trăm dự án vẫn chưa được khơi thông. Bên cạnh đó, kinh tế thế giới còn đối mặt với không ít thách thức, thị trường tài chính tiền tệ chưa ổn định trở lại nên BĐS rất khó phục hồi tốt trong quý 4 năm nay.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho rằng, nhu cầu sở hữu bất động sản rất lớn nhưng mọi kịch bản tích cực đều phải dựa trên độ thẩm thấu của chính sách. Các chính sách điều hành của Chính phủ trong việc hạ lãi suất, khơi thông nguồn cung hay các bộ luật về đất đai phải phát huy được hiệu quả mới có thể giúp thị trường bất động sản phục hồi như kỳ vọng trước đó.

Phương Uyên