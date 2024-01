Nhiều chủ đầu tư bất động sản đã tung các chính sách bán hàng khủng với mục đích kích cầu nhằm hút dòng tiền cuối năm. Tuy nhiên, với các sản phẩm giá trị lớn như bất động sản, việc mua bán cần xem xét kĩ càng trên nhiều yếu tố. Nhiều người mua đã phải ngậm quả đắng bởi xuống tiền do sự hấp dẫn của các chính sách bán hàng, thay vì xem xét cẩn trọng nhiều yếu tố khác.

Với chính sách thanh toán bằng vốn tự có, chủ đầu tư chia thành 11 đợt với số vốn nhỏ. Trong hai năm đầu, khách hàng sẽ trả trong 8 đợt, mỗi đợt khoảng 5%, trung bình mỗi tháng khách hàng trả chưa đến 2% giá trị căn hộ. Phần còn lại phải đến 5/2026 mới bắt đầu phải đóng tiếp. Khách hàng thanh toán theo tiến độ chuẩn được chiết khấu 4% giá bán, riêng khách hàng thanh toán sớm được chiết khấu lên đến 15%.Với chính sách vay vốn ngân hàng, người mua nhà chỉ cần trả từ 20% giá bán để có thể sở hữu căn hộ, phần còn lại được hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0% đến 4 năm.

Với khách hàng vay mua, chỉ cần thanh toán 15% giá trị hợp đồng có thể sở hữu biệt thự. Tiến độ thanh toán cũng được chia nhỏ lên tới 8 đợt và người mua được hưởng mức lãi suất 0% trong 18 tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư đưa ra ưu đãi kinh doanh với lợi nhuận kép lên đến 14% một năm trong vòng hai năm gồm: 7% một năm từ cam kết từ chủ đầu tư và 7% một năm từ việc tự vận hành.

Tại Bình Dương, dự án Happy One Central cũng áp dụng chính sách ưu đãi cọc 0 đồng, thanh toán 10% nhận nhà ở ngay kèm lãi suất 0% trong 18 tháng. Với chính sách "cọc 0 đồng", người mua nhà khi đặt chỗ thành công với 19 triệu đồng, sẽ được nhận quà tặng một triệu đồng tiền mặt. Khi chuyển cọc thành công vào ngày mở bán, người mua tiếp tục được tặng thêm 30 triệu đồng trên mỗi sản phẩm. Trong giai đoạn này, người mua chỉ cần thanh toán 10% để nhận nhà ở ngay, góp 1% mỗi tháng và̀ được hỗ̃ trợ̣ lãi suất 0% trong 18 tháng.

Bản chất của các chính sách bán hàng là để kích cầu người mua, nhất là trong giai đoạn cuối năm khi dòng tiền có xu hướng dồi dào hơn các thời điểm khác trong năm. Đặc biệt khi thị trường khó khăn, các chính sách này càng được chú trọng, đẩy mạnh để thúc đẩy sức mua hút sức mua.

Anh Thịnh cũng cho biết vào năm ngoái, một khách hàng cũ có hỏi ý kiến anh về việc mua một dự án căn hộ được chiết khấu lên tới 40% khi thanh toán 95% giá trị căn hộ tại phía Nam Hà Nội . Anh có khuyên vị khách này hãy cân nhắc yếu tố uy tín chủ đầu tư do chủ đầu tư này lùm xùm khá nhiều vụ trước đó về bàn giao, nợ trái phiếu. Tuy nhiên, vị khách cũ vẫn xuống tiền mua căn hộ do chiết khấu lớn và đến hiện giờ đang rất lo lắng tình hình tài chính của chủ đầu tư bết bát và dự án ngừng thi công do không có vốn.