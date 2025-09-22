Thị trường bất động sản tháng Ngâu những năm gần đây đã không còn quá ảm đạm. Tuy nhiên, tâm lý kiêng kị của người dân trong tháng này vẫn buộc các chủ đầu tư phải đẩy mạnh kích cầu với các chính sách bán hàng ưu đãi hơn hẳn so với các tháng trước đó.

Loạt Chính Sách Ưu Đãi Bán Hàng Tháng Ngâu

Hàng loạt dự án đã tung chính sách bán hàng hấp dẫn trong tháng Ngâu nhằm thúc đẩy thanh khoản trên thị trường. Tại dự án City Rise (Phổ Yên, Thái Nguyên), chủ đầu tư Bắc Thăng Long Thành Đồng triển khai chương trình “Mùa vàng tháng Ngâu – Rinh vàng hái lộc” với quà tặng giá trị: 8 chỉ vàng cho khách mua đất nền liền kề, 14 chỉ vàng cho khách mua biệt thự và 2 cây vàng cho khách mua sản phẩm Bizhome hoàn thiện.

Cũng tại Thái Nguyên, dự án Danko City cũng tung chính sách bán hàng ưu đãi mới có tên “Thời điểm kim cương – Rinh nhà thịnh vượng”. Theo đó, khách hàng đặt mua nhà trong tháng Ngâu không chỉ được tặng chuyến du lịch châu Âu 7 ngày 6 đêm trị giá 100 triệu đồng, mà còn sở hữu thêm viên kim cương 1 carat trị giá 150 triệu đồng, nâng tổng giá trị quà tặng lên tới 250 triệu. Ngoài ra, người mua còn được hưởng chính sách chiết khấu thanh toán sớm, mua sỉ lên tới 11,5% cùng gói vay ngân hàng lãi suất 0% trong 12 tháng.

Hàng loạt dự án đã tung chính sách bán hàng hấp dẫn trong tháng Ngâu nhằm thúc đẩy thanh khoản trên thị trường. Ảnh: Dân Việt

Tại Hà Nội, nhằm kích cầu tháng Ngâu, dự án Eurowindow River Park cũng tung chính sách bán hàng mới. Cụ thể, 5 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng trong tháng Ngâu được nhận quà tri ân Vu Lan trị giá 30 triệu đồng và chiết khấu đến 10,5% khi thanh toán sớm. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, áp dụng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng.

Đại đô thị Ocean City cũng tung gói ưu đãi đặc biệt tháng Ngâu nhằm gia tăng cơ hội cho người mua ở thực và nhà đầu tư. Theo đó, từ ngày 20/8 đến 30/9/2025, Ocean City triển khai chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi tài chính và quà tặng giá trị. Với chương trình “Tháng Ngâu – Ưu đãi đặc biệt”, khách hàng được hưởng gói chiết khấu 0,8% và hỗ trợ trực tiếp 300 triệu đồng cho dòng sản phẩm có diện tích từ 70 m2 trở xuống. Bên cạnh đó, chủ đầu tư áp dụng gói hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, chiết khấu 5,5% theo tiến độ và ưu đãi 11% khi thanh toán sớm. Ngoài ra, khách hàng còn nhận thêm 3,5% chiết khấu tân gia (ngoại trừ phân khu San Hô).

Đáng chú ý, Ocean City dành riêng “quỹ căn hoàn thiện” với nhiều lựa chọn: cam kết cho thuê 6%/năm trên giá bán, chiết khấu trực tiếp 12% hoặc hỗ trợ chi phí bằng tiền mặt. Đi kèm là loạt quà tặng bổ sung, gồm voucher du lịch Vinpearl – VinWonders trị giá đến 205 triệu đồng, gói chăm sóc sức khỏe Vinmec 100 triệu đồng và ưu đãi thành viên VinClub lên tới 1,7%.

Những Tác Động Tích Cực Của Chính Sách Bán Hàng Tháng Ngâu

Chính sách bán hàng “tháng Ngâu” vốn được xem là một “chiêu thức kích cầu” quen thuộc và ngày càng có tác động rõ nét tới thị trường bất động sản. Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, nhờ các chính sách kích cầu hấp dẫn mà tỉ lệ thanh khoản ở các dự án đều tăng 10-20% so với tháng trước trong tháng Ngâu.

Thanh khoản của thị trường bất động sản trong tháng Ngâu vẫn duy trì tốt nhờ các chính sách bán hàng hấp dẫn. Ảnh: Tạp chí Thương trường

Môi giới Đặng Tiến Thắng, hiện đang môi giới bất động sản phía Đông Hà Nội cho biết, ở góc độ thanh khoản, việc chủ đầu tư tung ra loạt ưu đãi tài chính lớn, từ chiết khấu trực tiếp, hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn gốc đến tặng quà hiện vật đã giúp phá vỡ tâm lý e dè vốn tồn tại trong tháng Ngâu. Nhiều khách hàng, thay vì trì hoãn, đã tranh thủ “săn” ưu đãi, khiến lượng giao dịch gia tăng đáng kể so với cùng kỳ. Với người mua ở thực thì mua nhà tháng Ngâu là thời điểm thích hợp để có được mức giá tốt hơn so với các thời điểm khác trong năm.

Cũng theo anh Thắng, với giới đầu tư sành sỏi thì tháng Ngâu là thời điểm lý tưởng để “săn hàng”. Các chính sách bán hàng tháng Ngâu tạo điều kiện cho nhà đầu tư tối ưu hóa dòng vốn. Nhờ giảm áp lực chi trả ban đầu và các chính sách chiết khấu, quà tặng đi kèm, nhà đầu tư có thể tham gia nhiều dự án cùng lúc, thậm chí tận dụng ưu đãi để “lướt sóng”. Đây là động lực giúp dự án vẫn có thanh khoản hoặc duy trì sức nóng, bất chấp yếu tố mùa vụ.

Bên cạnh đó, giám đốc kinh doanh một chủ đầu tư xin giấu tên cho biết, “chiến dịch tháng Ngâu” trở thành công cụ quan trọng để giữ nhịp bán hàng, đảm bảo dòng tiền trong giai đoạn thị trường thường chững lại. Các chính sách mạnh tay còn giúp tạo ra hiệu ứng lan tỏa, định vị thương hiệu dự án trên thị trường. Tuy nhiên, cũng theo vị này, khi ưu đãi quá lớn có thể kích hoạt vòng xoáy đầu cơ ngắn hạn, khiến giá bán bị đẩy lên cao. Và người mua ở thực trong các giai đoạn kế tiếp sẽ là người chịu thiệt thòi.

