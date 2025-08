Loạt Động Lực Mới Giúp Thị Trường Bình Dương Hồi Phục

Vượt qua các đô thị vệ tinh khác của TP.HCM như Đồng Nai, Long An, Bình Dương liên tục đón nguồn cung mới đổ về với đa dạng phân khúc và loại hình sản phẩm. Đặc biệt, trước những động lực mới từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng và lợi thế về quỹ đất, thị trường Bình Dương đang trở thành thị trường thay thế lý tưởng của TP.HCM.

Bình Dương: Nguồn Cung Cải Thiện Ở Mọi Phân Khúc

Thời gian gần đây, Bình Dương đã cho thấy vị thế của mình trước sự phục hồi ấn tượng, với sự xuất hiện của nhiều dự án mở bán mới trải dài từ phân khúc giá rẻ đến cao cấp. Một tín hiệu tốt cho việc vực dậy thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu đang tăng mạnh của khu vực phía Nam. Theo dữ liệu trực tuyến của website Batdongsan.com.vn, từ quý 3/2024, sức mua đã quay trở lại thị trường Bình Dương với mức độ quan tâm tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, tăng mạnh nhất so với các tỉnh khác lân cận TP.HCM như: Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 22%, Đồng Nai tăng 18%, Long An tăng 17%.

Thực tế cho thấy, vừa bước qua quý 4/2024, hàng loạt dự án mới liên tục được công bố, nhiều dự án cũ cũng được khởi động lại, tập trung chủ yếu tại các khu vực gần TP.HCM và gần các KCN. Nổi bật với nhiều dự án căn hộ vừa túi tiền có giá dao động từ 30-32 triệu đồng/m2 được mở bán, có thể kể đến như TT Avio (liên doanh Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group); Phú Đông SkyOne (Phú Đông Group); A&T Sky Garden (A&T Group) đang mở bán giai đoạn mới;…

Bình Dương đón nhận nhiều nguồn cung căn hộ mới tại các khu vực gần TP.HCM

Bên cạnh các dự án giá mềm kể trên, Bình Dương còn đón nhận nguồn cung phân khúc tầm trung và cao cấp có giá từ 39 triệu đồng/m2, dự kiến mở bán vào dịp cuối năm như: Orchard Hill – Sycamore (Capitaland) đang có lượng giữ chỗ khá tốt, Picity Park (Pi Group), The Gió Riverside (An Gia),…

Không kém cạnh nguồn cung căn hộ, nhà liền thổ và đất nền cũng chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ tại các khu vực tập trung nhiều KCN, thu hút nhiều nhà đầu tư dịch chuyển về Bình Dương khi giá nhà phố TP.HCM tăng cao chóng mặt.

Điển hình như dự án Richland Residence của Kim Oanh Group có giá bán từ 1 tỷ đồng/nền đất và 1,9 tỷ đồng/căn nhà phố xây sẵn, đang thu hút nhiều lượt quan tâm nhờ hạ tầng dự án đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao. Với phân khúc cao cấp hơn, dự án nhà phố Artisan Park của Gamuda Land đang triển khai chính sách mới với giá bán 6,9 tỷ đồng/căn. Sycamore cũng ra mắt sản phẩm nhà phố có giá bán tham khảo từ 8,5 tỷ đồng/căn.

Nếu căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thực thì nhà phố, đất nền đón nhóm đầu tư quay trở lại

Đón Đầu Loạt Động Lực Mới Từ Quy Hoạch

Thị trường Bình Dương sôi động phần lớn nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và dòng chảy lao động dịch chuyển. Cụ thể, giai đoạn 2021-2030, Bình Dương dự kiến đầu tư 20.000 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng, tạo bàn đạp đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030. Các tuyến đường huyết mạch tiếp tục được đầu tư như cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, cao tốc Gò Dầu – Tây Ninh – Bình Dương, cao tốc Bắc – Nam phía Tây nối Bình Phước – Bình Dương – Long An, Vành đai 3, Vành đai 4,… Đặc biệt, khu phức hợp thương mại WTC Gateway kết hợp depot metro TP.HCM – Bình Dương sẽ giúp khơi thông liên kết đến TP.HCM với tốc độ di chuyển nhanh chóng và thuận tiện hơn. Với quy mô 7ha, WTC Gateway sẽ là khu phức hợp lớn nhất Việt Nam.

Đồng thời, Bình Dương đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn FDI với tổng vốn đăng ký hơn 41 tỷ USD. Cùng với đó, tỉnh đang thực hiện các chính sách phát triển các KCN thế hệ mới theo mô hình xanh, hướng đến việc di dời các KCN về phía Bắc tạo làn sóng dịch chuyển lao động với gần 289.000 người lao động. Dự kiến đến năm 2030, tổng diện tích KCN tăng từ 12.600 ha lên 16.609,37 ha, tầm nhìn đến 2050, Bình Dương sẽ có 46 KCN với tổng diện tích 24.338,70 ha.

Mặc dù dân số hiện tại không nhiều, hơn 2,8 triệu dân, nhưng tỷ lệ lao động chiếm đến 64% dân số. Có thể thấy được, với định hướng phát triển công nghiệp sắp tới, Bình Dương trên đà phát triển mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn dân số, dự kiến đến năm 2030, Bình Dương sẽ đạt 4,04 triệu người.

Dự án từ chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng thu hút nhiều nhà đầu tư

Điều này có thể lý giải vì sao các dự án đến từ chủ đầu tư uy tín, chắc chắn về pháp lý và tiến độ tại Bình Dương như Richland Residence, Orchard Hill – Sycamore,… đã nhanh chóng thu hút lượng lớn khách hàng đặt mua trong các giai đoạn mở bán. Nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng từ tiềm năng sinh lời mạnh mẽ nhờ cú hích hạ tầng và các chính sách quy hoạch, đồng thời đón đầu đà tăng giá khi bảng giá đất mới của các địa phương vào năm 2026, dự đoán là sẽ tăng vài chục đến cả trăm lần so với bảng giá cũ. Sức nóng này tiếp tục khẳng định vị thế của Bình Dương như một "miền đất hứa" cho người có nhu cầu ở thực lẫn các nhà đầu tư.