Theo báo cáo thị trường tháng 8/2020 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, lượng sản phẩm đăng tin chào bán tại TP.HCM tiếp tục giảm đến 8% so với tháng trước đó. Trong đó loại hình căn hộ và đất nền suy giảm khá nhiều với mức giảm lần lượt là 3% và 19%. Số liệu từ Hiệp hội BĐS TP.HCM cũng cho thấy, 8 tháng đầu năm 2020, chỉ có 9 dự án mới được triển khai, lượng dự án nhà ở đủ điều kiện huy động vốn giảm đến 69,6%. Sự suy giảm này đến từ việc Covid-19 bất ngờ tái bùng phát khiến tâm lý người mua nhà e ngại, doanh nghiệp cũng buộc phải hủy hết các kế hoạch ra hàng quý 3/2020.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đang trở lại với thị trường, thông qua việc các doanh nghiệp BĐS đã sẵn sàng giới thiệu ra thị trường hàng loạt dự án mới sau nhiều quý trì hoãn. Điều này hứa hẹn sẽ giúp giao dịch nhà đất các tháng cuối năm phần nào sôi động hơn.

Đơn cử, mới đây Công ty CP Đầu tư LDG vừa công bố kế hoạch triển khai 5 dự án chiến lược trong năm 2020. Trong đó nổi bật nhất là 2 khu căn hộ với tổng số lượng gần 4.000 sản phẩm sẽ chính thức chào sân trong các tháng cuối năm. Ngoài ra doanh nghiệp này còn có kế hoạch triển khai 3 khu phức hợp dịch vụ giải trí đa chức năng trải dài ở 3 miền đất nước với tổng quỹ đất lên đến gần 1.000ha.

Cụ thể, trong tháng 10/2020 tới đây, LDG Group sẽ tung ra thị trường dự án đầu tiên là khu căn hộ LDG Sky tại cửa ngõ Đông Sài Gòn với 1.724 sản phẩm bao gồm căn hộ, shophouse và loại hình thương mại khác. Cụm căn hộ cao cấp này có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.400 tỷ đồng được triển khai thuộc loại hình cao cấp. Tiếp đến trong trung tuần quý 4/2020, khu căn hộ cao cấp LDG River tọa lạc tại quốc lộ 13, quận Thủ Đức, với quy mô khoảng 1.453 sản căn hộ cũng được triển khai.



Nhiều doanh nghiệp BĐS đang tích cực triển khai dự án mới trong các tháng cuối năm 2020 sau thời gian dài trì hoãn vì Covid 19. Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Minh Khang, Tổng Giám đốc LDG Group cho biết, trong kế hoạch phát triển xa hơn, LDG Group chuyển hướng sang phát triển loại hình khu phức hợp dịch vụ giải trí đa chức năng có quy mô lớn ở khắp các vùng miền của cả nước mà khởi đầu sẽ là chuỗi 3 dự án LDG Grand sẽ được triển khai tại Quảng Ninh, Đà Nẵng và Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng giá trị đầu tư hơn 53.000 tỷ đồng.

LDG Group không phải doanh nghiệp duy nhất mạnh dạn triển khai dự án mới trong quý 4. Công ty CP Đầu tư Bất động sản Rio Land, đơn vị phát triển dự án Precia cho biết trong các tháng tới đây sẽ mở bán tiếp giai đoạn 2 dự án căn hộ cao cấp Precia (quận 2) sau thành công từ đợt bán đầu tiên với 100% nguồn hàng được tiêu thụ. Đây là dòng sản phẩm cao cấp với giá chào bán trung bình vào khoảng 49 triệu/m2.

Ở khu vực giáp ranh TP.HCM, sau thành công từ dự án Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden và gần đây là Bcons Green View, Công Ty BĐS Phú Mỹ Hiệp cũng vừa chính thức chào bán ra thị trường dự án Bcons Bee tại khu vực Đông TP.HCM trong quý 4 tới đây. Dự án Bcons Bee tọa lạc Trần Đại Nghĩa, giáp khu vực Làng Đại học và quộc lộ 1K, có quy mô 1 block, cao 24 tầng với gần 300 căn hộ có giá chào bán vào khoảng 28 triệu/m2. Được biết hiện tại dự án này đã được giữ chỗ gần 70% rổ hàng chào bán.



Sản phẩm mới chào bán ra thị trường được kỳ vọng sẽ giúp giao dịch BĐS trong các tháng cuối năm sớm khởi sắc trở lại. Ảnh minh họa

Cùng thuộc khu vực Làng Đại học, Tập đoàn Hưng Thịnh vừa chính thức chào bán ra thị trường gần 2.000 căn hộ thuộc dự án New Galaxy tại mặt tiền đường Thống Nhất, TP. Dĩ An. Dự án có tổng quy mô 6 block, gồm 19 tầng với giá bán dự kiến trung bình vào khoảng 1,7 tỷ đồng/căn. Tập đoàn Đất Xanh cũng vừa thành công khi giới thiệu dự án Opal Skyline trên đường Nguyễn Văn Tiết, trung tâm thành phố Thuận An. Dự án gồm hai tòa tháp, mỗi tháp cao 36 tầng với 1.530 sản phẩm. Nam Group cũng chính thức khởi công dự án Tổ hợp Đô thị nghỉ dưỡng và Thể thao biển Thanh Long Bay tại Mũi Kê Gà (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và chuẩn bị ra mắt phân khu nhà phố thương mại biển The Sound by Thanh Long Bay ltrong tháng 10/2020.

Trong 3 quý vừa qua, thị trường bất động sản rơi vào tình cảnh giảm tốc thấy rõ so với năm 2019. Bên cạnh ảnh hưởng từ yếu tố kinh tế chung, sức mua nhà đất suy giảm một phần không nhỏ đến từ yếu tố nguồn cung hạn chế. Tác động từ dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải hủy kế hoạch triển khai dự án mới, lượng sản phẩm chào bán tại thị trường sơ cấp thiếu hụt nghiêm trọng. Người mua gần như không có nhiều sự lựa chọn, nguồn hàng giao dịch phần lớn là tại thị trường thứ cấp nên sức mua thấp. Thiếu sản phẩm khiến không ít nhà đầu tư và người mua ở thực dù có nhu cầu với BĐS nhưng không thể tìm được dự án để xuống tiền.

Năm 2020 chỉ còn lại chưa đầy 3 tháng với nhiều kế hoạch dang dở, khó khăn bủa vây. Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn, thị trường vẫn có những tín hiệu tích cực. Hiện lãi suất vay mua nhà tương đối hấp dẫn, nhiều ngân hàng tung ra các gói cho vay bất động sản kỳ hạn 9 năm trở xuống với lãi suất 7-9%/năm. Lãi suất cho vay giảm được xem là động lực cho người mua nhà tiếp cận với BĐS thuận lợi hơn. Với sự trở lại các chủ đầu tư cùng loạt dự án mới, các chính sách bán hàng ưu đãi và hỗ trợ thanh toán được đẩy mạnh triển khai, giao dịch nhà đất các tháng cuối năm dự báo sẽ phục hồi và tạo đà sôi động hơn trong năm 2021.

