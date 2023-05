Loạt dự án BĐS mới được duyệt chủ trương, quy hoạch đầu năm 2022

Ngoài cập nhật dữ liệu lớn về diễn biến thị trường bất động sản, báo cáo thị trường tháng 1/2022 của Batdongsan.com.vn còn tổng hợp các thông tin liên quan kinh tế vĩ mô, hoạt động du lịch, xây dựng, các dự án đang quy hoạch, triển khai… để giúp người tham gia thị trường có cái nhìn tổng quan về thị trường, tình hình kinh tế. Đáng chú ý, báo cáo cập nhật hàng loạt dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, duyệt quy hoạch 1/2000, quy hoạch 1/500 trong tháng đầu năm 2022:

Ngoài các dự án lớn kể trên, tháng vừa qua thị trường cũng ghi nhận thông tin quy hoạch tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước như: Yên Bái bổ sung khu công nghiệp Trấn Yên 339ha; Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị Núi Long gần 1,8ha để bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; hay Phú Yên quy hoạch đô thị xã Sông Cầu là đơn vị hành chính cấp thành phố Bà Rịa -Vũng Tàu…

Loạt thông tin về quy hoạch, duyệt chủ trương các dự án bất động sản, khu công nghiệp trong tháng đầu năm nằm trong chủ trương đẩy mạnh đầu tư công của Chính phủ, đây là động lực chính giúp thị trường bất động sản hồi phục mạnh mẽ thời gian qua. Báo cáo tháng 1/2022 của Batdongsan.com.vn cũng chỉ rõ, mức độ quan tâm, lượng tin đăng toàn thị trường sụt giảm so với tháng 12/2021 do rơi vào thời điểm giáp Tết nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2021 thì các chỉ số này đều tăng đáng kể. Cụ thể, mức độ quan tâm toàn trang tăng 9%, lượng tin đăng tăng 17% so với thời điểm trước Tết năm 2021 – chỉ báo cho thấy thị trường tiếp tục hồi phục tốt sau dịch.

Ngọc Sương