Loạt Dự Án Lớn Đổ Bộ, Thị Trường Bất Động Sản Đà Nẵng Hấp Lực Giới Đầu Tư

Sau giai đoạn đóng băng, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn sôi động khi từ đầu năm đến nay, đây là thị trường khu vực miền Trung có số lượng dự án mới tung hàng lớn nhất. Giá bất động sản và lượng giao dịch nhờ đó có những chuyển biến tích cực theo chiều hướng đi lên.

Thị Trường Đón Nhiều Dự Án Mới

Đà Nẵng đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản miền Trung khi liên tiếp đón hàng loạt dự án mới. Mở màn là Da Nang Downtown – tổ hợp văn hóa, thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí do Sun Group hợp tác cùng UBND TP. Đà Nẵng triển khai. Với tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng trên diện tích gần 77 ha, công trình được định hướng như một trung tâm sôi động hoạt động cả ngày lẫn đêm. Dự án gây chú ý với khu công viên văn hóa và giải trí quy mô lớn, nơi hội tụ nhà hát 9.000 m2 chứa 4.000 chỗ ngồi, cùng hệ thống bảo tàng, trung tâm triển lãm hiện đại. Biểu tượng nổi bật của quần thể này là tòa tháp 69 tầng lấy cảm hứng từ Ngũ Hành, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố.

Hàng loạt dự án mới tại Đà Nẵng tung nguồn hàng thời gian vừa qua. Ảnh: Vnexpress

Cũng trong tháng 8, BRG Group chính thức giới thiệu Capital Square tại phường An Hải. Được quảng bá là dự án đầu tiên tại Đà Nẵng phát triển theo mô hình “City in City”, Capital Square có quy mô 6,1 ha với 14 tòa tháp cao từ 24-29 tầng, cung cấp khoảng 3.400 căn hộ cao cấp. Dự án được phân kỳ qua hai khu: Capital Square 2 và Capital Square 3. Điểm đáng chú ý, toàn bộ dự án mở cửa cho cả nhà đầu tư nước ngoài, góp phần gia tăng tính hội nhập quốc tế của thị trường Đà Nẵng.

Ở khu vực Ngũ Hành Sơn, Newtown Diamond chuẩn bị ra mắt, nằm ngay giao điểm Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Trường Sa. Trên quỹ đất 1,47 ha, dự án có vốn đầu tư hơn 1.640 tỷ đồng, do Công ty TNHH Newtown phát triển trong khu phức hợp sân golf Da Nang Beach của Vinacapital. Newtown Diamond bao gồm ba tòa tháp cao 36 tầng là M1-The Emerald, M2-The Sapphire và M3-The Aquamarine với khối đế thương mại 6 tầng, liên thông qua 3 tầng hầm, cung cấp hơn 1.700 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Bổ sung thêm nguồn cung căn hộ, Mia Center Point tại đường Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu đang mở bán với quy mô 2.639 m2, cao 25 tầng nổi và 1 tầng hầm. Dự án có 335 căn hộ, diện tích dao động 63–215 m², đa dạng từ 2 phòng ngủ đến duplex, penthouse, với mức giá khởi điểm khoảng 40 triệu đồng/m2.

Loạt dự án liên tiếp được khởi động cho thấy Đà Nẵng vẫn duy trì sức hút lớn trên thị trường bất động sản cả nước, đồng thời khẳng định vị thế trung tâm dịch vụ – du lịch hàng đầu miền Trung.

Vì Sao Thị Trường Bất Động Sản Đà Nẵng Nóng Trở Lại?

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự sôi động rõ rệt với cuộc đổ bộ của hàng loạt dự án mới. Những biến chuyển này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thành phố biển, mà còn cho thấy Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với nhiều động lực cộng hưởng. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , từ đầu năm 2025, mặt bằng giá bất động sản Đà Nẵng đã có bước nhảy rõ rệt. Nhiều khu đất ven biển, trung tâm ghi nhận mức tăng trên 10%, thậm chí vượt đỉnh năm 2019. Ở phân khúc căn hộ Đà Nẵng , giá sơ cấp trung bình tăng khoảng 25%. Những dự án cao cấp ven sông Hàn đạt mức 130-200 triệu đồng/m2.

Bất động sản Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với nhiều động lực cộng hưởng. Ảnh: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Nhà đầu tư Phạm Thảo Nguyên, trú tại phường Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, động lực lớn nhất giúp thị trường bất động sản Đà Nẵng bứt tốc đến từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm. Cảng Liên Chiểu được triển khai, các trục kết nối từ Đà Nẵng đến Hội An, Chu Lai cùng với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao đang định hình chuỗi giá trị logistics. Thành phố cũng đang đẩy mạnh nhiều công trình then chốt như mở rộng đường Hoàng Văn Thái, tuyến metro Đà Nẵng – Hội An, nâng cấp sân bay quốc tế, cùng hệ thống cầu vượt sông. Những dự án này vừa cải thiện năng lực kết nối, vừa nâng tầm diện mạo đô thị, qua đó trực tiếp gia tăng giá trị bất động sản ở cả trung tâm lẫn vùng ven.

Bên cạnh đó, sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch cũng tạo hiệu ứng tích cực. Kinh tế Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, GRDP nửa đầu 2025 đạt 11,7%, thu hút hơn 62 triệu USD vốn FDI. Đây là cơ sở để các tập đoàn lớn mạnh dạn triển khai dự án quy mô tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, bà Nguyên cho rằng, tình trạng pháp lý ở Đà Nẵng từng có nhiều biến động, nhất là các dự án ven biển hoặc đất thương mại dịch vụ. Nhà đầu tư cần ưu tiên dự án có sổ đỏ lâu dài, giấy phép xây dựng đầy đủ, tránh các trường hợp pháp lý “treo” khiến việc sang nhượng khó khăn. Nhà đầu tư cần chọn những khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, ví dụ: ven biển, gần sân bay, gần trung tâm hội nghị, hay các trục đường chính kết nối liên vùng. Nhu cầu căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng cho thuê đang phục hồi nhờ du lịch quốc tế trở lại. Tuy nhiên, cần khảo sát kỹ công suất phòng, giá thuê thực tế thay vì tin vào cam kết lợi nhuận cao từ chủ đầu tư.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 01/09/2025 07:00

