Loạt siêu dự án tỷ đô hiện diện, thủ phủ nghỉ dưỡng đang thành hình tại Hồ Tràm

Hồ Tràm: Điểm đến toàn cầu nhìn từ Phú Quốc

Giai đoạn 2015-2018 được xem là chu kỳ vàng của BĐS Phú Quốc khi mà những thương hiệu lớn như Vingroup, SunGroup, CEO, MIK Group, BIM Land… đều góp mặt. Thời điểm ấy, Phú Quốc là đại công trường sôi nổi với các hoạt động xây dựng, đầu tư, tỷ lệ tăng giá BĐS trong thời kỳ sơ khởi được tính bằng lần. Không thể phủ nhận, những thành phố náo nhiệt không ngủ, những tổ hợp vui chơi giải trí bất tận, công viên Safari khổng lồ,… khi chính thức vận hành đã biến đảo ngọc từ một vùng đất hoang vu nghèo khó trở thành điểm đến quen thuộc của du khách Quốc tế khi đặt chân tới Việt Nam.

Giờ đây, khi Phú Quốc đã đi vào quỹ đạo ổn định, cán cân đầu tư lại tìm đến những vùng đất mới giàu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ mà Hồ Tràm chính là điểm đến tiếp theo trong chuỗi hành trình này.

Theo thống kê của huyện Xuyên Mộc, hiện nay trên địa bàn huyện có 83 dự án du lịch còn hiệu lực. Có bốn dự án đang hoạt động kinh doanh. Ngoài ra còn có 15 dự án tầm cỡ khác đã và đang triển khai giai đoạn 1, đồng thời khẩn trương xây dựng giai đoạn 2. Hiện còn 33 dự án đã bàn giao mặt bằng và đang triển khai xây dựng. Điểm danh tên các dự án không khó để nhận ra đều là các dự án quy mô với chủ đầu tư đều là những “ông lớn” như sân golf The Bluffs Hồ Tràm Strip của Asian Coast Development Ltd (Canada), Hyatt Regency của Tập đoàn Hyatt, Hồ Tràm Complex (Hưng Thịnh), Meliá Hồ Tràm at the Hamtons (Tanzanite International),… Trong đó phải kể đến những siêu tổ hợp tỷ đô có đủ xung lực và hấp lực để làm bệ phóng đưa Hồ Tràm trở thành siêu điểm đến mới của thế giới.

Đầu tiên là The Grand Ho Tram Strip – khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp và quy mô đầu tiên xuất hiện trong khu vực. Dự án gồm khách sạn, casino, khu vui chơi giải trí và sân gôn chuẩn quốc tế với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD. Hiện nay một phần dự án đã đi vào vận hành và chứng minh được hiệu quả khai thác vượt trội.

Cuối 2019 đầu 2020, thị trường Hồ Tràm có bước đột phá mạnh với sự khởi động của tổ hợp Novaworld Hồ Tràm. Trên quy mô hơn 1000 ha, mô hình của Novaworld Hồ Tràm tương tự với Vingroup tại Phú Quốc, trong đó phân khu Safari chiếm diện tích hơn 600 ha. Đáng chú ý, đa số diện tích trong Safari được phát triển làm công viên hoang dã góp phần bổ sung một dịch vụ du lịch ăn khách cho Hồ Tràm.

Du lịch Hồ Tràm cần một điểm tựa như mô hình của Charm Resort Hồ để trở thành điểm đến toàn cầu

Mới đây, thị trường nơi này tiếp tục được “đốt nóng” cùng siêu dự án tỷ đô Charm Resort Hồ Tràm. Tổ hợp gây ấn tượng mạnh với đường bờ biển hơn 3km và phát triển theo mô hình “All-in-one” đa dịch vụ với 3 phân khu lớn cùng hàng trăm tiện ích đỉnh cao gồm tuyến phố thương mại giải trí check-in 1km, tổ hợp mua sắm trong nhà 20.000m2, trung tâm sự kiện quốc tế MICE chuyên nghiệp, hồ bơi đáy kính trên không, trung tâm thể thao biển, cùng hàng loạt dịch vụ giải trí, ẩm thực, bến du thuyền xa hoa,…

Đặc biệt, không “hòa lẫn” và “hòa tan” giữa thiên đường nghỉ dưỡng giải trí, Charm Resort Hồ Tràm tạo cho mình dấu ấn riêng biệt nhằm tối ưu lợi thế cạnh tranh. Theo đó, trong phân khu đầu tiên – Best Western Premier Charm Resort Hồ Tràm, chủ đầu tư Charm Group đã bố trí diện tích 7.2ha để thiết lập tổ hợp trị liệu và tái tạo năng lượng đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường BĐS phía Nam.

Chuỗi dự án lớn nhỏ cùng những siêu tổ hợp tỷ đô đã tạo ra sự đa dạng trong dịch vụ và loại hình du lịch. Bức tranh nhộn nhịp của Hồ Tràm và lộ trình BĐS nơi đây rõ ràng có nhiều điểm tương đồng với thị trường Phú Quốc. Chỉ khác chăng Phú Quốc đã ổn định còn Hồ Tràm lại đang là sự khởi đầu vàng son.

Dư địa tăng trưởng mạnh

Không ngạc nhiên khi Hồ Tràm chạy đua với Phú Quốc để trở thành thị trường nghỉ dưỡng sôi động nhất trong hai năm qua bởi hội tụ nhiều dư địa tăng trưởng lớn.

Hồ Tràm sở hữu lợi thế tự nhiên vượt trội với bãi biển thơ mộng, biển xanh – cát trắng nắng vàng. Nhờ vẻ đẹp tinh khôi này, cùng với Bãi Dài – Phú Quốc, Hồ Tràm là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới do kênh truyền hình CNNGo nổi tiếng của Mỹ bình chọn. Đồng thời, nơi đây cũng được bình chọn là điểm ngắm bình minh đẹp nhất Đông Nam Á.

Khu vực này có lợi thế cạnh tranh du lịch nội địa vượt trội khi là điểm nghỉ dưỡng liền kề TP.HCM với chỉ 75 km, tương đương 1,5 giờ di chuyển. Chưa kể cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến khởi công đầu năm 2023 và hoàn thành năm 2025 tiếp tục rút ngắn tối đa thời gian di chuyển. Nhờ đó nơi đây được đánh giá là second home số 1, chốn nghỉ dưỡng thường xuyên của thị trường khổng lồ lên tới 13 triệu dân.

BĐS Hồ Tràm đang bước vào giai đoạn vàng của chu kỳ tăng giá

Chưa kể khi sân bay Long Thành hoàn thiện, cách Hồ Tràm chỉ 1 giờ di chuyển, thủ phủ resort mới nổi này sẽ đón trọn nguồn du khách Quốc tế. Lúc này, khi các siêu dự án tỷ đô đã hoạt động, Hồ Tràm đủ sức tạo nên hình ảnh thủ phủ du lịch đẳng cấp vươn tầm thế giới.

Theo báo cáo của sở du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2019 toàn tỉnh đón gần 16 triệu lượt du khách, nằm trong top đầu cả nước. Trong khi đó, một báo cáo của Savills Hotels, Hồ Tràm đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Công suất cho thuê, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần. Điều này cho thấy, giá trị lợi nhuận từ khai thác lưu trú và kinh doanh du lịch của khu vực là rất tiềm năng và là bài toán thực tế đã được kiểm định.

Theo nhận định của giới chuyên gia, với những tiềm năng sẵn có cùng sự hậu thuẫn của bệ phóng hạ tầng, đầu tư và quy hoạch, công suất khai thác và giá trị BĐS của Hồ Tràm sẽ còn tăng cao. Giữa lúc thị trường đang ở giai đoạn đầu là thời cơ vàng để nhà đầu tư “nắm đáy bắt đỉnh”, tương tự như câu chuyện của Phú Quốc 3 năm trước.