Lợi ích khi đầu tư vào biệt thự biển có thương hiệu

Vì sao giới đầu tư luôn ưu ái BĐS nghỉ dưỡng có thương hiệu?

Để đầu tư một dự án BĐS nghỉ dưỡng, có nhiều yếu tố quan trọng được nhà đầu tư lưu tâm như vị trí, càng là vị trí đẹp càng dễ thu hút và giữ chân du khách; quy mô, quy hoạch dự án ảnh hướng đến giá trị từ lưu trú, giải trí, kinh doanh hay cho thuê. Cuối cùng là thương hiệu dự án, yếu tố quyết định trực tiếp đến hiệu suất khai thác, lợi nhuận thu về cho dự án.

Ông Nguyễn Thành Trung, một nhà đầu tư BĐS nghỉ dưỡng tại Hà Nội cho biết, ông rất xem trọng yếu tố thương hiệu của một dự án nghỉ dưỡng. Cái cần của một dự án là phải hội tụ đủ pháp lý, vị trí, quy mô nhưng để đảm bảo chắc chắn khả năng sinh lời trong tương lai thì phải có thêm yếu tố “đủ”, đó là thương hiệu của chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành. Một dự án được triển khai bởi một chủ đầu tư giàu tiềm lực, được vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng quốc tế sẽ quyết định khả năng khai thác cũng như lợi nhuận lâu dài của dự án sau này.

“Đối với những nhà đầu tư lớn, họ hiểu rằng sản phẩm được đầu tư và đi vào vận hành hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào đơn vị quản lý dự án. Thông thường, với du khách nước ngoài, đặc biệt là những du khách lần đầu đến Việt Nam để có sự lựa chọn an toàn cho nơi lưu trú, họ sẽ tìm đến những khách sạn, khu nghỉ dưỡng danh tiếng do thương hiệu quốc tế quen thuộc quản lý vì chất lượng dịch vụ đã được du khách thế giới trải nghiệm và công nhận. Với những dự án này, nhà đầu tư không chỉ thừa hưởng một lượng khách hàng quốc tế từ thương hiệu vận hành mà uy tín doanh nghiệp sẽ giúp dự án dễ lấy lòng lượng khách du lịch quốc tế.



NovaHills Mui Ne Resort & Villas sẽ được Centara Hotels & Resorts quản lý và vận hành từ quý 1/2021

Bên cạnh đó, hầu hết nhà đầu tư đều chung nhận định, một khu nghỉ dưỡng do đơn vị quản lý quốc tế uy tín vận hành đồng nghĩa với việc dự án đó đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn khắt khe của tập đoàn quản lý. Từ đó có thể thấy, uy tín của đơn vị quản lý quốc tế chính là cam kết cho chất lượng dịch vụ của khu nghỉ dưỡng. Trước xu hướng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông, việc chuyên nghiệp hóa các dịch vụ du lịch, lưu trú theo chuẩn quốc tế là rất cần thiết. Dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng nào đáp ứng được tiêu chuẩn gắt gao về du lịch của quốc tế thì sẽ chiếm ưu thế trong thu hút du khách. Theo nghiên cứu từ Savills, các khách sạn do nhà quản lý quốc tế điều hành thường có giá bán phòng cao hơn từ 20-30% và công suất hoạt động cao hơn khoảng 5-20 điểm phần trăm so với nhiều khách sạn nội địa.

NovaHills Mui Ne Resort & Villas sẽ được thương hiệu thế giới quản lý và vận hành

Tọa lạc tại trung tâm thủ phủ du lịch biển Mũi Né, Phan Thiết, được nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam là Novaland triển khai và quản lý vận hành bởi thương hiệu nổi tiếng thế giới Centara Hotels & Resorts. Không bất ngờ khi Novahills Resort Mũi Né đang là tâm điểm đầu tư của thị trường nghỉ dưỡng phía Nam.

Centara Hotels & Resorts vốn là thương hiệu chứng danh thuộc sở hữu của Central Group, đang quản lý và vận hành mạng lưới hơn 81 khách sạn, trải rộng trên tất cả các điểm đến nổi tiếng thế giới gồm Thái Lan, Maldives, Sri Lanka, Việt Nam, Oman, Qatar, Thái Lan, Lào, Myanmar, Trung Quốc, UAE và Nhật Bản. Bên cạnh đó, Centara Hotels & Resorts còn nổi tiếng với cách điều hành các trung tâm hội nghị hiện đại, sở hữu chuỗi SPA Cenvaree đạt giải thưởng và COAST, mô hình F&B trên biển.

Không phải ngẫu nhiên mà Centara Hotels & Resorts chọn vận hành và quản lý dự án NovaHills Mui Ne Resort dưới thương hiệu Centara Mirage Beach Resort Mui Ne từ quý 1/2021. Xét trên loạt dự án điển hình trước đó của tập đoàn này như Centara Government Complex Hotel Chaeng Watthana, Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya, có thể thấy “gu” Centara Hotels & Resorts lựa chọn đều nhà những dự án đỉnh. Khó có dự án nào sở hữu vị trí và thiết kế đẹp như NovaHills Mui Ne Resort. 600 biệt thự biển của dự án không chỉ có vị trí trung tâm trên mặt tiền cung đường Huỳnh Thúc Kháng mà còn sở hữu tầm nhìn độc đáo nhờ địa thế đồi núi cùng cảnh quan vịnh biển liền kề. Dự án không chỉ trở thành điểm check-in độc đáo cho du khách mà còn là điểm kết nối hoàn hảo đến các di tích du lịch, giải trí hàng đầu Phan Thiết, Bình Thuận.

Bên cạnh khu biệt thự yên tĩnh, tổ hợp tiện ích nội khu đẳng cấp và tiện nghi được bố trí ngay khu vực trung tâm, trải dọc từ sảnh chính đón khách đến đỉnh đồi, bao gồm: Hồ bơi nhiều tầng, đồi hoa và công viên lớn, câu lạc bộ thể thao biển và chăm sóc sức khỏe, khu thương mại – ẩm thực quốc tế, Waterfall Lounge độc đáo, tháp quan sát ở cao độ trên 100m, dòng sông lườic… giúp dự án trở thành nơi lưu trú, giải trí hàng đầu khu vực.



Trung tâm hội nghị với sức chứa hơn 1.000 người tại NovaHills Mui Ne sẽ thu hút đoàn khách MICE tới Mũi Né

Đặc biệt, NovaHills Mui Ne Resort &Villas sẽ có cơ hội được tiếp cận hơn 260.000 khách hàng, đối tác từ phía Tập đoàn Novaland và thừa hưởng nguồn khách hàng từ hệ thống của Central Group gồm hơn 16 triệu khách hàng quốc tế, 9 triệu thành viên ở Việt Nam.

Sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi, NovaHills Mui Ne Resort & Villas không chỉ là điểm đến yêu thích của du khách mà còn là tài sản giá trị cho các nhà đầu tư.