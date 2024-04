Chung cư Bình Dương đang ghi nhận nhu cầu tìm mua và thuê tăng trưởng tích cực trong quý 1/2024, nhất là ở các dự án hoàn thiện, đang và sắp bàn giao.

Nhà Đầu Tư “Chuộng” Mua Chung Cư Bình Dương Cho Thuê

Anh Trần Dũng, một nhà đầu tư BĐS lâu năm tại TP.HCM chọn về Bình Dương tìm mua căn hộ để đầu tư cho thuê trong bối cảnh thị trường này mang lại lợi nhuận từ cho thuê tích cực hơn TP.HCM.

Theo anh Dũng, thay vì dùng dòng tiền nhàn rỗi đầu tư vào chứng khoán hay gửi tiết kiệm, anh vẫn thích mua bất động sản để tích lũy và sản sinh dòng tiền ổn định hơn. “Trước đây tôi thường chọn căn hộ ở TP.HCM nhưng hiện tại tôi thích mua chung cư Bình Dương hơn. Một là vì giá chung cư Bình Dương khá vừa túi tiền, một phần do thị trường này dễ cho thuê hơn, lợi nhuận mang lại cũng tốt hơn”.

Nhu cầu tìm mua và thuê chung cư Bình Dương tăng mạnh trong tháng 3/2024. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Anh cho biết, với khoảng 2 tỷ đồng anh có thể mua căn hộ Bình Dương diện tích từ 65m2, cho thuê trung bình từ 8-10 triệu đồng. Cùng mức giá thuê trên thì ở TP.HCM anh phải bỏ ra ít nhất 2,8-3 tỷ đồng mỗi căn. Mức tăng giá thứ cấp chung cư Bình Dương cũng khá tốt, vậy nên xét trên hướng đầu tư, đây là thị trường phù hợp với những ai có dòng vốn vừa phải, thích sự ổn định và an toàn.

Chị Thùy Chi, một nhà đầu tư hiện đang có 2 căn chung cư cho thuê tại Bình Dương cũng chia sẻ, lợi nhuận từ đầu tư chung cư Bình Dương so ra tốt hơn với TP.HCM. Cả hai căn chung cư của chị tại Thủ Dầu Một và Dĩ An đều đang cho thuê lần lượt với giá 9 triệu đồng và 12 triệu đồng mỗi tháng. Xét trên mức giá mua vào ban đầu thì lợi nhuận từ đầu tư hai căn hộ trên hiện là 6,4% mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức 4,3% tại TP.Thủ Đức.

Khảo sát từ thực tế cũng cho thấy, thị trường chung cư Bình Dương hiện đang sôi động hơn TP.HCM cả về mảng bán và cho thuê, nhất là ở phân khúc căn hộ trung cấp. Xét trên mức tỷ suất lợi nhuận, trong khi hiệu suất lợi nhuận từ đầu tư cho thuê căn hộ TP.HCM hiện chỉ khoảng 4,1-4,3%, chung cư Bình Dương lại đang mang về mức tỷ suất lợi nhuận trung bình từ 5-6% mỗi năm. Một số dự án thuộc khu vực trung tâm, nơi có mật độ dân số cao, gần các khu công nghiệp lớn hay văn phòng, hội sở, tỷ suất lợi nhuận từ cho thuê chung cư Bình Dương có thể ghi nhận con số từ 7-8% mỗi năm.

Nhiều dự án chung cư Bình Dương có giá thuê ngang ngửa, thậm chí nhỉnh hơn TP.HCM nhưng vẫn luôn ghi nhận nhu cầu tìm thuê cao, ít xuất hiện tình trạng “ế” khách.

Cụ thể, Phú Đông Sky Garden (TP. Dĩ An) của Phú Đông Group là một trong ít các dự án thuộc phân khúc trung cấp, vị trí gần kề TP.HCM, chuẩn bị bàn giao đợt đầu tiên vào cuối tháng 6 tới đây. Căn hộ tại đây hiện đang rao bán với giá tầm 2,4 tỷ đồng cho mỗi căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 70m2, chủ đầu tư bàn giao nội thất hoàn thiện, có thể khai thác cho thuê ngay. Mức giá thuê tại khu vực này trung bình từ 9-15 triệu đồng/tháng cho các căn hộ 2 phòng ngủ. Lượng khách thuê đang ghi nhận tích cực, nhu cầu tìm thuê khá nhiều.

Tương tự, một dự án trước đó của Phú Đông Group đã bàn giao trên cùng khu vực này là Phú Đông Premier cũng có mức giá cho thuê trung bình từ 7,5-12 triệu đồng/tháng với các căn 2 phòng ngủ diện tích từ 60-70m2. Giá bán ban đầu của chủ đầu tư cũng chỉ tầm 1,5 tỷ đồng mỗi căn (gồm VAT). Tính ra tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tại đây đều trên mức 6%/năm. Giá thứ cấp căn hộ này hiện từ 2,3-2,6 tỷ đồng/căn. Dự án Him Lam Phú Đông cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận cao, giá bán đợt đợt đầu chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng hiện giao dịch thứ cấp từ 2,5-2,7 tỷ đồng/căn, giá thuê từ 7-12 triệu đồng/tháng.

Hay ở phân khúc bình dân hơn như Bcons Green View, Bcons Plaza (TP. Dĩ An), các căn hộ giá rẻ chỉ dao động từ 1,3-1,6 tỷ đồng/căn nhưng giá thuê vẫn duy trì thấp nhất từ 5,5-8 triệu đồng/tháng. Cùng mức giá thuê này, nhà đầu tư phải bỏ ra hơn 2,6 – 3 tỷ đồng mới có thể mua được chung cư TP.HCM.

Sức Nóng Tập Trung Ở Các Dự Án Đã Hoàn Thiện

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2024 của Batdongsan.com.vn chỉ ra, trong tháng 3/2024 thị trường nhà đất Bình Dương đang có sự hồi phục tích cực ở hầu hết các loại hình bất động sản. Trong đó căn hộ chung cư đang là phân khúc nổi bật, ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng ở cả hai thị trường bán và cho thuê.

Cụ thể, trong tháng 3 nhà đất Bình Dương ghi nhận tổng lượng tin đăng bán tăng 96%, lượt tìm kiếm tăng 83% so với tháng trước. Trong đó, nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư Bình Dương tăng 72%, tìm thuê chung cư Bình Dương cũng tăng 46%.

Đáng chú ý, nhu cầu tìm mua chung cư Bình Dương hầu như đang nghiêng về các dự án hoàn thiện xây dựng, nhất là những dự án đang và chuẩn bị bàn giao. Diễn biến này được các chuyên gia nhận định là phù hợp với xu hướng thị trường hiện tại khi nhu cầu mua chung cư để khai thác cho thuê tại khu vực này gia tăng nhanh trong các năm qua và nguồn cung sơ cấp trên thị trường vẫn khá khan hiếm.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong tháng 3 lượng tin đăng bán chung cư Bình Dương đã tăng hơn 68% so với tháng trước nhưng vẫn đang là phân khúc có số lượng sản phẩm rao bán thấp nhất thị trường (nhà riêng, nhà phố, đất nền đều có sản phẩm đăng bán tăng từ 120-159% trong tháng 3). Tương tự, số chung cư cần kiếm khách thuê cũng khá ít, tăng trưởng nguồn cung chào thuê chung cư Bình Dương chỉ khoảng 51%, thấp hơn con số tăng trưởng 117-146% của nhà riêng/nhà phố cho thuê. Điều này cho thấy, nhu cầu tìm mua và thuê căn hộ Bình Dương vẫn rất lớn nhưng lượng sản phẩm đang cho thuê chưa thực sự nhiều, nhất là ở những khu vực có nhu cầu thuê tốt như Dĩ An, Thủ Dầu Một và Tân Uyên.

Theo số liệu từ DKRA Group, trong cả quý 1/2024, toàn khu vực phía Nam chỉ có khoảng 122 dự án căn hộ sơ cấp triển khai bán hàng, giảm 9,7% so với quý trước và ở mức tương đương với cùng kỳ năm 2023. Riêng tại Bình Dương, số lượng dự án mở bán cũng giảm so với các năm trước.

Nhu cầu mua căn hộ Bình Dương đổ về các dự án hoàn thiện sắp được bàn giao. Ảnh: Badongsan.com.vn

Giao dịch chủ yếu ở những dự án giá tầm trung, từ 32-35 triệu đồng mỗi m2, đã hoàn thiện pháp lý, duy trì được tiến độ xây dựng nhanh chóng và có vị trí gần kề TP.HCM, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố. Giá bán sơ cấp chung cư Bình Dương cũng có dấu hiện tăng nhẹ 2 – 5% so với cuối năm 2023. Dù vậy chủ đầu tư vẫn đang áp dụng cùng nhiều chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn gốc, lãi vay,… nên thanh khoản duy trì tích cực.

Chia sẻ về xu hướng đầu tư căn hộ tại Bình Dương, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, mặc dù các dự án sắp bàn giao nhà thường có giá bán cao hơn so với các dự án mới triển khai ở giai đoạn đầu nhưng mua căn hộ sắp bàn giao là một lựa chọn thông minh vừa tiết kiệm chi phí an cư, vừa có thể đầu tư sinh lời ngay. Đối với những dự án đã thi công gần hoàn thiện, người mua có thể đến tham quan căn hộ thực tế, được “thấy tận mắt, sờ tận tay” để thẩm định chất lượng thay vì chỉ tưởng tượng thông qua những mô hình hoặc những lời tư vấn “có cánh” từ môi giới.

Theo ông Tuấn, với người mua ở thực, nếu lựa chọn mua căn hộ sắp bàn giao có thể dọn vào ở ngay, dù chi phí bỏ ra ban đầu có thể cao hơn một chút nhưng không đáng kể so với số tiền thuê nhà trong nhiều năm. Còn đối với nhóm khách hàng đầu tư, có thể nhận nhà sớm để kinh doanh, cho thuê sinh lợi nhuận ngay, không bị chôn vốn trong thời gian dài. Ngoài ra, đối với các dự án căn hộ sắp bàn giao, khách hàng có nhu cầu vay vốn cũng sẽ nhận được hỗ trợ tốt hơn từ phía ngân hàng như tỷ vệ vay cao hơn, lãi suất thấp hơn, được ân hạn gốc, hỗ trợ lãi suất… giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro về mặt tài chính.

Hiện các sản phẩm căn hộ Bình Dương vẫn giữ được mức giá bán cạnh tranh so với thị trường TP.HCM. Điều này làm cho các khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn cho người mua nhà. Nhu cầu nhà ở tại Bình Dương đang tăng mạnh do sự phát triển của công nghiệp cùng tỷ lệ nhập cư tăng, tạo ra một sự ổn định về nguồn cầu thị trường và đảm bảo cho việc tiếp tục phát triển của thị trường bất động sản khu vực.

Tuy nhiên, về nguồn cung căn hộ Bình Dương trong tương lai, thị trường này đang có xu hướng thiên về phát triển loại hình cao cấp. Hàng loạt dự án mới đang và sắp triển khai tại Dĩ An, Thuận An, Thành phố mới hay Thủ Dầu Một đa phần đang có mức giá từ 40-58 triệu đồng/m2. Dự án chung cư sơ cấp giá tầm trung trên dưới 35 triệu đồng/m2 tại Bình Dương ngày càng khó kiếm. Tình trạng này có thể gây thách thức trong việc thiết lập mức giá cho các dự án mới, đặc biệt là khi chi phí xây dựng và phát triển dự án ngày càng tăng.

