Lợi thế cạnh tranh của mô hình du lịch mới ApartHotel

Thế nào là ApartHotel?

ApartHotel với hướng phát triển all – in – one (tất cả trong một) được xem là một mô hình mới mang đến luồng gió mới trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên do chưa hiểu rõ thế nào là ApartHotel nên không ít nhà đầu tư vẫn còn tỏ ra băn khoăn. Hơn nữa, điểm nghẽn pháp lý của dòng sản phẩm condotel từng làm mưa, làm gió trên thị trường cũng khiến nhà đầu tư có tâm lý e dè hơn.

Ông Ngô Hữu Trường, Phó Tổng giám đốc Crystal Bay lý giải, ApartHotel là dạng căn hộ du lịch nhưng đây là mô hình all – in – one rất phổ biến tại châu Âu.

“Sự khác biệt của ApartHotel nằm ở điểm, một dự án căn hộ cao cấp hoặc condotel với 10.000m2 diện tích xây dựng thì sẽ dành tới 75% để bán, tức 7.500m2. Về mặt tiện ích, tích hợp của một dự án bền vững lâu dài sẽ thấp vì diện tích dành cho bán cao.



Phối cảnh mô hình ApartHotel

Trong khi đó, mô hình ApartHotel, nghĩa là chia sẻ tiện ích, tức chỉ dành 5.000m2 để bán và giữ 5.000m2 đầu tư về tiện ích. Nói cách khác, đó là việc đầu tư nghiêm túc cho một khách sạn chuẩn 5 sao quốc tế. Như vậy, hành lang sẽ phải làm rộng hơn, phần kỹ thuật cũng lớn hơn. Hệ thống máy lạnh phải hiện đại, khả năng thu hồi nhiệt tốt hơn. Hay để phục vụ cho một khách sạn 1.000 phòng thì lượng nhân viên phải tăng với dự án thông thường lên tới 1,2-1,5 lần.

Như vậy, chi phí đầu tư của ApartHotel sẽ đắt đỏ nhưng chất lượng bền vững lâu dài hơn vì nằm trong hệ thống tiện ích hạ tầng”.

Lợi thế cạnh tranh của ApartHotel

Một câu hỏi được đặt ra, đó là mô hình du lịch nghỉ dưỡng mới ApartHotel có thực sự mang lại hiệu quả đầu tư cho khách hàng?

Trả lời câu hỏi này, ông Trường nhấn mạnh, ApartHotel là mô hình đón đầu sự dịch chuyển của nền kinh tế. Ông Trường nói: “Đầu tư sang ApartHotel là sự dịch chuyển, một xu hướng toàn cầu. Sự dịch chuyển này giúp thị trường Việt Nam tốt hơn. Nhất là xu hướng du lịch 3 thế hệ rất quan trọng trong cuộc sống chuyển động nhanh như hiện nay. Đi du lịch là phải cùng thời gian, cùng thời điểm, cùng phục vụ được nhu cầu của 3 thế hệ.”

Đánh giá về tiềm năng của phân khúc bất động sản du lịch, ông Trường cho rằng, nhu cầu tăng trưởng của du lịch trên toàn thế giới đang có xu hướng gia tăng. Nhu cầu chi tiêu của du lịch toàn cầu cũng tăng.



ApartlHotel là mô hình mới xuất hiện trên thị trường bất động sản Việt Nam

“Dựa trên 3 yếu tố này, ở Việt Nam cần có một mô hình du lịch all – in – one để đáp ứng nhu cầu khách cao cấp và xuất phát từ yêu cầu của thị trường. Chúng tôi quyết định đầu tư theo hướng này. Dù biết đắt đỏ nhưng đón đầu xu hướng du lịch của thế giới. Một sản phẩm du lịch khác biệt sẽ đảm bảo được tính hấp dẫn”.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, sự xuất hiện của những dòng sản phẩm bất động sản mới là tất yếu của thị trường. Mô hình mới không chỉ đáp ứng và đón đầu thị hiếu gia tăng của khách du lịch mà còn tạo ra sự lựa chọn cho các nhà đầu tư khác.

Trên góc độ của nhà môi giới, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Lộc Sơn Hà Land cũng cho rằng: “Nhà đầu tư hiện nay đã không còn chỉ quan tâm tới cam kết lợi nhuận hay tính pháp lý. Nhà đầu tư bắt đầu tập trung vào bài toán: Sản phẩm này có mới, có đáp ứng đúng thị hiếu, tức là tạo ra giá trị về dòng tiền”.

Do đó, vị Chủ tịch Lộc Sơn Hà Land nhấn mạnh, ApartHotel sẽ mang đến cho các nhà đầu tư một “món ăn mới”. Đầu tư loại hình này, lợi nhuận sẽ nằm ở khả năng khai thác để tạo ra dòng tiền. Trước tiên, vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm sẽ là chủ đầu tư dự án là ai, dự án được thiết kế thế nào, tiện ích và khả năng trải nghiệm ra sao. Sau đó, vấn đề quan trọng tiếp theo mà nhà đầu tư cần đánh giá là lượng khách tiềm năng đến dự án.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/23/loi-the-canh-tranh-cua-mo-hinh-du-lich-moi-aparthotel