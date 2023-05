Lợi thế khi đầu tư vào căn hộ nghỉ dưỡng đã bàn giao

Căn hộ đã hoàn thiện có nhiều lợi thế

Khi giá vật liệu tăng, nguồn cung mới khan hiếm thì những dự án đã hoàn tất, xây dựng trong giai đoạn giá vật liệu tốt lại có lợi thế về giá và được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, khi nền kinh tế có tín hiệu lạc quan cùng với quyết định mở cửa trở lại của ngành du lịch, nhiều dự án bất động sản ở phân khúc nghỉ dưỡng đã hoàn thiện sở hữu nhiều lợi thế ghi điểm với khách hàng.

Ông Trần Đức Hiền, – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản An Bình (An Bình Invest) lý giải, việc mua một dự án hiện hữu ở thời điểm hiện tại cũng đồng nghĩa nhà đầu tư có thể mua được ở mức giá tốt. Bởi các chủ đầu tư xây dựng dự án ở những giai đoạn trước tận dụng được lợi thế giá nguyên vật liệu còn rẻ. Cùng với đó, khi mua những dự án đã hoàn tất, nhà đầu tư có thể đưa vào khai thác kinh doanh luôn, không mất thời gian chờ đợi và lỡ cơ hội đón đầu giai đoạn mở cửa du lịch mạnh mẽ như hiện nay.

Dự án The Arena nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, TP Cam Ranh – một thủ phủ du lịch cao cấp của Khánh Hòa đang tạo nên sức hút trên thị trường bởi là số ít dự án đã hoàn tất pháp lý, nghiệm thu công trình và cảnh quan để sẵn sàng đưa dự án vào khai thác. Với sản phẩm đã bàn giao, sẵn sàng đi vào vận hành và khai thác kinh doanh ngay để thu về lợi nhuận, dự án được kỳ vọng sẽ đón đầu làn sóng phục hồi du lịch của địa phương.

Bên trong căn hộ đã hoàn thiện của The Arena

“Miếng bánh ngọt” đã hiện hữu

The Arena đến nay đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, nghiệm thu công trình, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng, và đặc biệt được cơ quan quản lý thông báo đủ điều kiện đưa vào khai thác lưu trú, phục vụ du lịch. Với sản phẩm hiện hữu, các nhà đầu tư có thể kiểm chứng được chất lượng dự án, đảm bảo an toàn và bền vững khi khai thác kinh doanh, sớm đưa vào vận hành, thu về lợi nhuận ngay sau khi sở hữu. Mua căn hộ The Arena để nhận bàn giao ngay, chủ sở hữu sẽ đón đầu làn sóng phục hồi thị trường du lịch trong thời gian tới, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao.

Có vị trí nằm ngay tại trung tâm Bãi Dài, The Arena sở hữu độc quyền gần 500m đường bờ biển nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh và cách sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ 2km. Một mặt của dự án nằm trên đại lộ Nguyễn Tất Thành – tuyến đường huyết mạch nối liền 2 thành phố lớn Cam Ranh – Nha Trang, The Arena thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nên thơ của vịnh thiên đường và khả năng kết nối trực tiếp các tuyến đường giao thông huyết mạch vô cùng thuận tiện.

Tọa độ kim cương của The Arena: Sát biển, trực lộ, kế sân bay, nối cảng biển

Ưu thế về vị trí giúp The Arena trở thành điểm đến ưa thích của nhiều du khách trong nước và quốc tế cũng như thuận tiện trong việc tham quan, ngắm cảnh đẹp của khu vực lân cận.

Với mong muốn đưa The Arena trở thành trung tâm nghỉ dưỡng giải trí nhộn nhịp bậc nhất thị trường du lịch “vua”, hệ thống dịch vụ và tiện ích tại đây được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp. Nằm tại vị trí trung tâm của dự án, quảng trường trung tâm chuyên tổ chức sự kiện với sức chứa lên đến 15.000 người, nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật, sự kiện văn hóa, lễ hội sắc màu. Hệ thống bể bơi ba tầng giật cấp riêng biệt: bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn và bể bơi khoáng nóng được dẫn trực tiếp từ nguồn nước khoáng của vịnh Cam Ranh.

Trải nghiệm phố đi bộ đầu tiên tại đây với những hoạt động vui chơi được tổ chức thường xuyên tạo nên kỳ nghỉ ngập tràn cảm xúc cho du khách. Cùng với hàng loạt những dịch vụ, tiện ích sang trọng và đẳng cấp khác như: F&B Lounge và Seafood Market ngay tại dự án, tượng hình nhân Ali và Nino lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, biểu diễn nhạc nước 170m, sông lười 400m,… đã tạo nên sự khác biệt, tiên phong cho sự thay đổi nhằm thu hút khách du lịch lớn nhất hiện nay.

Tượng hình nhân Ali và Nino đầu tiên tại Việt Nam

Cộng hưởng lực đẩy từ sự phát triển du lịch Khánh Hòa, The Arena là lựa chọn “thức thời” cho các nhà đầu tư thông minh bởi những điều kiện thuận lợi. Sở hữu hơn 300 ngày nắng/năm cùng với nhiệt độ trung bình là 26 độ C, nằm trong top địa điểm đẹp nhất hành tinh, hàng năm, Cam Ranh là điểm đến ưa thích của du lịch nội địa và quốc tế. Con số này chắc chắn sẽ tăng nhanh trong vài tháng tới khi hoạt động đón khách du lịch quốc tế được đẩy mạnh và đã có những tín hiệu lạc quan trong thời gian trở lại đây.