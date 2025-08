Lợi Thế Nào Giúp Bất Động Sản Khu Tây TPHCM Phát Triển Mạnh Mẽ?

Sở hữu hệ thống hạ tầng xã hội hoàn thiện, giao thông kết nối đồng bộ, cùng lượng dân nhập cư lớn từ sự phát triển của các khu công nghiệp, khu Tây TPHCM đang dần chứng minh sức hút đến với các nhà đầu tư bất động sản và cư dân khu vực.

Dân Cư "Đổ Bộ" Nhờ Công Nghiệp Phát Triển

Theo định hướng phát triển của tỉnh để chuẩn bị cho các doanh nghiệp rót vốn, Long An sẽ thành lập mới 17 khu công nghiệp, nâng tổng số khu công nghiệp tỉnh tới năm 2030 là 51 khu với tổng diện tích 12.433 ha. Bên cạnh đó, có 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.808 ha, nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 72 cụm với tổng diện tích 3.989ha (Báo cáo nghiên cứu Phát triển đô thị và thị trường bất động sản tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Đây chính là lý do trong những năm gần đây, tỷ lệ nhập cư vào khu Tây TPHCM như Long An đang giữ tốc độ tăng trưởng ổn định. Cụ thể, giai đoạn 2009 – 2021, Long An có tỷ lệ tăng trưởng dân nhập cư gần 2% dân số mới/ năm. Điều đáng nói, với gần 1,6 triệu dân thì có 1 triệu dân đang trong độ tuổi lao động, trong đó 71% số lượng dân cư đã được qua đào tạo cơ bản. Long An cũng đang là địa phương có tỷ lệ nhập cư đứng thứ 7 cả nước, cao hơn cả Hà Nội.

Từ đó, giới chuyên gia đánh giá Long An sở hữu nền tảng vững chắc tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản địa phương. Lực lượng cư dân là các chuyên gia, kỹ sư, lao động trình độ cao làm việc tại khu vực mong muốn tìm kiếm những không gian sống đạt chuẩn, vừa tiện nghi, vừa riêng tư, là nơi nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hạ tầng hoàn thiện tạo sức bật lớn trong việc liên kết vùng.

Lực Hút Mạnh Mẽ Từ Hạ Tầng Giao Thông

Bên cạnh kinh tế phát triển, khu Tây TPHCM cũng đang hoàn thiện hệ thống giao thông, với quy hoạch trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi kết nối các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia; đầu mối xuất khẩu nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Loạt dự án giao thông trọng điểm phải kể đến như cao tốc Bến Lức – Long Thành giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Long An đi TPHCM, Đồng Nai, BR-VT; dự án nâng cấp – mở rộng Quốc lộ 1A (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An), đóng vai trò là trục giao thông chính kết nối TP.HCM với các miền Tây. Đặc biệt, dự án Vành đai 3 sau khi hoàn thành sẽ kết nối với 5 đường cao tốc hướng tâm là TP.HCM – Trung Lương, TP.HCM – Mộc Bài, TP.HCM – Chơn Thành, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Bến Lức – Long Thành. Mạng lưới này không chỉ tạo liên kết 4 địa phương mà còn giải quyết bài toán nối kết liên vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Có thể thấy với vị trí thuận lợi, hạ tầng kết nối đang đồng bộ từng ngày, cùng việc hưởng lợi từ chính sách giãn dân của TP.HCM, bất động sản tại khu vực Tây TPHCM điển hình nhất phải kể đến khu vực Bến Lức đang có những dấu hiệu tích cực về sự phục hồi và tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm 2024.

Hạ Tầng Xã Hội Nâng Tầm Chất Lượng Đô Thị

Giá trị cốt lõi giúp khu Tây TPHCM thu hút các nhà đầu tư không thể không kể đến sự phát triển và hoàn thiện của hạ tầng xã hội, giúp nâng cao chất lượng đô thị và chất lượng sống của cư dân.

Môi trường sống và an ninh được bất động sản khu Tây TPHCM quan tâm.

Hàng loạt bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, cơ sở ăn uống, cửa hàng dịch vụ,.. được xây dựng với tiêu chuẩn cao, giúp đáp ứng những nhu cầu cơ bản của dân sinh. Đây cũng là một trong những yếu tố được xem là đòn bẩy giúp thị trường bất động sản phát triển.

Trong báo cáo tâm lý người tiêu dùng quý 2/2024 của nền tảng Batdongsan, môi trường sống và an ninh là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định xuống tiền của người mua nhà. Với xu hướng này, các khu đô thị liền kề TP HCM có lợi thế để thu hút khách mua. Một số khu đô thị tại Long An có hệ tiện ích đa dạng và mảng xanh lớn giúp cư dân được tận hưởng cảm giác sống giữa thiên nhiên.

Chính vì vậy, mang theo mong muốn của cư dân, The Larita được chủ đầu tư kiến tạo hướng đến một không gian sống xanh bền vững, vừa riêng tư song vẫn sở hữu hệ thống tiện ích, dịch vụ tiện nghi. Cùng với đó, The Larita nằm ngay trung tâm kết nối khu Tây TPHCM, sẽ là điểm đến lý tưởng dành cho cư dân đang làm việc tại khu công nghiệp gần kề, giúp nâng tầm giá trị sống và chất lượng đô thị của khu vực.