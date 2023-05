Lợi thế “vàng” khi sở hữu khu dân cư Star New City

Hưởng lợi từ “cú hích” hạ tầng Trảng Bom

Khu dân cư Star New City sở hữu vị trí đắc địa khi toạ lạc ngay mặt tiền đường Phùng Hưng, thuộc khu vực thương mai sầm uất bậc nhất của trung tâm thị xã Trảng Bom. Là “cửa ngõ” kết nối với TP.HCM và Biên Hoà, Trảng Bom được quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp, logistic mới của Đồng Nai. Từ năm 2018, Trảng Bom đã có sự bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho sự phát triển bất động sản nơi đây.

Thông qua một số dự án trọng điểm trọng điểm như đường Vành đai 4 dài 197,6km, kết nối xuyên suốt Trảng Bom với sân bay quốc tế Long Thành và cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải, các tuyến đường ĐT 767, ĐT 762, ĐT 778 (Bắc Sơn – Long Thành), đường liên huyện Trảng Bom – Long Thành, Trảng Bom – Cây Gáo, đường sắt cao tốc Bắc – Nam,… có thể thấy được tầm nhìn chiến lược của Trảng Bom trong sự phát triển kinh tế của khu vực phía Nam.

Đồng thời, thông tin Trảng Bom trở thành thị xã cũng là một “cú hích” giúp thị trường bất động sản “tăng nhiệt” nhanh chóng. Với chủ trương phát triển hạ tầng xã hội cùng việc đầu tư xây dựng đô thị mới, Trảng Bom trở thành “điểm nóng” được các nhà đầu tư nhạy bén săn đón.



Được quy hoạch trở thành đô thị hạt nhân kết nối trục kinh tế động lực Bắc – Nam, Trảng Bom đang là vùng “đất lành chim đậu” của giới đầu tư bất động sản

Theo thống kê, nếu như năm 2015, giá đất tại Trảng Bom chỉ đạt từ 1,8 – 2,5 triệu đồng/m2 thì chỉ trong 6 năm, bất động sản nơi đây có mức tăng nhanh nhất đạt gần 300%. Ghi nhận trong quý 1/2021 cho thấy giá đất khu vực Trảng Bom hiện nay đã tăng khoảng 15% so với cuối năm 2020.

Thậm chí một số sản phẩm đất nền để ở thông thường dù chưa hoàn thiện pháp lý, hạ tầng và dân cư thưa thớt vẫn đang có mức giá bình quân từ 2-3 tỷ đồng. Giới chuyên gia nhận định con số này sẽ còn tiếp tục tăng khi mà Trảng Bom có đủ các yếu tố để tiếp tục phát triển và hạ tầng vẫn đang được đầu tư ồ ạt.

Ra mắt đầu năm 2021, Star New City có mức giá hấp dẫn chỉ từ 18 triệu/m2, được đánh giá là phù hợp so với các dự án trong khu vực. Với tốc độ phát triển của Trảng Bom như hiện nay, mức giá này sẽ tăng nhiệt nhanh chóng khi “cơn sốt” đất ở đây chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì thế, Star New City được đánh giá là dự án hiếm hoi phù hợp để kinh doanh lướt sóng hoặc đầu tư dài hạn với giá trị sinh lời vượt trội.

Cơ hội sinh lời bền vững

Lợi thế kinh tế phát triển của Trảng Bom giúp hình thành những khu dân cư nhộn nhịp và mở ra cơ hội giao thương vô cùng thuận lợi tại Star New City.

Với vị trí giao thoa của các khu công nghiệp lớn tại Trảng Bom là Bàu Xéo, Sông Mây, Hố Nai, Giang Điền, Long Đức, An Phước…, ước tính mỗi năm có hơn 300.000 lao động nhập cư đến Trảng Bom sinh sống và làm việc. Điều này kéo theo nhu cầu nhà ở rất lớn trong khi quỹ đất phát triển đô thị của Trảng Bom ngày càng khan hiếm.



Hướng đến phát triển khu dân cư sầm uất trong khu vực, Star New City phù hợp với các loại hình kinh doanh đa dạng, mang đến nguồn lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư

Đặc biệt, Trảng Bom cùng với Nhơn Trạch và Long Thành còn được quy hoạch là trung tâm logistic phục vụ sân bay quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động. Vì thế trong tương lai, Star New City được ví như một “trạm trung chuyển” đón các chuyên gia nước ngoài từ sân bay quốc tế Long Thành đến làm việc tại các khu công nghiệp. Từ đó dần hình thành khu dân cư sầm uất, năng động đồng thời mở ra cơ hội thu hút các loại hình kinh doanh đa dạng phục vụ nhu cầu ngày càng cao của lớp tri thức.

Là người đầu tư bất động sản, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Khi đầu tư, tôi luôn ưu tiên lựa chọn những phân khúc sản phẩm có tính thanh khoản cao và giá trị gia tăng bền vững như đất nền. Tham quan khá nhiều khu vực, tôi nhận thấy Trảng Bom có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư trong tương lai. Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược đắt giá, Star New City còn khiến tôi bất ngờ bởi hạ tầng cảnh quan thay đổi từng ngày, dần hình thành một khu dân cư hiện dại trong tương lai”.



Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sau khi tìm hiểu dự án đã đánh giá rất cao tiềm năng sinh lời của Star New City

Hiện tại hệ thống hạ tầng của Star New City hiện nay đã cơ bản hoàn thiện, tất cả các tuyến đường nội khu đều thông suốt, có vỉa hè và cây xanh bao bọc cùng pháp lý đầy đủ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư Công ty Đất Việt đã liên kết với các ngân hàng để hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị sản phẩm với thời hạn là 35 năm cùng hàng loạt quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng khi giao dịch thành công.