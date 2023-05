Long An: Đẩy mạnh cung ứng sản phẩm bất động sản ra thị trường cuối năm 2021

Phát huy vai trò kịp thời

Được đánh giá là một trong những đô thị vệ tinh tương lai của TP.HCM, Long An đang cho nhà đầu tư thấy vai trò và tiềm năng của mình qua hàng loạt sản phẩm được đưa ra thị trường trong thời gian gần đây.

Theo báo cáo gần nhất của JLL, lượng mở bán nhà liền thổ mới tại TP.HCM và các tỉnh vùng ven lân cận có sự sụt giảm nguồn cung, tuy nhiên, thị trường Long An và Bình Dương vẫn chiếm nguồn cung lớn hơn so với TP.HCM. Bên cạnh đó, nhu cầu mua để ở vẫn ổn định và người mua đều là dân địa phương, thay vì từ TP.HCM như trước.



La Villa Green City – khu đô thị ven sông hiện đại liền kề TP.HCM

JLL cũng đưa ra nhận định, quỹ đất tại các thành phố lớn như TP.HCM ngày càng khan hiếm trong khi giá đất không ngừng tăng cao. Nhiều chủ đầu tư đã nhanh chóng nắm bắt xu hướng và chuyển sang các điểm đến mới đầy tiềm năng khu vực tỉnh như Long An, Đồng Nai và thậm chí là Tây Nguyên.

Trong đó, thị trường Long An đang dần thay áo mới với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô được khởi công giúp “khơi thông” tiềm năng bị bỏ ngỏ bấy lâu nay. Kỳ vọng sẽ trở thành thị trường sáng giá tại phía Tây TP.HCM, nơi sở hữu nguồn cung bất động sản hấp dẫn hàng đầu khu vực trong tương lai.

Được biết, tỉnh Long An đã và đang tập trung đẩy mạnh xóa “điểm nghẽn” giao thông kết nối với TP.HCM. Trong kế hoạch từ nay đến năm 2025, trong 9 dự án được tỉnh đề xuất với tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, có 3 dự án chuẩn bị khởi công gồm tỉnh lộ 823D, đường Lương Hòa (Bến Lức) – Bình Chánh và tuyến tỉnh lộ 827E.

Những dự án hạ tầng giao thông trên khi hoàn thành sẽ đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Long An. Trong đó, thị trường bất động sản vốn rất tiềm năng của địa phương này sẽ được hưởng lợi. Hiện một số nhà phát triển uy tín tại thị trường Long An đang bung sản phẩm bất động sản sẵn có ra thị trường, ghi nhận mức tiêu thụ khá lớn trong những tháng cuối năm 2021.

Đại diện Trần Anh Group, một trong những nhà phát triển có lượng sản phẩm nhà phố và biệt thự lớn tại Long An cho biết: “Chúng tôi đang cung ứng cho thị trường Long An khoảng gần 2.000 căn nhà phố và biệt thự xây sẵn. Vào thời điểm cuối năm người mua có nhu cầu tìm kiếm bất động sản hoàn thiện nhiều hơn và sẵn sàng chi trả số tiền cao hơn để sở hữu. Nguyên nhân là họ tìm kiếm ngôi nhà để an cư đón Tết, thứ 2 là nhu cầu được sở hữu ngôi nhà thứ 2 lân cận thành phố để nghỉ ngơi, tìm kiếm không gian thông thoáng”.

“Chúng tôi cũng nhận thấy tâm lý khách hàng không còn bị rào cản về hạ tầng giao thông như trước đây, bởi thời gian gần đây vấn đề này đã được tỉnh Long An thực hiện cải thiện và nâng cấp rất kỹ càng”, đại diện Trần Anh Group chia sẻ thêm.

Khu đô thị ven đô sẽ dẫn dắt thị trường trong thời gian tới

Theo JLL các dự án tích hợp ở các khu vệ tinh TP.HCM dưới hình thức khu đô thị tích hợp năng động hoặc một nơi nghỉ dưỡng cuối tuần sẽ dẫn đầu nguồn cung cũng như dẫn dắt tâm lý thị trường về khu vực dự án trong trung và dài hạn. Trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn ổn định sau dịch, giá bán sơ cấp theo đó được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh đó, sự thiếu hụt quỹ đất tại các thành phố lớn, dự báo cho cuộc đua thâu tóm quỹ đất tại các tỉnh vùng ven và điều này sẽ làm thay đổi diện mạo nhà ở thị trường trong 5 năm tới. Đồng thời, người dùng đã thay đổi tiêu chuẩn chọn sản phẩm nhà ở thay vì ở trong thành phố chật hẹp, thiếu không gian sống, họ chọn rời thành phố để sống ở vùng ven với những căn nhà có diện tích lớn hơn và gần thiên nhiên hơn. Do đó, một số nhà phát triển dự án tại vùng ven có tầm nhìn đã phát triển một số dự án khu đô thị tích hợp tiện ích và chú trọng phát triển không gian sống xanh tại vùng ven như Long An.



Khu đô thị tích hợp tiện ích sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản vùng ven trong thời gian tới

Đơn cử là Trần Anh Group, nhà phát triển dự án có quỹ đất và nhiều dự án khu đô thị đã hình thành tại Long An. Nếu trước đây tâm lý khách hàng còn e ngại vấn đề di chuyển từ Long An vào TP.HCM thì nay “nút thắt” đã dần tháo bỏ, giúp khách hàng tự tin lựa chọn sản phẩm bất động sản tại khu vực này.

Được biết sau giãn cách vì Covid Trần Anh Group đã bức tốc cho ra thị trường nhiều sản phẩm nhà phố và biệt thự tại Long An. Trong đó phải kể đến khu đô thị La Villa Green City, dự án tọa lạc trong trung tâm TP. Tân An của tỉnh, có vị trí giáp sông Vàm Cỏ và tuyến chánh Quốc lộ A. Dự án đang ghi nhận sức tiêu thụ vô cùng lớn nhờ được xây dựng hoàn thiện từ hạ tầng đến tiện ích. Là nhà phố 1 trệt 2 lầu, vừa “cận thị – cận giang – cận lộ” nên người mua không chỉ an cư mà còn có thể kinh doanh, gia tăng lợi nhuận. Với việc sở hữu không gian tiện ích xanh bao quanh hội tụ yếu tố nước, cây xanh, La Villa Green City được đánh giá là nơi đáng sống tại Long An hiện nay.

Với giá bán từ 3,9 tỷ đồng/căn, người mua hiện chỉ cần thanh toán 20% đến quý 2/2022, nhận ngay 10 chỉ vàng khi ký hợp đồng thành công và voucher lên đến 250 triệu. Trước chính sách hấp dẫn nói trên, cơ hội để sở hữu nhà phố tại La Villa Green City hoàn toàn thích hợp vào thời điểm này.