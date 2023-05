Long An đề xuất doanh nghiệp đầu tư đường vành đai 3

Phương án đầu tư tuyến đường vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An vừa được UBND tỉnh này đề xuất lên Bộ Giao thông vận tải. Tổng mức đầu tư dự án là 4.631 tỷ đồng, trong đó có 1.556 tỷ đồng là chi phí giải phóng mặt bằng, 3.075 tỷ đồng là chi phí xây dựng, tư vấn và chi phí khác. Tuyến đường dài 6,65km, thiết kế 6 làn xe cao tốc, nền đường rộng 67m.

Hướng tuyến đường vành đai 3

Trước đó, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – Công ty CP và Liên doanh khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đã được đồng ý chủ trương nghiên cứu khảo sát, đề xuất ý tưởng lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 dự án Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Becamex – VSIP Long An tại xã Lương Hòa, Tân Bửu và Tân Hòa, huyện Bến Lức. Diện tích khu công nghiệp này là khoảng 2.300ha, trong đó có khoảng 4,7km đường vành đai 3 cắt qua.

Nhà đầu tư muốn được giải phóng mặt bằng toàn bộ đoạn qua dự án dài 4,7km, rộng 67m và đầu tư hoàn chỉnh đường song hành hai bên theo đúng quy hoạch. Còn Bộ Giao thông vận tải sẽ đầu tư phần đường cao tốc. Lãnh đạo tỉnh Long An đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải xin ý kiến Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện cho tỉnh Long An thực hiện việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để sớm thực hiện dự án, nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ thiết kế điểm kết nối đường cao tốc với đường Phú An Thạnh và đầu tư nút giao này.

Còn lại 1,95km không thuộc quy hoạch các dự án khác, không có khả năng khai thác quỹ đất hai bên tuyến. Tỉnh đề nghị Giao thông vận tải triển khai đầu tư bằng ngân sách Trung ương do ngân sách tỉnh còn hạn hẹp và còn nhiều công trình trọng điểm khác cần đầu tư.

Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đường vành đai 3 từ năm 2011 với chiều dài gần 89,3km, đi qua tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM. Theo kế hoạch, dự án đường vành đai 3 sẽ hoàn thành trước năm 2020 nhưng hiện mới làm được 16,3km đoạn qua tỉnh Bình Dương. Dự án chia thành 4 đoạn, trong đó có 2 dự án thành phần 1 là 1A và 1B thuộc đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch sẽ chuẩn bị khởi công vào cuối năm 2021.

Khánh Trang