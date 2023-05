Long An gây sốt với dự án khu đô thị quy mô lớn

Dự án T&T City Millennia có quy mô gần 300 hecta liền kề khu công nghiệp Long Hậu.

Sức nóng của thị trường bất động sản Long An thời gian gần đây được tạo nên bởi vị thế chiến lược và tiềm năng phát triển thành thủ phủ công nghiệp. Nằm giáp ranh TP HCM, Long An được xem là gạch nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – tài chính – công nghệ cao của TP HCM, Long An được xem là khu đô thị vệ tinh, phát triển các cụm công nghiệp.

Tính đến tháng 4/2021, Long An có 32 KCN và 62 cụm KCN, tỷ lệ lấp đầy lần lượt là 87% và 90%. Dân số của Long An ước tính đạt 2 triệu dân (đứng thứ 15 cả nước). Bên cạnh đó, xu hướng giãn dân đô thị từ TP HCM ra các tỉnh vùng ven cũng giúp Long An trở thành một thị trường “màu mỡ”. Nhu cầu về nhà ở cho lực lượng lao động và các chuyên gia tại đây rất cao.

Nắm bắt nhu cầu đó, hàng loạt tên tuổi chủ đầu tư uy tín đã ghi dấu tại thị trường này. Những dự án khu đô thị có quy mô hàng trăm hecta mọc lên, hình thành nên một thị trường sôi động, giúp Long An “thay da đổi thịt” với tốc độ đô thị hóa cao, thu hút số lượng lớn nhà đầu tư về “đón sóng”.

Giới đầu tư tìm kiếm cơ hội tại thị trường bất động sản Long An.

Mặc dù tạo sóng trên thị trường nhưng các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản Long An có cơ sở để tăng nhiệt. Chính quyền địa phương này cũng định hướng phát triển các khu đô thị chứ không khuyến khích các dự án phân lô bán nền, tránh tình trạng đầu cơ và để hoang hóa dự án. Ngoài ra, với sự đầu tư mạnh tay vào hạ tầng kết nối khu vực và nhu cầu ở thật tăng cao, Long An sẽ là điểm đến an cư được nhiều người lựa chọn khi nguồn cung nhà ở tại TP. HCM ngày một cạn kiệt và mức giá tăng phi mã.

Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm 2022, Long An đã thu hút 11 dự án mới, trong đó có 7 dự án FDI, 4 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 164 triệu đô la. Theo kế hoạch đến 2025, Long An huy động nguồn vốn khoảng 30.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh như ĐT 830 giai đoạn 2, đường vành đai TP. Tân An, ĐT 830E, ĐT 827E, ĐT 822B… nối liền các cụm, khu công nghiệp lớn tại Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, đến cảng Hiệp Phước – TP.HCM và cảng quốc tế Long An.

Nhà phố tại dự án T&T City Millennia tạo sức hút trên thị trường.

Tất cả các yếu tố đó chắp thêm đôi cánh cho thị trường bất động sản Long An. Những dự án mới triển khai ra thị trường nhanh chóng được đón nhận và có tính thanh khoản cao. Đặc biệt, phân khúc nhà phố và biệt thự có tỷ lệ hấp thụ tốt nhất.

Một trong số các dự án nổi bật trên thị trường Long An là đại đô thị T&T City Millennia. Dự án nằm ngay cửa ngõ phía Nam TP HCM, cách Phú Mỹ Hưng chỉ 15 phút di chuyển. Với quy mô lên đến gần 300 hecta, T&T City Millennia được đánh giá là dự án khu đô thị tầm cỡ nhất khu vực thời điểm này.

Điểm đặc biệt của dự án là tiếp giáp sông Rạch Dơi, kết nối với hệ thống sông Soài Rạp và sông Nhà Bè – một tọa độ hiếm có trên bản đồ bất động sản. Với lợi thế này, chủ đầu tư đã nhanh nhạy nắm bắt để phát triển mô hình đô thị sinh thái ven sông, kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại mang phong cách châu Âu với thiên nhiên bản địa tạo nên dấu ấn đậm nét.

Không chỉ vậy, dự án còn dành 70% diện tích để phát triển mảng xanh và hệ thống tiện ích cao cấp, chuẩn quốc tế. T&T City Millennia định hình trở thành một khu đô thị đáng sống theo tiêu chuẩn sống xanh – tiện nghi – thông minh.

T&T City Millennia tiếp giáp mặt sông lớn với hơn 70% diện tích phát triển mảng xanh và tiện ích công cộng.

Là dự án trọng điểm của thương hiệu T&T Group tại thị trường phía nam, đại đô thị T&T City Millennia chinh phục khách hàng và nhà đầu tư với hệ thống pháp lý hoàn chỉnh và chính sách ưu đãi hấp dẫn. Hiện khách hàng chỉ cần thanh toán 30% (khoảng từ 1.6 tỷ đồng) để ký hợp đồng mua bán, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ giải ngân với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 15 tháng.

Dự án do Tập đoàn Khải Hoàn Land tiếp thị và phân phối độc quyền cùng sự liên kết với các sàn giao dịch lớn trên thị trường như Phát Hưng Real, Euro Group, Thu Thiem Invest… nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm và chính sách ưu việt nhất.

Là dự án đại đô thị sở hữu nhiềm tiềm năng, T&T City Millennia đang góp phần “hâm nóng” thị trường bất động sản Long An. Khu vực này hứa hẹn sẽ còn bứt phá hơn nữa trong tương lai khi cộng hưởng với sự phát triển của hạ tầng giao thông và nhu cầu ngày một lớn của khách hàng và nhà đầu tư.