Long An tham gia đường đua thị phần căn hộ

Ngoài đất nền và nhà liền thổ, thị trường nhà đất Long An đang xuất hiện ngày càng nhiều các dự án căn hộ cao tầng, nhất là trong bối cảnh giá đất nền, nhà phố Long An ngày càng tăng giá, tạo mặt bằng mới khiến nhiều người lao động khó với tới. Việc phát triển các dự án căn hộ giá rẻ tại Long An đang là hướng đi tương lai được chính quyền Long An quan tâm thúc đẩy phát triển. Địa phương này cũng tích cực tạo điều kiện nhằm thu hút doanh nghiệp phát triển các dự án căn hộ với mức giá hợp lý, bổ sung chọn lựa cho những người đang có nhu cầu chỗ ở bức thiết.

So với tỉnh lân cận TP.HCM khác là Bình Dương, nguồn cung căn hộ Long An vẫn rất khiêm tốn, hiện chỉ mới có một vài dự án có kế hoạch triển khai nhưng ưu thế là phần lớn đều có giá mềm hơn. Tiên phong tham gia phát triển phân khúc căn hộ tại Long An là Nam Long, doanh nghiệp đi đầu trong mảng nhà ở cho người thu nhập thấp. Năm 2021, Nam Long giới thiệu ra thị trường Long An dự án EHome Southgate, diện tích 4,5ha nằm trong khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha. Theo quy hoạch, dự án EHome Southgate gồm 7 block cao 12 tầng, cung cấp cho thị trường hơn 1.400 căn hộ dòng EHome với mức giá bình quân chỉ 1 tỷ đồng/căn.

Thị trường Long An dần xuất hiện các dự án chung cư cao tầng thay vì chỉ tập trung vào loại hình nhà liền thổ.

Được biết khi giới thiệu ra thị trường cuối năm 2021, toàn bộ 380 căn hộ mở bán giai đoạn 1 ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ nhanh chỉ sau thời gian ngắn dù đây là dự án cao tầng đầu tiên được triển khai tại Long An. Dự án hiện đã hoàn thiện cất nóc giai đoạn 1 và chuẩn bị bàn giao nhà cuối năm nay. Chủ đầu tư cũng có kế hoạch tiếp tục mở bán giai đoạn mới vào tháng 8/2022 sau khi ghi nhận nhu cầu thị trường cao đến từ nhóm khách hàng chính ở Long An và cả TP.HCM.

Mới đây, tập đoàn Thắng Lợi và các đối tác cũng công bố kế hoạch đưa ra thị trường Long An khoảng 10.000 căn hộ giá trên dưới 1 tỷ đồng (diện tích từ 40 – 60m2). Dự kiến các dự án này sẽ được triển khai chính thức vào cuối năm 2022. Cũng theo Thắng Lợi, trong 5 năm tới công ty sẽ tập trung cho kế hoạch phát triển loại hình căn hộ vừa túi tiền, đặc biệt triển khai tại các vùng kinh tế trọng điểm vệ tinh của TP.HCM là Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh… trong đó, địa bàn được xây dựng đầu tiên là Long An. Giai đoạn 2022 – 2026 doanh nghiệp sẽ phát triển khoảng 20.000 sản phẩm. Đây là dự án tập đoàn Thắng Lợi đồng hành cùng Chính phủ trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 2030. Được biết, 10.000 căn hộ này sẽ chia thành 2 khu và đang trong tiến trình hợp tác với các đối tác để đưa sản phẩm ra thị trường một cách sớm nhất.

Ngoài ra, ông lớn Hưng Thịnh Group cũng cho biết đang triển khai kế hoạch phát triển hàng loạt dự án chung cư tại các thị trường vệ tinh quanh TP.HCM trong đó có Long An. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này dự kiến sẽ phát triển khoảng 20.000 căn hộ với tầm giá từ 20 triệu/m2 đổ lại. Vingroup, Novaland cũng có chủ trương mở rộng triển khai loại hình nhà ở xã hội tại các tỉnh phía Nam trong đó trọng tâm là TP.HCM và các tỉnh thành vệ tinh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai với quy mô gần 500.000 căn nhà cao tầng, tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng.

Theo thống kê từ Sở xây dựng Long An, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng hơn 250 dự án, tương ứng với gần 7.000ha đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã và đang chuẩn bị triển khai. Trong đó, tập trung nhiều ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa, TP.Tân An. Tỉnh được quy hoạch 31 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp, trong số này có 16 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp đã hoạt động, tỷ lệ lấp đầy khoảng 91,9% với lượng công nhân gần 200.000 người. Nhu cầu về nhà ở tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp vẫn còn khoảng 30%, tương ứng gần 50.000 người hiện chưa có nơi sinh sống ổn định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Long An đang trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư thêm 4 KCN bao gồm KCN Tandoland (250 ha), KCN Prodezi (400 ha), KCN Tân Tập (654 ha), KCN Lộc Giang (466 ha), diện tích các KCN tăng thêm 1.770 ha. Lũy kế từ đầu năm, diện tích lấp đầy tại khu, cụm công nghiệp tăng tăng thêm 96,1 ha.

Chính quyền tỉnh Long An đang hướng đến phát triển căn hộ bình dân phục vụ nhu cầu an cư cho nhóm đối tượng thu nhập thấp.

Tuy nhiên các dự án phát triển nhà ở, dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn tập trung vào loại hình nhà ở liền kề, biệt thự thấp tầng. Việc phát triển nhà ở chung cư thời gian qua chưa được quan tâm triển khai nhiều. Hai năm trở lại đây, giá nhà liền thổ Long An tăng cao, trung bình từ 2-4 tỷ đồng/căn, thậm chí xuất hiện tầm giá 30-40 tỷ đồng/căn. Trong khi nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp , nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp rất lớn nhưng chưa có nhiều sản phẩm đáp ứng nhóm đối tượng này. Việc tăng cường phát triển căn hộ bình dân sẽ giúp Long An giải bài toán nhà ở cho nhóm đối tượng thu nhập thấp cũng như gánh một phần áp lực nhà ở cho thị trường lân cận là TP.HCM.

Ông Nguyễn Quốc Anh, P.TGĐ Batdongsan.com.vn nhận định, các thị trường vệ tinh đang trở thành điểm sáng để phát triển sản phẩm căn hộ giá vừa túi tiền. Nhu cầu thực về căn hộ bình dân là rất lớn, tốc độ đô thị hóa tại các tỉnh giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai đang ngày càng nhanh nên mức độ tăng dân số cơ học cũng rất lớn. Thêm nữa, các khu vực này cũng là trung tâm kinh tế trọng điểm của phía Nam, đang được đầu tư phát triển mạnh về kinh tế kéo theo sự gia tăng lao động và nhu cầu nhà ở cho nhóm đối tượng này. Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng cao, các thị trường vệ tinh sẽ là chủ lực trong phát triển nhà ở giá bình dân các năm tới đây.

