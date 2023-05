Long An – vùng đất vệ tinh đang chuyển mình trỗi dậy

Long An – vùng đất vệ tinh sở hữu nhiều tiềm năng

So với Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An vẫn là vùng đất khá “trầm lặng” khi không có những đợt sóng đầu tư hùng hậu về FDI, bất động sản (BĐS), cơ sở hạ tầng… Tuy nhiên, đây lại là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND tỉnh Long An cho thấy địa phương có nhiều yếu tố tăng trưởng tích cực trong năm 2016-2020 với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình ước đạt 9,11%/năm (đạt kế hoạch đặt ra là từ 9-9,5%), quy mô kinh tế càng được mở rộng, năm 2020 ước đạt 130.507 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2015, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Những con số tăng trưởng nhanh chóng chỉ trong vòng vài năm là kỳ vọng của rất nhiều địa phương ở nước ta.



Long An – miền đất lành đang trên đà “cất cánh”

Bên cạnh đó, hạ tầng kinh tế xã hội như giao thông, trường học, bệnh viện… đã từng bước đáp ứng nhu cầu của sự phát triển xã hội ngày càng cao với việc huy động 162,6 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư xã hội, tăng 80% so với giai đoạn 2011-2015.

Từ những nền tảng đạt được, 5 năm tới (2021-2025) tỉnh Long An đã đặt ra mục tiêu sẽ tăng trưởng 9,2-10%. Trong đó, công nghiệp – xây dựng là khu vực tỉnh chú trọng phát triển với mục tiêu tăng 13-13,5%, chiếm 60,5% cơ cấu kinh tế, đi sau là thương mại – dịch vụ với mức tăng 6,5-7%, chiếm tỷ trọng gần 30% trong cơ cấu.

Ngoài ra, tình còn chú trọng quá trình đô thị hóa cho các địa phương chủ chốt như Tân An, Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức… Đặc biệt là huyện Tân Trụ – địa phương duy nhất của tỉnh tiếp giáp 2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây với định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp tại Vàm Cỏ Đông và khu dân cư – đô thị tại Vàm Cỏ Tây. Với việc thu hút hơn 3 tỷ USD xây dựng nhà máy điện LNG Long An I và II, nơi đây dự sẽ đón một cơn “sóng” tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, mở đường cho sự phát triển các ngành nghề khác, nhất là BĐS đô thị thương mại 2 trong 1.

BĐS đô thị thương mại 2 trong 1 Tân Trụ hưởng lợi

Đón tiềm năng tăng trưởng của tỉnh, hàng loạt ông lớn bất động sản đã bắt đầu xúc tiến nhiều dự án tiềm năng tại Long An. Điển hình là sự xuất hiện của Thắng Lợi Group – đơn vị BĐS uy tín hàng đầu khu Tây Nam Sài Gòn với hàng loạt dự án nổi bật. Chỉ mới 3 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn này đã rục rịch chuẩn bị ra mắt dự án The Sol City giai đoạn 2 và một dự án đô thị thương mại đang được nhiều nhà đầu tư “rỉ tai” nhau về tiềm năng lợi nhuận là West Market Lạc Tấn tọa lạc tại lõi Tân Trụ – Long An.

“Nếu Bình Dương, Đồng Nai đã đạt đến độ chín muồi để đầu tư thì Long An chính là bông lúa đang vào độ trổ đòng đòng chỉ chực chờ đến mùa gặt. Đầu tư thì cần phải vô vào những giai đoạn như thế này mới có quả ngọt. Với nền kinh tế đang phát triển mạnh của Long An, thay vì xuống tiền cho những BĐS nhà ở thông thường thì tôi nghĩ những sản phẩm shophouse tọa lạc tại các dự án đô thị thương mại nhiều tiện ích là lựa chọn tốt nhất vì ngoài để ở nhà đầu tư còn có thể cho thuê hoặc buôn bán đều có lợi nhuận lớn. Đó cũng chính là lý do tôi đang nhắm đến West Market Lạc Tấn ngay khi khảo sát thị trường vì ngoài shophouse sầm uất, dự án này còn có Ki-ốt chợ và hàng loạt tiện ích hiện đại, đẳng cấp”, chị Mai Linh, một nhà đầu tư BĐS đang tìm hiểu dự án cho biết.



West Market Lạc Tấn – Đô thị thương mại hiện đại đang được giới đầu tư quan tâm

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Trần Anh Huy – Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị Galaxy Land – công ty trực thuộc Thắng Lợi Group, dự án chưa chính thức tung ra nhưng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư là nhờ công trình sở hữu 8 ưu điểm nổi bật.

Trong đó, vị trí “vàng” ngay mặt tiền 2 tuyến đường lớn nhất Tân Trụ là là DT 833 và DT 835 – tâm điểm kết nối kinh tế và giải trí của toàn khu vực là yếu tố đầu tiên. Với định hướng mang đến cho quý nhân tương lai một nơi an cư lạc nghiệp “chuẩn” hiện đại, Thắng Lợi Group còn bố trí công năng một cách khoa học với tiện ích nội và ngoại khu chuẩn mực “một chạm” là có thể đến quảng trường xanh mát, phố đi bộ thông thoáng, khu mua sắm náo nhiệt, trường học, bệnh viện…

Thiết kế theo lối kiến trúc thời thượng, 1 trệt 3 lầu, kết hợp 2 trong 1, shophouse đáp ứng đầy đủ không gian thanh tĩnh cho một tổ ấm gia đình 3 thế hệ, vừa là nơi “lạc nghiệp” bền vững với phố thị đông đúc và bảo chứng phát triển dự án bởi Thắng Lợi Group – một đơn vị BĐS uy tín với hàng loạt dấu ấn bất động sản khác nhau như Phố chợ Tân Trụ được tập đoàn kiến tạo thành công trong năm 2020.

Song song đó, dự án còn được bảo chứng nội thất bởi công ty Gỗ An Cường – doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực nội thất tại Việt cho những chủ nhân thành đạt. Ngoài ra, dự án đã có pháp lý hoàn chỉnh là yếu tố giúp các nhà đầu tư yên tâm khi lựa chọn West Market Lạc Tấn.