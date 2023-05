Lựa chọn an toàn bền vững khi đầu tư đất nền sổ đỏ tại Bình Dương

Bình Dương dẫn đầu làn sóng phục hồi

Dấu hiệu ấm dần lên của thị trường các tháng cuối năm cho thấy nhu cầu của người mua nhà vẫn rất lớn. Giai đoạn giãn cách xã hội vừa qua giúp sàng lọc lại thị trường và mang đến cơ hội thống lĩnh thị trường cho các chủ đầu tư uy tín, sở hữu dự án có vị trí chiến lược, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

An Residence – Khu dân cư thương mại trung tâm Bình Dương đang được giới đầu tư “săn lùng”

Đơn cử như trong tháng 12, chủ đầu tư Lê Phong bắt tay cùng đối tác DKRS lên kế hoạch giới thiệu ra thị trường 2 dự án căn hộ và đất nền. Cả hai đều nằm ở vị trí đắc địa thuộc vùng lõi của thành phố Thuận An.

Đó khu Khu dân cư – Thương mại trung tâm Bình Dương – AN RESIDENCE. Không chỉ được quy hoạch chuẩn mực, hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ mà đây còn là dự án đất nền duy nhất còn sót lại tại trung tâm thành phố Thuận An. Đặc biệt, đây là dự án đất nền hiếm hoi tại Bình Dương đã hoàn tất thủ tục pháp lý, giấy phép xây dựng và sang tên sổ đỏ từng nền, mang đến sản phẩm đầu tư an toàn tuyệt đối cho người mua.

Tọa lạc mặt tiền đường Thuận An Hòa (lộ giới 19m), trên trục xương sống giao thông trung tâm TP.Thuận An và kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến Quốc lô 13 – ĐT743 – cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn. AN RESIDENCE quy mô gần 200 nền có diện tích 67-126m2 phù hợp mọi nhu cầu đầu tư cũng như an cư, thừa hưởng đầy đủ hệ thống tiện ích từ mua sắm, y tế, giáo dục đến vui chơi, giải trí.

An Residence sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm Thuận An, mặt tiền đường Thuận An Hòa, ngay KDC sầm uất hiện hữu

Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích đầy đủ như khu công nghiệp VSIP, trung tâm thương mại AEON, bệnh viện quốc tế Becamex, hệ thống trường học đủ cấp. Với mức giá hấp dẫn chỉ 39tr/m2 (đã bao gồm VAT), AN Residence không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản có tiềm năng sinh lời hấp dẫn trên khía cạnh đầu tư hay khai khác cho thuê.

Song song với đó, Lê Phong cũng mở bán khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View. Đây còn là dự án đảm bảo tiến độ thi công tốt nhất tại Bình Dương bởi tổng thầu Coteccons khi đang đổ sàn tầng 17-18, hướng tới bàn giao vào cuối 2022. Nằm ở mặt tiền đại lộ Bình Dương, trực diện KCN VSIP1, ngay siêu thị Nhật Bản Aeon Mall, cùng sở hữu tầm nhìn ôm trọn toàn bộ sân golf Sông Bé, đi cùng 80 tiện ích cao cấp bậc nhất thị trường, khu phức hợp The Emerald Golf View mang đến không gian sống đẳng cấp, thư thái và thỏa mãn giấc mơ sống thượng lưu của người Bình Dương.

Sức hấp dẫn của The Emerald Golf View còn đến từ chính sách thanh toán cực nhẹ của chủ đầu tư khi khách chỉ cần thanh toán từ 100 triệu đồng (5%) là ký HĐMB, được ân hạn nợ gốc vã hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà.

Thời điểm cuối năm thường là mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm với nhiều ưu đãi. Theo giới chuyên gia, cuối năm là thời điểm thích hợp để đầu tư, trong đó dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thật được đón nhận cao nhất vì nhu cầu luôn cao.

BĐS vẫn giữ vững vị thế số 1

Bất chấp xu thế nổi lên và cạnh tranh gần đây của chứng khoán, vàng, nhưng theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, giám đốc cấp cao của hãng Savills Việt Nam, bất động sản vẫn là khoản đầu tư được chú ý của người Việt. Họ thường tìm kiếm các khoản đầu tư để bảo toàn tài sản. Tuy nhiên không phải ai cũng có kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, vàng hay ngoại tệ. Trong bối cảnh đó, bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn nhất. “Nhiều người quan niệm rằng ‘người có thể tăng, nhưng đất thì không’ càng thêm điểm cộng cho kênh đầu tư này. Nhưng không chỉ Việt Nam, đây là xu hướng chung của châu Á”, Tiến sĩ Khương nói.

Bất động sản luôn là kênh trú ẩn an toàn của dòng tiền đầu tư cuối năm, nhất là sản phẩm đất nền sổ đỏ

Thực tế cho thấy thị trường vàng ngày càng bớt thu hút vì giao dịch trong biên độ hẹp do không còn tính liên thông với thế giới. Mặt bằng giá tiếp tục đứng mức quá cao cũng giảm sức hút đối của kênh đầu tư này. Thị trường chứng khoán tuy diễn biến tích cực từ đầu năm đến nay nhưng đòi hỏi nhà đầu tư phải am hiểm cực sâu các kiến thức tài chính cũng như khả năng chịu đựng các cú sốc lên xuống thất thường của Vnindex.

Kinh tế dự kiến phục hồi mạnh mẽ từ năm sau sẽ mang tới động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho các ngành bất động sản và các lĩnh vực có liên quan như xây dựng, vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, gói kích thích kinh tế cực lớn (35 tỷ USD, tương đương 10% GDP) mà chính phủ dự kiến triển khai từ 2022 có thể mang tới cú hích cực lớn cho kênh đầu tư bất động sản. Nhìn chung, giới quan sát vẫn tin rằng bất động sản vẫn giữ được xu thế đi lên bền vững nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và tầng lớp trung lưu gia tăng mạnh mẽ.

Nắm bắt được cơ hội đó, ngay từ thời điểm cuối năm, bất động sản đã rục rịch hâm nóng trở lại. Báo cáo của hãng DKRA Vietnam ghi nhận sức cầu chung toàn thị trường tháng 11 có sự gia tăng đáng kể so với tháng trước, đặc biệt ở hai phân khúc đất nền và căn hộ. Cụ thể, phân khúc đất nền tháng 11 ghi nhận 10 dự án mở bán. Nguồn cung ra thị trường đạt 671 sản phẩm, tăng 3,4% so với tháng 10 và tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại thị trường tỉnh Long An, Bình Dương.