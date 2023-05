Lựa chọn nào cho người mua nhà trong 6 tháng cuối năm?

Đánh giá về thị trường BĐS TP.HCM 6 tháng đầu năm 2022, ông Trần Hoàng Quân, giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thị trường vẫn hoạt động và phát triển, tuy nhiên, quá trình phát triển của thị trường vẫn chưa bền vững, chưa đáp ứng được nhu cầu lớn về nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, thiếu sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của người dân; chưa đa dạng về nguồn cung.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2022, TP.HCM có 17 dự án đủ điều kiện để huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai, với tổng số 9.456 căn nhà, tổng diện tích sàn là 860.205 m2. So sánh với 6 tháng đầu năm 2021, số dự án nhà ở đưa ra thị trường tăng 8,3%, tổng số căn nhà tăng 46,58%. Trong số nguồn cung mới, căn hộ chung cư là 8.937 căn; nhà ở thấp tầng là 519 căn.

Thị trường BĐS TP.HCM đang diễn ra tình trạng lệch pha cung cầu nghiêm trọng khi thiếu sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực.

Tuy nhiên theo lãnh đạo Sở Xây dựng đánh giá, cơ cấu sản phẩm BĐS trên địa bàn mất cân đối, chưa bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường và bảo đảm an sinh xã hội. Vì theo nhu cầu thực tế, thường tỷ lệ phân khúc căn hộ bình dân phải chiếm tỷ lệ cao nhất, nhưng thời gian qua tỷ lệ căn hộ bình dân giảm 100%, chiếm tỷ lệ thấp nhất. Phân khúc căn hộ trung cấp giảm 34,41% và phân khúc căn hộ cao cấp lại tăng cao 111,29%. Đây là dấu hiệu lệch pha cung cầu và cũng là dấu hiệu rõ rệt nhất của sự phát triển thị trường BĐS thiếu bền vững.

Theo ông Trần Hoàng Quân, để thị trường BĐS tiếp tục phát triển bền vững, cân bằng thì phân khúc căn hộ bình dân, giá vừa túi tiền của đại bộ phận khách hàng có nhu cầu phải giữ ở tỷ lệ cao nhất; tiếp theo là phân khúc căn hộ trung cấp; còn phân khúc cao cấp chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Nhưng nếu xét theo nguồn cung dự kiến triển khai trong 6 tháng cuối năm, sự lệch pha cung – cầu vẫn còn khá mạnh. Thành phố tiếp tục thiếu hụt dòng sản phẩm trung cấp và không có dự án bình dân nào chào hàng trong năm nay.

Cụ thể, về phân khúc nhà ở trung cấp, tầm giá trên dưới 40 triệu đồng/m2, khu vực TP.Thủ Đức hiện chỉ có dự án MT Eastmark City (Vành đai 3 – Lò Lu – Trường Lưu) của chủ đầu tư Điền Phúc Thành có kế hoạch mở bán giai đoạn 2. Đây đang là dự án có mức giá rẻ nhất thị trường hiện nay là từ 39 triệu đồng/m2, mức giá này cũng được xem là “ngược dòng” thị trường trong bối cảnh lạm phát, hàng loạt yếu tố cấu thành giá nhà đất tăng. Cùng trên khu vực này, ở tầm giá cao hơn, thị trường có khá nhiều dự án mới ra kế hoạch sẽ mở bán trong 6 tháng tới như The 9 Stellars của chủ đầu tư Ngân Thạnh mở bán giai đoạn 2 với mức giá dự kiến là 68 triệu đồng/m2; Thảo Điền Green của chủ đầu tư SIC mở bán giai đoạn tiếp theo với mức giá từ 118 triệu đồng/m2. Dự án Fiato Premier (P. Tam Phú) của chủ đầu tư Hưng Phú Invest mở bán giai đoạn tiếp theo với mức giá dự kiến 55 triệu đồng/m2. Dự án Salto Residence (P. Cát Lái) của chủ đầu tư SCC mở bán mới với mức giá dự kiến 59 triệu đồng/m2, cùng một số dự án khác mở bán rải rác với tầm giá đều trên 60 triệu đồng/m2.

Với các quận nội thành còn lại, 2 quý tới đây chủ đầu tư Kita Group có kế hoạch mở bán mới dự án Stella Residence (quận 5) với giá dự kiến 116 triệu đồng/m2; D-Aqua (Bình Tân) của chủ đầu tư Hoa Lam sẽ mở bán với tầm giá 70 triệu đồng/m2, Shizen Home (quận 7) của Hưng Lộc Phát bán giai đoạn mới với giá trên 75 triệu đồng/m2; Celesta Heighs (huyện Nhà Bè) của Keppel Land chuẩn bị ra mắt giai đoạn 2 với tầm giá vào khoảng 60 triệu đồng/m2.

Ngày càng khó cho người mua nhà tìm kiếm các sản phẩm vừa túi tiền trong bối cảnh nguồn cung nhà ở TP.HCM hạn chế.

Riêng về sản phẩm ở khoảng giá trên dưới 40 triệu đồng/m2, lựa chọn tốt nhất cho người mua nhà về cả giá và chất lượng sống hiện nay cũng chỉ có KĐT Akari City (Bình Tân) của CĐT Nam Long Group. Giai đoạn 2 của dự án này cung cấp ra thị trường 1.690 căn hộ trong quần thể đô thị 8,5 ha. Theo thông tin từ CĐT, trong đợt mở bán ngày 23/7 vừa qua, hơn 80% nguồn cung giới thiệu ra thị trường đã được tiêu thụ chỉ sau vài giờ chào bán. Akari City có tầm giá từ 45 triệu đồng/m2, là nguồn cung hiếm hoi còn tầm giá phục vụ nhu cầu an cư cho nhóm đối tượng gia đình trẻ và lao động trẻ trên địa bàn khu Tây TP.HCM.

Theo dự kiến, gần 80% nguồn cung mới 6 tháng cuối năm đều thuộc loại hình cao cấp. Trong bối cảnh khó dùng đòn bẩy tài chính vay mua nhà khi vốn ngân hàng không dễ tiếp cận, lãi suất tăng cao, nhiều người mua nhà lo lắng cơ hội an cư đang hẹp dần trong sự lệch pha cung – cầu nghiêm trọng. Tuy nhiên theo chuyên gia, thay vì gác ước mơ an cư do chưa đủ vốn tích lũy, vẫn có khả năng để sở hữu nhà thành công nếu người mua biết tận dụng các chính sách của chủ đầu tư. Dù hầu hết các dự án BĐS đang có giá chào bán cao, nhưng đi kèm với nó là những chính sách ưu đãi vay, hỗ trợ lãi suất và chiết khấu hấp dẫn ít suất hiện khi thị trường nóng sốt.

Chuyên gia Đinh Thế Hiển nhận định, số đông người Việt Nam hiện khó có thể mua BĐS nếu không vay ngân hàng. Nếu có thu nhập 50-80 triệu đồng/tháng, trừ các khoản chi tiêu tối thiểu sẽ còn dư 20-30 triệu đồng. Như vậy, phải mất rất nhiều năm để tích lũy được mức tài chính 3 tỷ đồng. Kể cả khi đã đạt được mức tiền này, giá căn hộ chung cư đã tăng vượt qua mức cũ. Chính vì vậy, người mua không nên chần chờ, có thể mua ở thời điểm hiện tại bằng cách sử dụng ưu đãi vay từ chủ đầu tư.

“Điểm hay của vay ngân hàng là sẽ tạo kỷ luật cho người mua, giúp họ 3-4 năm sau có tài khoản lớn hơn. Nếu chọn mua căn hộ có pháp lý tốt, vị trí tốt cùng với việc chăm chỉ làm việc chi trả cho khoản vay thì sau nhiều năm, bạn có thể có được một tài sản giá trị", ông Hiển phân tích.

Phương Uyên