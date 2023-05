Lực đẩy giúp bất động sản Long An tăng tốc cuối năm 2022

Đô thị thông minh – định hình bộ mặt mới của Long An

Mô hình thành phố thông minh (Smart city) đang trở thành định hướng mới trong quá trình phát triển đô thị của các thành phố lớn tại Việt Nam. Long An cũng đang bắt nhịp xu thế này với những bước khởi động đầu tiên trong việc xây dựng, đầu tư hạ tầng, nền tảng, dịch vụ đô thị thông minh, đặc biệt là những khu vực giáp ranh TP.HCM như Bến Lức. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An tầm nhìn đến năm 2030, Bến Lức được định hướng phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp.

Theo đó, nhiều kế hoạch tổng lực đầu tư về hạ tầng, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước… đã được đề xuất, triển khai. Giai đoạn 2021 – 2025, nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng của Long An vào khoảng 30.000 tỷ đồng tập trung cho 11 công trình giao thông trọng điểm. Chiến lược này được đánh giá tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản Long An trong thời gian tới.

Sở hữu vị thế kinh tế chiến lược là điểm trung chuyển kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây cùng định hướng phát triển bền vững, song trên thực tế mặt bằng giá bất động sản tại Long An vẫn đang ở mức thấp hơn so với các thị trường lân cận, kéo theo biên độ lợi nhuận hấp dẫn. Điều này lý giải cho việc trong khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại hầu hết các tỉnh phía Nam có chiều hướng giảm thì Long An lại ghi nhận biến động giá tăng mạnh. Báo cáo thị trường tháng 5/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy giá nhà liền thổ thuộc vùng giáp ranh TP HCM như Bến Lức mức tăng dao động từ 20-25% so với quý 1/2022.

Khu vực Bến Lức thu hút dòng vốn đầu tư “khủng” với sự xuất hiện của đại đô thị Waterpoint

Một trong những dự án tâm điểm dẫn dắt thị trường phía Tây TP.HCM thời gian qua đó là Waterpoint – khu đô thị quy mô lên đến 355ha được phát triển bởi Nam Long, chủ đầu tư với 30 năm kinh nghiệm. Waterpoint tiên phong kiến tạo nên mô hình khu đô thị tích hợp dựa trên 3 tiêu chí nổi bật: tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên, cộng đồng thân thiện, phát triển bền vững đã thúc đẩy thị trường địa ốc Long An tăng tốc trên bản đồ đầu tư.

Những sản phẩm biệt thự Grand Villa hạng sang tiên phong

Trong giai đoạn 1, trên quỹ đất 165ha, Nam Long đã phát triển đa dạng dòng sản phẩm với phân khúc nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập,… cùng hệ sinh thái tiện ích – dịch vụ đẳng cấp quốc tế nâng tầm chuẩn sống tại khu vực giáp ranh TP.HCM.

Mới đây, với sự ra mắt của The Aqua – compound đầu tiên thuộc khu đô thị Waterpoint, giới đầu tư tiếp tục kỳ vọng đây sẽ là nhân tố tạo nên những bước đột phá mới cho thị trường Long An.

Mô hình Compound resort tại The Aqua nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới thượng lưu

Sự kỳ vọng đó hoàn toàn có căn cứ khi The Aqua nằm ở khu vực trung tâm Aquaria, liền kề Vịnh cảng nước ngọt lớn nhất miền Tây và sông Vàm Cỏ Đông. Dự án mở ra trải nghiệm sống “giàu có” theo cách riêng với một không gian sống đề cao tính riêng tư thông qua hệ thống an ninh chặt chẽ đa lớp, mật độ xây dựng và mật độ dân cư thấp, đáp ứng nhu cầu sống biệt lập của cộng đồng dân cư thượng lưu thành đạt.

Giá trị khác biệt của The Aqua còn nằm ở bộ sưu tập hạng sang Grand Villa đa dạng mẫu thiết kế được thực hiện bởi đội ngũ kiến trúc sư quốc tế, mang đến những tuyệt tác không gian sống đẳng cấp xứng gu riêng.

Trong bối cảnh Long An đang thúc đẩy chiến lược phát triển đô thị thông minh, sự xuất hiện của mô hình khu đô thị tích hợp, đa tiện ích tại Waterpoint được xem là bước đi tiên phong, không chỉ giúp cư dân nâng cao chất lượng sống mà còn thúc đẩy thị trường lên một nấc thang mới. Với chiến lược đầu tư bài bản từ khâu quy hoạch các phân khu, kiến tạo môi trường sống xanh – sống khỏe, xây dựng hệ sinh thái tiện ích đa dạng, hình thành nên cộng đồng dân cư văn minh… Waterpoint nói chung và The Aqua nói riêng là mảnh ghép hoàn hảo trong chiến lược phát triển đô thị thông minh tại khu vực.

Đại đô thị Waterpoint là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị tại Long An

Tại một khu vực lân cận TP.HCM giàu tiềm năng phát triển như Bến Lức, dòng biệt thự The Aqua không chỉ mở ra không gian sống tích hợp nghỉ dưỡng thượng lưu mà còn đi kèm với triển vọng gia tăng giá trị hấp dẫn. Cùng với chính sách kích cầu đầu tư đang được triển khai toàn diện tại Long An, The Aqua là tài sản truyền đời có giá trị cao dành cho các thế hệ sau.