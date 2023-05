Lượng quan tâm bất động sản các tỉnh vùng ven TP.HCM tăng mạnh

Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản tại các tỉnh thành lân cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng mạnh trong nửa đầu năm 2019.

Cụ thể, trong tháng 7/2019, nhu cầu tìm mua nhà đất tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Cần Thơ lần lượt tăng 14%, 18%, 22% và 23%. Tại Long An, tỉnh dẫn đầu về lượng tìm kiếm, huyện Đức Hòa vượt Cần Giuộc và Bến Lức trở thành nơi được tìm mua đất nền nhiều nhất. Đây cũng là thị trường có nguồn hàng chào bán nhiều nhất Long An với mức giá đa dạng, từ 8-14 triệu/m2. Còn tại TP. Cần Thơ, quận Cái Răng, Bình Thủy và Ninh Kiều lần lượt là 3 khu vực nhà đất được quan tâm nhất.

Trong khi đó, Bình Dương và Đồng Nai tiếp tục là hai thị trường có lượng truy cập tìm kiếm bất động sản cao nhất các tỉnh phía Nam. Nếu nhu cầu tìm mua tại Bình Dương chia đều cho cả phân khúc căn hộ và đất nền thì tại Đồng Nai, mức độ quan tâm chủ yếu vẫn nghiêng về loại hình nhà liền thổ. Với phân khúc đất nền tại Bình Dương, Dĩ An có mức độ tìm kiếm vượt Thuận An và Thủ Dầu Một. Bình Dương cũng là thị trường có nhu cầu tìm kiếm căn hộ chỉ đứng sau TP.HCM. Tuy nhiên hầu hết các dự án được quan tâm đang chào bán dưới danh nghĩa khu Đông TP.HCM.



Thị trường bất động sản các tỉnh ven TP.HCM đặc biệt là Bình Dương, Đồng Nai ngày càng thu

hút giới đầu tư. Ảnh: khách hàng đến xem một dự án đất nền tại Bình Dương.

So sánh với thời điểm từ đầu năm 2016, tăng trưởng nguồn hàng chào bán tại các thị trường phía Nam tính đến cuối năm 2018 cao gấp 11 lần. Riêng trong quý 2/2019, mức độ quan tâm nhà đất tại các tỉnh phía Nam của nhà đầu tư tăng mạnh. Đơn cử, nhu cầu tìm mua đất nền và đất nền dự án tại Vũng Tàu tăng 130% so với cùng kỳ 2018, Bình Dương tăng 64%, Đồng Nai tăng 51% và Long An tăng 21%.

Chính làn sóng tản về các thị trường tỉnh giúp giá nhà đất các khu vực trên tăng lên trong năm 2019. Đất nền đô thị tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai có giá bán sơ cấp tăng trung bình từ 10-15% so với thời điểm cuối năm 2018. Giá bán thứ cấp nhiều nơi chênh từ 15-20%. Đặc biệt trong thời điểm đầu quý 3 tới nay, một số địa phương ghi nhận sức nóng nhà đất như Phú Mỹ (Vũng Tàu), Dĩ An (Bình Dương), Long Thành (Đồng Nai) có giá bán thứ cấp tăng đáng kể, nhiều khu vực tăng thêm gần 10% chỉ sau 2 tháng.

Bên cạnh các thị trường quen thuộc, 6 tháng đầu năm, bất động sản phía Nam cũng chứng kiến sự trỗi dậy của các địa bàn mới. Đơn cử, khu vực Đồng Xoài, Bình Phước ngay sau khi chính thức lên thành phố đón nhận khá nhiều dự án quy mô triển khai. Giao dịch nhà đất tại đây sôi động hơn sau thời gian bình ổn, nhưng phần lớn vẫn là giao dịch tại các dự án phân lô bán nền và chỉ nóng cục bộ tại một số vị trí nhất định.

Ngược lại, ở thị trường phía Tây Nam Bộ, Kiên Giang vốn là tâm điểm đầu tư nhà đất lại đang bị giới đầu tư quay lưng khi lượng quan tâm bất động sản nơi đây giảm đến 60% chỉ sau 1 tháng. Nguyên nhân phần lớn đến từ sự rút lui của dân lướt sóng khỏi thị trường Phú Quốc ngay sau thông tin tạm thời dừng quy hoạch lên đặc khu của địa phương này.

Phương Uyên