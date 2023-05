Lượng tìm kiếm bất động sản TP.HCM giảm mạnh trong dịp Tết âm lịch

Dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn cho thấy, so với cùng kỳ, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM trong tháng 1/2020 giảm đến 16,6%. Cùng với đó là sự suy giảm lượng tìm kiếm và nguồn cung loại hình nhà ở giá bình dân, đánh dấu sự lên ngôi của dòng sản phẩm trung – cao cấp.

Cụ thể, mức độ quan tâm tìm kiếm phân khúc chung cư tại TP.HCM giảm 2,5% so với trước Tết 2019, bất chấp lượng tin đăng rao bán tăng hơn 8,8%. Tình trạng sụt giảm này chủ yếu do lượng tìm kiếm sản phẩm nhà ở bình dân trên địa bàn TP.HCM giảm mạnh, thấp hơn 16,2% so với cùng thời điểm này năm 2019. Ngược lại, nhu cầu tìm mua chung cư cao cấp tăng mạnh lên gần 20% so với sức mua cùng kỳ.



Biểu đồ thể hiện mức độ quan tâm và lượng tin đăng rao bán bất động sản trên Batdongsan.com.vn

thời điểm tháng 1/2019. Nguồn: dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn

Trong tháng đầu năm dương lịch, lượng tin đăng chào bán căn hộ bình dân tiếp tục giảm đến 17,6%. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung phân khúc này gần như đã cạn kiệt trên thị trường sơ cấp. Riêng với thị trường thứ cấp, số dự án còn giao dịch cũng rất hạn chế vì đây là phân khúc chủ yếu phục vụ nhu cầu ở thực, có tỷ lệ mua đi bán lại thấp nhất thị trường.

Cũng theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, nguồn cung căn hộ chào bán tại TP.HCM có sự chênh lệch lớn khi phân khúc cao cấp gần như áp đảo lượng tin rao. Tổng lượng tin chào bán chung cư cao cấp tăng thêm 35,6% so với cùng kỳ, trong khi phân khúc trung cấp cũng tăng hơn 31%. Chỉ riêng chung cư giá bình dân là có sự sụt giảm mạnh. Bên cạnh đó, giá bán trung bình của toàn thị trường tiếp tục tăng thêm 1,6% so với tháng 12 trước đó.

Xét về khu vực, thị trường nhà đất tại các quận ngoại thành vùng ven như Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi và Cần Giờ ghi nhận mức độ quan tâm thấp nhất, trong khi đó nhà đất khu Đông với điểm nóng là quận 2, quận 9, Bình Thạnh và Thủ Đức tiếp tục là tâm điểm thu hút sự quan tâm của người mua bất động sản trong tháng đầu năm.

Thị trường bất động sản TP.HCM trong tháng 2/2020 được dự báo chưa có nhiều khởi sắc do dịch bệnh Corona tác động đến kế hoạch chào bán mới của nhiều chủ đầu tư cũng như các sàn giao dịch. Bên cạnh đó, tâm lý e ngại dịch bệnh khiến lượng lớn khách hàng là nhà đầu tư chưa vội tham gia thị trường.

