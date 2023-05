Lượng tin đăng đất nền Hà Nội tăng vọt

Báo cáo thị trường tháng 1/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy, bất động sản Hà Nội trong tháng qua ghi nhận diễn biến tích cực ở cả phân khúc chung cư, nhà riêng và đất nền. Với phân khúc chung cư, lượng tin đăng trong tháng tăng 7% trong khi mức độ quan tâm tăng mạnh hơn, đạt 14%. Phân khúc nhà riêng cũng có một tháng khởi sắc khi mức độ quan tâm tăng 8% và lượng tin đăng tăng tới 44%. Đáng chú ý nhất là phân khúc đất nền khi ghi nhận mức độ quan tâm tăng 13% và lượng tin đăng tăng vọt 64%.

Thị trường bất động sản Hà Nội diễn biến tích cực ở nhiều phân khúc, đặc biệt là đất nền. Nguồn: báo cáo thị trường tháng 1/2022 của Batdongsan.com.vn

Những con số trên phần nào cho thấy thị trường bất động sản đang từng bước hồi phục tích cực, đặc biệt là với phân khúc đất nền. Nếu các tỉnh phía Nam, tiêu điểm là TP.HCM không có biến động rõ nét ở phân khúc này thì thị trường các tỉnh phía Bắc và miền Trung đã "trở mình" từ cuối năm 2021.

Cụ thể, theo báo cáo thị trường tháng 12/2021 của Batdongsan.com.vn, các tỉnh phía Bắc đặc biệt là Hà Nội, Hà Nam, Bắc Giang và Hưng Yên ghi nhận lượng tìm kiếm đất nền tăng mạnh so với tháng trước đó. Trong đó, nhu cầu tìm mua đất nền tại Hà Nội tăng 12% còn Hà Nam tăng hơn 36%. Các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang cũng có lượt quan tâm tìm mua đất nền tăng 18-22%, trong khi Bắc Ninh, Hải Dương cũng tăng 8-13% so với tháng trước đó. Điểm chung là những thị trường này đều là các "điểm nóng" trong các đợt sốt đất đầu năm 2020 và 2021.

Đất nền Hà Nội ghi nhận mức độ quan tâm tốt trong năm 2021. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trước đó tại VRES 2021, Batdongsan.com.vn cũng công bố thông tin cho thấy, so với năm 2020 lượng quan tâm đất nền tăng trưởng rất tốt. Cụ thể, mức độ quan tâm thị trường đất nền tại Hà Nội tăng 19%, Đà Nẵng tăng 9%, riêng TP.HCM giảm nhẹ khoảng 8% do thời gian dài phong tỏa và giãn cách xã hội của đợt dịch thứ 4. Đáng chú ý, lượng người tìm kiếm thông tin quy hoạch cuối năm chiếm gần bằng 80% so với giai đoạn đầu năm. Từng khu vực đều ghi nhận biến động quan tâm tăng trưởng tốt với điểm chung là mặt bằng giá tăng và tạo nền giá mới cao hơn so với 2020.

Quay trở lại với diễn biến của phân khúc đất nền Hà Nội trong tháng 1/2022, chuyên gia của Batdongsan.com.vn giải thích diễn biến tích cực của phân khúc này vẫn đến từ quy hoạch hạ tầng và đầu tư công được đẩy mạnh. Trong tháng 1, hàng loạt dự án về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị tiếp tục được phê duyệt chủ trương hoặc điều chỉnh quy hoạch. Ngoài ra, báo cáo cũng dẫn thông tin cho biết, tăng trưởng của các hoạt động xây dựng sẽ tăng 8% trong năm 2022, dựa vào đẩy mạnh các khoản chi tiêu “bù đắp” cho cơ sở hạ tầng và nhờ vào quy định Nhà nước đối với mảng phát triển bất động sản dự tính sẽ được nới lỏng. Đây cũng chính là động lực giúp thị trường bất động sản nói chung và phân khúc đất nền nói riêng hồi phục và tăng trưởng.

