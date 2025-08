Luxora Bắc Giang - Toà Tháp Đôi Biểu Tượng Nằm Trong The Terra Được Văn Phú Invest Chuyển Nhượng Cho Chủ Đầu Tư Mới New Goldsun

New Goldsun chính thức tiếp nhận quyền phát triển tòa tháp đôi thuộc dự án The Terra – Bắc Giang từ Văn Phú – Invest. Công trình biểu tượng này đánh dấu bước tiến mới, góp phần kiến tạo diện mạo hiện đại và kết nối cho trung tâm vùng Bắc Giang.

Ngày 2/8/2024 tại Hà Nội, buổi lễ ký kết đã diễn ra thành công, mở ra chương mới cho hành trình kiến tạo của New Goldsun tại The Terra – Bắc Giang. Dự án The Terra giờ đây chính thức có tên gọi mới “Luxora”. Với diện tích 4,5 ha, dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa, kết nối linh hoạt giữa trung tâm thành phố và các vùng phụ cận, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân tiếp cận các tiện ích hiện đại và dịch vụ cao cấp. Trong đó, tòa tháp đôi được thiết kế với phong cách kiến trúc độc đáo, mang lại không gian sống đẳng cấp, đồng thời đóng vai trò là biểu tượng kiến trúc mới, nâng tầm giá trị khu đô thị.

Thừa hưởng nền tảng thành công từ phần thấp tầng của Văn Phú, New Goldsun tiếp tục phát triển dự án với tầm nhìn xa, hướng tới một không gian sống xanh, bền vững và tích hợp đầy đủ các tiện ích cho cộng đồng. Toà tháp đôi Luxora không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian giao lưu kết nối, với hàng loạt tiện ích vượt trội như công viên cây xanh rộng lớn, khu vui chơi giải trí, và các khu sinh hoạt cộng đồng hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu sống và thư giãn của cư dân.

Sự chuyển nhượng dự án giữa New Goldsun và Văn Phú – Invest không đơn thuần là một thương vụ kinh tế, mà còn là bước đệm cho sự mở rộng và phát triển dài hạn của New Goldsun trong lĩnh vực bất động sản. Với vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, Luxora vừa là không gian sống lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn, tạo nên sức hút lớn trên thị trường bất động sản khu vực phía Bắc.

New Goldsun cam kết mang đến một không gian sống hiện đại, an toàn và thân thiện, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Bắc Giang, đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của mình trên bản đồ bất động sản Việt Nam. Thương vụ chuyển nhượng này là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển bền vững của New Goldsun, hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân Bắc Giang một trải nghiệm sống hoàn hảo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

