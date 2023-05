Lý do giới đầu tư BĐS “đổ bộ” dự án Dương Kinh New City

Theo chân các nhà đầu tư tìm hiểu dự án Dương Kinh New City (Đường Mặc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) được biết, những lô đất diện tích từ 105 – 180m2 tại dự án tiềm năng này luôn được nhà đầu tư săn đón.



Dương Kinh New City chinh phục giới đầu tư bởi nhiều yếu tố hấp dẫn

Anh Hoàng Văn Thái (Hải Phòng) xuống tiền mua 2 lô tại dự án Dương Kinh New City cho biết, anh muốn bỏ tiền vào đất vì an tâm, dễ bán ra. Trước khi “xuống tiền” tại dự án Dương Kinh New City, anh xác định mua 1 lô, đầu tư khoảng 1 năm, anh sẽ chốt lời. Thế nhưng, khi trải nghiệm thực tế dự án, nhìn rõ những tiềm năng phát triển, anh quyết định chọn 2 lô. Trong đó, 1 lô để đầu tư, 1 lô sẽ để ở.

Ghi nhận ý kiến từ anh Thái, cũng như các nhà đầu tư có kinh nghiệm, những yếu tố hấp dẫn của Dương Kinh New City khiến họ muốn “xuống tiền” không chỉ đến từ tiềm năng của khu vực như sức bật của cơ sở hạ tầng quận Dương Kinh, quỹ đất rộng, thu hút FDI thuộc top đầu cả nước, … mà còn xuất phát từ các yếu tố nội tại của dự án. Trong đó phải kể đến yếu tố: vị trí “vàng” trên bản đồ Hải Phòng; tiềm năng sinh lời vượt trội;…



Dương Kinh New City sở hữu vị trí “vàng” trên bản đồ Hải Phòng

Thứ nhất, vị trí “vàng” trên bản đồ Hải Phòng: Dương Kinh New City nằm trên trục đường chính Mạc Đăng Doanh với quy hoạch 68m có nút giao với tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Sở hữu vị trí đắc địa trên mặt đường Vành đai 3 thành phố – tuyến đường huyết mạch phía Đông-Nam đất cảng, Dương Kinh New City được coi là tọa độ "vàng" cho cuộc sống hiện đại, năng động. Chỉ với khoảng 10 phút di chuyển, cư dân tương lai của dự án Dương Kinh New City có thể tiếp cận hàng loạt giao điểm hành chính, văn hóa và giáo dục của TP. Hải Phòng.

Dương Kinh New City còn sở hữu liên kết vùng hoàn hảo khi nằm gần KĐT Vinhomes Marina, Hoàng Huy Cánh Diều, …. Trong bán kính 10 phút lái xe, cư dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng toàn bộ tiện ích quan trọng của thành phố như: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; sân bay Cát Bi; Aeonmall; Trung tâm hành chính; bệnh viện Vinmec;…

Thứ hai, tiềm năng sinh lời vượt trội: Chỉ tính riêng yếu tố “vàng” về vị trí thì dư địa phát triển của dự án đã rất lớn, nên khi “cộng hưởng” cùng các yếu tố tạo tiềm năng sinh lời vượt trội, Dương Kinh New City lại càng hấp dẫn giới đầu tư.

Xét khách quan, tiềm năng sinh lời vượt trội khởi nguồn từ giá của dự án Dương Kinh New City còn đang khá mềm chỉ từ 16 triệu/m2, trong khi các dự án lân cận hay tại các quận khác đã chạm mốc trên 30 triệu/m2.

Bên cạnh đó, dự án nằm đối diện Trung tâm hành chính quận Dương Kinh, nằm trong dự án quy hoạch thành phố mới của Hải Phòng. Với định hướng phát triển về phía Nam Hải Phòng, cư dân sẽ ưu tiên lựa chọn vị trí gần trung tâm hành chính làm nơi an cư. Bởi vậy, Dương Kinh New City được dự kiến sẽ trở thành trung tâm kinh tế mới hút giới đầu tư. Đây cũng là lý do các nhà đầu tư thường đón đầu để có biên lợi nhuận cao trong tương lai.



Không chỉ là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn, Dương Kinh New City còn góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân Hải Phòng

Dương Kinh New City còn là “của để dành” bảo toàn giá trị và sinh lợi tốt nhất khi có sổ đỏ vĩnh viễn, pháp lý an toàn. Không chỉ mang tới giá trị sinh lời bền vững, Dương Kinh New City còn được lựa chọn là nơi an cư lý tưởng khi hướng tới cuộc sống tiện nghi, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân Hải Phòng với nhiều tiện ích và dịch vụ. Đặc biệt, khu vực dành cho hoạt động sinh hoạt cộng đồng được chú trọng trong quy hoạch và thiết kế, bố trí hài hòa bên cạnh các tiện ích khác như shophouse, nhà hàng, trung tâm cộng đồng, bể bơi, phòng tập gym, spa, khu vui chơi dành cho trẻ em…

Với những yếu tố hấp dẫn từ tiềm năng khu vực và nội tại, cũng như vừa để ở, vừa kinh doanh, Dương Kinh New City được giới đầu tư nhận định là kênh đầu tư hấp dẫn tại Hải Phòng, thu hút dòng tiền cuối năm 2020.