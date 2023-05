Lý do khiến các ông lớn BĐS đổ hàng tỷ USD vào Cửa Lò cuối năm 2019?

Nhiều dự án bất động sản lớn đổ bộ Cửa Lò dịp cuối năm

Tại hội nghị triển khai các nội dung thực hiện Thông báo số 55 của Bộ Chính trị để phát triển TP. Vinh vừa diễn ra sáng ngày 8/9 mới đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ký hàng loạt biên bản chấp thuận đầu tư cho 11 dự án bất động sản lớn tại Vinh và Cửa Lò có quy mô hơn 10.000 ha, với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ USD cho các tập đoàn Vingroup, FLC, Lotte Việt Nam, Central Group Việt Nam…



11 đại dự án quy mô sẽ nằm trên Đại Lộ Vinh – Cửa Lò

Tại Cửa Lò, ngoài 11 dự án mới được chấp thuận đầu tư, tập đoàn Vingroup đã khai trương giai đoạn 1 của tổ hợp resort 5 sao Vinpearl Discovery; TCG Group cũng sẽ tung ra thị trường tổ hợp giải trí về đêm quy mô 16ha với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ trong tháng 10; Tập đoàn FLC cũng có kế hoạch triển khai dự án FLC Bãi Lữ cách Cửa Lò 5km về phía Bắc. Bên cạnh đó, siêu dự án khu giải trí Cửa Hội rộng gần 200 ha cũng dự kiến sẽ được đầu tư vào cuối năm nay.



Quần thể du lịch – giải trí lớn nhất khu vực Cửa Lò

Đối diện khu giải trí Cửa Hội, trong tháng 9 này, Tập Đoàn Bảo Khánh Hamico cũng sẽ chính thức công bố dự án Cua Lo Beach Villa có quy mô gần 16 ha. Đây là một trong những khu phức hợp khách sạn, biệt thự, chung cư cao cấp hàng đầu Cửa Lò với gần 150 căn biệt thự – nhà phố, khu khách sạn 5 sao rộng 3ha, khu khách sạn 3 sao rộng 1 ha, khu siêu thị rộng 1 ha và khu thể thao rộng 1 ha.

Khi hoàn thành, dự án này sẽ nằm trong quần thể du lịch, giải trí quy mô hàng đầu khu vực Cửa Lò với các siêu dự án: sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, Khu giải trí Cửa Hội, Vinpearl Discovery Cửa Hội, Cua Lo Beach Villa. Dự án này sở hữu vị trí đẹp hiếm có tại thị xã Cửa Lò khi sở hữu 4 mặt tiền đường lớn nằm giữa hai trục đường huyết mạch là đại lộ 72m và Bình Minh nối liền với thành phố Vinh.

Đúng tiềm năng, đúng thời điểm – cơ hội bứt phá cho Cửa Lò

Có thể thấy, lịch sử của thị trường BĐS Cửa Lò – Vinh chưa bao giờ đứng trước nhiều cơ hội như thời điểm hiện tại. TS Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia BĐS của Đại Học Ngân Hàng TP.HCM cho rằng có 3 nguyên nhân để Cửa Lò bứt phá cuối năm 2019:

Thứ nhất, về hạ tầng, trong năm 2019, hàng loạt các đại công trình tại Cửa Lò sẽ được khởi công hoặc phê duyệt.

Cuối tháng 8 vừa qua, dự án đại lộ Vinh – Cửa Lò, công trình được kỳ vọng sẽ làm lột xác hoàn toàn diện mạo của Vinh – Cửa Lò đã chính thức được phê duyệt quy hoạch 1/2.000. Theo đó, đại lộ này có chiều dài 11,2 km với lộ giới 120m. Khu đại lộ này sẽ là nơi tập trung các trung tâm hành chính, các tòa cao ốc, công trình biểu tượng cùng các khu du lịch, giải trí quy mô hàng đầu của toàn tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG cho rằng, nếu trục đô thị Vinh – Cửa Lò được quy hoạch một cách bài bản bởi các nhà quy hoạch quốc tế thì toàn bộ khu đô thị mở rộng Vinh – Cửa Lò sẽ là một đô thị hiện đại, sánh tầm trung tâm phát triển kinh tế của Bắc miền Trung và của cả nước. Nhấn mạnh điều đó bởi trục Vinh – Cửa Lò sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi công trình tạo ra một quỹ đất rộng lớn và giá trị, và theo như bà Nga có thể còn là trung tâm TP. Vinh trong tương lai.

Đường cao tốc Ninh Bình – Bãi Vọt đang triển khai giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ thông xe vào năm 2022 rút ngắn thời gian từ Hà Nội vào Nghệ An chỉ còn hơn 3 giờ đồng hồ. Tăng lưu lượng khách du lịch đến Nghệ An – Hà Tĩnh.

Thứ hai, về hạ tầng du lịch, sắp tới siêu dự án nghỉ dưỡng – vui chơi – giải trí Cửa Hội quy mô hàng đầu toàn khu vực Bắc Trung Bộ sẽ được triển khai tại Cửa Lò. Được biết, khu giải trí Cửa Hội có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng với quy mô 195,5 ha. Theo quy hoạch, khu vui chơi giải trí Cửa Hội có quảng trường trung tâm, ga cáp treo và tuyến cáp, khu dịch vụ mua sắm, ẩm thực, khu vui chơi trong nhà, khu công viên trò chơi ngoài trời, khu công viên nước, khu thể thao bãi biển, khu chùa cổ tôn tạo, mở rộng khu vườn thực vật, khu bãi tắm.

Trong tháng 10, Tập đoàn TGG Group cũng sẽ khởi công khu phức hợp giải trí về đêm Cửa Lò Ibiza Complex có quy mô 12ha.

Thứ ba, hiện tại giá nhà đất tại Cửa Lò đang còn quá rẻ so với tiềm năng vốn có. Chẳng hạn, giá đất trên các cung đường lớn hàng đầu của Cửa Lò như đường Nguyễn Sinh Cung có giá 14-16 triệu/m2; đất mặt tiền đường Nguyễn Huệ có giá 13-17 triệu/m2, cách mặt tiền đường Bình Minh ven biển tầm 30m cũng đang rao bán với giá 25-30 triệu/m2.

Thậm chí, khu phức hợp nghỉ dưỡng Cua Lo Beach Villa trên mặt tiền đường Bình Minh 72m, ngay biển, sát với Vinpearl Discovery, đối diện siêu dự án giải trí Cửa Hội 200ha cũng chỉ đang được chủ đầu tư chào bán ra thị trường với mức giá khoảng 18 triệu/m2. Mức giá này được giới đầu tư BĐS đánh giá là còn quá rẻ đối với tiềm năng và vị trí của dự án.



Đông đảo khách hàng giao dịch tại một phòng công chứng ở Cửa Lò ngày thường

Anh Nguyễn An Ninh – Nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho biết, không cần so với Nha Trang, Đà Nẵng hay Phú Quốc, giá BĐS Cửa Lò đang khá mềm so với đất vị trí mặt tiền biển của Sầm Sơn (Thanh Hoá) đang được chào bán với mức giá 100 triệu/m2, hay giá đất Mũi Né khá hoang vu cũng được chào bán với giá 40-50 triệu/m2.

(Theo Thanh Niên Online)