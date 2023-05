Lý giải nguyên nhân The Terra - An Hưng thu hút gia đình trẻ

Giao thông thuận tiện kết nối

Chị Hà Thu (Đống Đa, Hà Nội), sau 3 năm ở cùng bố mẹ chồng, gia đình chị quyết định mua nhà riêng. “Chúng tôi có kế hoạch sinh thêm em bé, trong khi nhà ở hiện tại đông người, diện tích nhỏ, không đủ để sau này các con có thể tự do vui chơi. Vì thế vợ chồng tôi lựa chọn chuyển đến tổ ấm mới. Việc tìm kiếm một căn hộ ưng ý và chờ đợi tổ ấm mới là dấu mốc vô cùng đặc biệt cho cả gia đình".

Thấu hiểu nhu cầu của các cặp vợ chồng trẻ, sự ra đời của The Terra – An Hưng với vị trí đắc địa, mức giá phải chăng, thanh toán linh hoạt là giải pháp để các gia đình dễ dàng thu xếp tài chính. Đồng thời, lựa chọn The Terra – An Hưng, cư dân còn được hưởng hệ thống tiện ích đa dạng, thích hợp cho lối sống năng động và bận rộn của người trẻ hiện nay.

Bài toán nhà ở cho người trẻ hiện nay gặp không ít khó khăn, đặc biệt, khi khu vực nội đô quỹ đất đã cạn và giá lại quá cao so với mức thu nhập trung bình. Trong khi đó, các cặp vợ chồng trẻ phải chịu nhiều áp lực tài chính từ sinh hoạt hàng ngày, xây dựng các mối quan hệ, học hành của con cái, bởi vậy việc sở hữu một căn nhà ở khu vực trung tâm là điều vô cùng khó khăn.



Phối cảnh dự án The Terra – An Hưng

Đó chính là lý do nhiều người trẻ có xu hướng lựa chọn “ly tâm" ra khu cận trung tâm để chọn chốn an cư. Nằm tại cửa ngõ Khu đô thị An Hưng, ngay mặt đường Tố Hữu, từ The Terra – An Hưng, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội thông qua các tuyến đường lớn Tố Hữu, Lê Văn Lương. Bên cạnh đó còn tiếp cận nhanh chóng đến hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại của khu vực như chỉ mất 2 phút đến bến xe bus nhanh BRT, 6 phút đến ga tàu điện La Khê, đồng thời kết nối đến nhiều vị trí quan trọng khác trong thành phố. Đặc biệt, mới đây Hà Nội đầu tư gần 700 tỷ xây hầm chui Lê Văn Lương – Vành đai 3, việc kết nối từ phía Tây thủ đô vào trung tâm thành phố cũng trở nên dễ dàng hơn.

Cận kề công viên, tiện ích đủ đầy

Ngôi nhà là nơi để trở về và phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì thế, việc sống trong môi trường trong lành, đầy đủ tiện nghi là điều các gia đình trẻ hướng tới. Tại The Terra – An Hưng, cư dân được tận hưởng bầu không khí căng tràn năng lượng khi cận kề dự án là công viên Thiên văn và hồ điều hoà rộng 12ha. Nội khu dự án cũng có nhiều không gian xanh, tiểu cảnh, vườn hoa… sinh động, nhiều màu sắc.

Với tính chất công việc bận rộn, những người trẻ hiện nay luôn đặt yếu tố tiện nghi và tiết kiệm thời gian lên hàng đầu khi lựa chọn nơi ở. Chuỗi cửa hàng tiện ích, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng được tích hợp sẵn trong nội khu The Terra – An Hưng mang đến sự thoải mái và tiện lợi trong cuộc sống của người trẻ hiện đại. Không những vậy, cộng đồng cư dân trẻ tại The Terra – An Hưng còn được thoả mãn đam mê mua sắm với khu shophouse được bố trí ngay trong dự án với đủ mặt hàng, thương hiệu nhằm tạo nên một không gian sôi động, sầm uất.



Khối shophouse tại dự án là không gian mua sắm lý tưởng cho gia đình trẻ

Không gian tại dự án cũng là điểm cộng cho các gia đình trẻ khi được bố trí nhiều hệ thống công viên, khu vui chơi cho trẻ em, phòng khiêu vũ, phòng gym &spa, bể bơi… mang đến cho con trẻ những giây phút vui chơi thoải mái, bố mẹ được thư giãn, rèn luyện sức khoẻ mỗi ngày.

Dự án ngay gần đại siêu thị lớn nhất miền Bắc Aeon Mall Hà Đông, Vincom Mega Mall Smart City, khu vui chơi Thiên Đường Bảo Sơn cùng hệ thống trường học các cấp như Trưởng Tiểu học La Khê, trường Quốc tế Nhật Bản, trường chuyên Nguyễn Huệ, trường Đại học Hà Nội, giúp trẻ có một môi trường giáo dục tốt nhất và một tuổi thơ trọn vẹn.

Chủ đầu tư Văn Phú – Invest đã kiến tạo một không gian sống riêng tư với cách bố trí từng khu vực hợp lý, khoa học. Căn hộ tại The Terra – An Hưng được thiết kế đa dạng diện tích từ 68m2 – 140m2 với không gian thoáng đãng, đón ánh sáng và gió tự nhiên, phù hợp với nhu cầu của các gia đình trẻ.



Căn hộ tại The Terra – An Hưng có thiết kế hiện đại, chan hòa nắng gió

Nhằm tạo điều kiện cho những khách hàng trẻ tuổi còn hạn chế về thu xếp tài chính, chủ đầu tư Văn Phú – Invest đã đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt, giúp người mua hưởng lợi. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT, không bao gồm KPBT) là đã có thể ký hợp đồng mua bán. Đối với những gia đình có nguồn tài chính hạn hẹp, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 65% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi 0% cho đến khi nhận bàn giao. Phương thức thanh toán này giúp các gia đình trẻ được san sẻ gánh nặng tài chính, chủ động nguồn tiền để trang bị thêm nội thất cho tổ ấm mới hoặc tái đầu tư, kinh doanh. Khối cao tầng hiện đã xây đến tầng 15 và đảm bảo tiến độ bàn giao tới khách hàng từ quý 4/2020.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, ngôi nhà vẫn là chốn bình yên nhất của mỗi người. Lựa chọn một ngôi nhà mà ở đó đáp ứng được đầy đủ nhu cầu đi lại dễ dàng, tiện ích đầy đủ và mức giá hợp lý là điều mọi cư dân hướng tới. The Terra – An Hưng giúp ước mơ sở hữu tổ ấm an cư lý tưởng trở nên dễ dàng hơn với các gia đình trẻ.