Lý Giải Sức Hút Của Căn Hộ Tumys Phú Mỹ Với Giới Chuyên Gia

Nằm tại trung tâm thị xã Phú Mỹ, hội tụ đầy đủ mọi yếu tố từ không gian sống, tiện ích, dịch vụ quản lý vận hành, Tumys Phú Mỹ xứng đáng là nơi an cư lý tưởng cho giới chuyên gia, lao động cao cấp tại Phú Mỹ.

Vị Trí Hoàn Hảo, Kết Nối Toàn Diện

Tumys Phú Mỹ tọa lạc tại trung tâm thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, địa phương đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, giao điểm của nhiều tuyến cao tốc chiến lược phía Nam, tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển lớn như: Cái Mép – Thị Vải, Mỹ Xuân, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2… Bên cạnh đó, dự án có kết nối giao thông thuận tiện, dễ dàng di chuyển đến các khu vực trọng điểm của tỉnh và TP.HCM.

Tumys Phú Mỹ sở hữu vị trí hoàn hảo, dễ dàng kết nối tới các khu, cụm công nghiệp địa phương

An cư tại Tumys Phú Mỹ, giới chuyên gia dễ dàng di chuyển đến các khu, cụm công nghiệp để làm việc mỗi ngày. Nhờ vị trí đắc địa, xung quanh dự án là loạt các tiện ích ngoại khu đa dạng từ bệnh viện, trường học, khu hành chính, khu thể thao, các khu mua sắm, vui chơi giải trí… đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống của các chuyên gia.

Đẳng Cấp Tiện Ích, Đa Tầng Trải Nghiệm

Giới chuyên gia, quản lý cấp cao luôn có những tiêu chí về không gian sống khắt khe và khác biệt. Trong đó, nơi an cư đòi hỏi không chỉ đáp ứng không gian để ở, mà còn có đa dạng các không gian thư giãn, giải trí đa dạng và hiện đại.

Đáp ứng tiêu chí khắt khe về không gian sống cho giới chuyên gia, Tumys Phú Mỹ được Chủ đầu tư (CĐT) là Công ty TNHH Thương mại Tùng Mỹ (Tumys Homes) chăm chút tỉ mỉ, mang đến một hệ tiện ích đẳng cấp, xứng tầm.

Không gian xanh được bố trí hài hoà cùng hệ tiện ích đa dạng và khác biệt

Ấn tượng đầu tiên chính là khối đế thương mại tập trung quy mô, nơi tương lai sẽ là nơi mở ra không gian gian sắm, giải trí hấp dẫn. Cư dân không cần đi đâu xa khi ngay dưới chân nhà sẽ một “thiên đường" mua sắm bất tận. Tiếp đến, cư dân sẽ tìm thấy những không gian thư giãn, nghỉ ngơi cân bằng cuộc sống sau những giờ làm việc căng thẳng với hồ bơi Venus ngoài trời, phố đi bộ Milan, khu Sauna, khu vui chơi, công viên nước trẻ em, phòng gym, thư viện, Cigar lounge,…Tất cả được bố trí hài hoà, xen kẽ trong không gian xanh thiên nhiên thông thoáng, mang đến một cuộc sống cân bằng hoàn hảo.

An Ninh Tuyệt Đối, An Tâm Vui Sống

Nhằm đảm bảo không gian sống an toàn tuyệt đối cho cư dân, đặc biệt là các nhân sự quản lý cấp cao, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp, Tumys Phú Mỹ sở hữu hệ thống an ninh đa lớp với đội ngũ nhân viên bảo vệ 24/7, hệ thống camera an ninh giám sát hiện đại, cổng bảo vệ, cửa an ninh… Nhờ đó, về đến nhà, cư dân như về đến một “thiên đường” riêng với an ninh được đảm bảo tuyệt đối, tâm trí được thư giãn trọn vẹn.

Cuộc sống cư dân được đảm bảo an ninh 24/7

Được quản lý vận hành bởi CBRE – Đơn vị quản lý vận hành đến từ Mỹ, nên cư dân sẽ luôn được an tâm vui sống, tận hưởng những phút giây bình yên bên gia đình, người thân, giữa một cộng đồng dân cư văn minh và tri thức.

Thiết Kế Hiện Đại, Tiện Nghi Hàng Đầu

Tumys Phú Mỹ được thiết kế theo phong cách hiện đại với mật độ xây dựng thấp, mảng xanh bố trí hài hoà trong tổng thể không gian sống, tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên, tạo môi trường sống thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo riêng tư, an toàn. Hiện nay, dự án hiện đang được thi công hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào năm 2025.

Thanh Khoản Cao, Tiềm Năng Sinh Lời Vượt Trội

Tumys Phú Mỹ sở hữu pháp lý vững chắc, dự kiến bàn giao vào năm 2025.

Sở hữu loạt ưu điểm ấn tượng, Tumys Phú Mỹ được giới đầu tư đánh giá không chỉ mở ra không gian sống đẳng cấp cho những khách hàng có nhu cầu ở thực mà còn là một khoản đầu tư với tiềm năng sinh lời hấp dẫn trong tương lai. Đặc biệt khi Phú Mỹ ngày càng có những bước phát triển nhảy vọt trong kinh tế – xã hội, đời sống người dân ngày được nâng cao, tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản hứa hẹn còn những bước tiến lớn trong thời gian tới.