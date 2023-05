Mác thép là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về mác thép trong xây dựng

Mác thép là gì?

Mác thép là gì? Đây là thuật ngữ chuyên ngành trong xây dựng nói chung, vật liệu xây dựng nói riêng để chỉ về độ chịu lực của sản phẩm thép nhất định.

Hiện nay, có rất nhiều loại mác thép khác nhau thường được sử dụng như:

– Đối với thép xây dựng: SD 295, SD 390, CII, CIII, Gr60, Grade460, SD49,(CT51), CIII, SD295, SD390, CB300-V, CB400-V, CB500-V.

– Đối với thép kết cấu: SS400, Q235, Q345B hay trong một số bản vẽ có ghi chú thép là CCT34, CCT38…

Sở dĩ trên thị trường có nhiều ký hiệu về mác thép như vậy đều có nguyên do của nó. Cụ thể, ký hiệu của mỗi loại mác thép sẽ thể hiện “tiêu chuẩn sản xuất được áp dụng” của chính mỗi loại thép đó. Bởi vì có nhiều tiêu chuẩn mà nhà sản xuất áp dụng khác nhau, nên sẽ có những ký hiệu mác thép khác nhau như: Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN, tiêu chuẩn Nga,…

Vậy nên, việc hiểu và nắm rõ được các tiêu chuẩn về mác thép cũng như báo giá thép xây dựng hôm nay sẽ giúp mọi người dễ dàng phân biệt, cũng như nắm được cách chọn chất liệu sắt thép xây dựng chính hãng, đạt chuẩn nhất. Phòng tránh trường hợp mua nhầm hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng tới chất lượng công trình cũng như sự an toàn của con người.

Các tiêu chuẩn mác thép hiện hành

Hiện nay, các mác thép được sản xuất ở quốc gia nào thì sẽ phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn ở khu vực đó. Dưới đây là một số mác thép tại Việt Nam và một số nước trên thế giới để mọi người tham khảo:

– Mác thép theo tiêu chuẩn Việt Nam

Theo TCVN 1765 – 75: Các sản phẩm sắt thép được sản xuất đạt tiêu chuẩn sẽ được ký hiệu bằng chữ cái CT, bao gồm 3 phân nhóm A, B, C cụ thể như sau:

+ Nhóm A – ký hiệu là CTxx (xx là con số cụ thể, bỏ chữ A ở đầu mác thép) thể hiện sản phẩm đảm bảo tính chất cơ học.. Ví dụ: CT38, CT38n, CT38s là 3 mác có cùng σ > 38kG/mm2 hay 380MPa. Ứng với 3 mức khử oxi khác nhau. Đó là lặng, bán lặng và sôi tương đương với CT38, CT38n, CT38s.

+ Nhóm B – đảm bảo thành phần hóa học. Quy định thành phần BCT380,14-0,22)C-(0,3-0,65)Mn.

+ Nhóm C – đảm bảo tính chất cơ học và thành phần hóa học.

– Mác thép theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Khi thấy các loại mác thép như SD295, SD390, SD490 sẽ là tên gọi tiêu chuẩn Nhật Bản. SD là ký hiệu tiêu chuẩn Nhật Bản, con số sau chữ cái sẽ thể hiện cho cường độ của thép (hay còn gọi là giới hạn chảy của thép).

– Mác thép theo tiêu chuẩn Nga

Ký hiệu: CT và số hiệu mác thép từ 0-6 phụ thuộc vào tính chất cơ và hóa học của từng loại. Thường thành phần cacbon càng lớn thì độ bền của thép càng cao, số ký hiệu mác thép sẽ càng lớn.

– Mác thép theo tiêu chuẩn Mỹ

Mỹ có rất nhiều hệ thống tiêu chuẩn mác thép khác nhau khác phức tạp. Ví dụ như ASTM (American Society for Testing and Materials) là ký hiệu theo các số tròn (42, 50, 60, 65) chỉ độ bền tối thiểu có đơn vị ksi (1ksi = 1000 psi = 6,8948MPa = 0,703kG/mm2). Hay dùng SAE (Society for Automotive Engineers) dùng để nói về độ bền tiêu chuẩn tối thiểu của thép.

Dựa vào những tiêu chuẩn mác thép đó sẽ giúp mọi người đánh giá được chất lượng của thép có tốt hay không. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có nhiều loại thép với đa dạng kiểu mác thép khác nhau. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ gây khó khăn cho người dùng khi khó có thể lựa chọn được sản phẩm tốt và phù hợp cho công trình của mình. Vậy nên, mọi người nên tìm đến các cơ sở kinh doanh, cung cấp thép công trình chất lượng, uy tín có đầy đủ giấy tờ kinh doanh hợp pháp để tìm mua và sử dụng.

