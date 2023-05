Mailand Hanoi City – diện mạo mới khi "sang tên đổi chủ"?

Mailand Hanoi City có vị trí tại Km 10+600 Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Dự án nằm trên trục đường Đại lộ Thăng Long và tiếp giáp cao tốc Láng – Hoà Lạc. Đây đều là những tuyến giao thông huyết mạch của phía Tây thủ đô, đã được quy hoạch đồng bộ và bài bản. Xung quanh Mailand Hanoi City đã hình thành rất nhiều dự án nhà ở, khu đô thị như khu đô thị Nam An Khánh, Vinhomes Smart City và rất nhiều dự án chung cư như The Golden An Khánh, Gemek An Khánh, ICID Complex, Thăng Long Victory… Những dự án này kéo theo một loạt chuỗi tiện ích hạ tầng từ trường học, bệnh viện, siêu thị, công viên, bệnh viện đổ về đây.

Mailand Hanoi City nằm ở phía Tây Hà Nội

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn , trong bán kính 6km quanh dự án đã hình thành nhiều trường học các cấp từ mầm non đến bậc phổ thông, bệnh viện lớn như bệnh viện đa khoa Hoài Đức, các siêu thị như Aeonmall Hà Đông, Vincom Mega Mall Samrt City, các khu vui chơi giải trí lớn như Thiên đường Bảo Sơn…

Diện tích của Mailand Hanoi City là gần 300ha nhưng mật độ xây dựng chỉ là 14%, diện tích còn lại được dùng để phát triển cây xanh, các tiện ích công cộng và giao thông. Đây là yếu tố hiếm trên thị trường bất động sản hiện nay khi mà quỹ đất ngày càng hạn hẹp và các chủ đầu tư luôn muốn tối ưu diện tích xây dựng để gia tăng lợi nhuận cao nhất.

Về thiết kế, Mailand Hanoi City gồm quy hoạch 5 phân khu chính là phân khu Splendora, khu Hồ Vọng Nguyệt, khu Lumiere Square – Quảng trường Ánh sáng, khu Vinh Hoa Phố, khu Regent’s Park. Mỗi phân khu đều có những đặc điểm riêng về sản phẩm và có những tiện ích riêng biệt. Các biệt thự tại đây có mật độ xây dựng khá thấp, được tối ưu cảnh quan, khu vực công cộng và mảng xanh. Được thiết kế theo lối kiến trúc Pháp hiện đại nên các biệt thự có đặc điểm chung là hình khối vuông vức đồ sộ, tính đối xứng cân bằng trong thiết kế và đặc biệt là hệ thống cửa sổ nhiều và được bố trí cách điệu, kết hợp với hình khối bao quanh của công trình. Hiện các căn biệt thự thuộc phân khu Splendora của dự án Mailand Hanoi City có giá phổ biến từ 150-170 triệu đồng/m2. Với diện tích từ 200-400m2 thì một căn biệt thự tại đây có giá bán từ 20 tỷ/căn.

Dự án Mailand Hanoi City có tên ban đầu là Khu đô thị mới Bắc An Khánh, được cấp chứng nhận đầu tư vào ngày 8/12/2006. Chủ đầu tư ban đầu là Liên doanh Công ty TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) gồm 2 pháp nhân là Tổng Công ty Vinaconex và Công ty Xây dựng Posco E&C (Hàn Quốc) mỗi bên nắm 50%. Đáng chú ý, ngày 16/1/2018, An Khánh JVC đã tổ chức lễ ra mắt lãnh đạo mới và trước đó thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 4 vào ngày 28/12/2017, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Việc ra mắt lãnh đạo mới và thay đổi giấy đăng kí kinh doanh cho biết Posco E&C đã nhượng lại phần vốn góp 50% của mình cho Công ty Địa ốc Phú Long, một thành viên thuộc Sovico Holdings. Sự xuất hiện của Địa ốc Phú Long được kỳ vọng sẽ đem đến làn gió mới cho dự án bởi Phú Long được biết đến là một nhà phát triển bất động sản có tiềm lực với nhiều dự án lớn tại TP.HCM như Dragon City, Dragon Village, Dragon Hill Premier Central, Dragon Hill Premier Nam Sài Gòn, khu biệt thự cao cấp Kim Long…

Mailand Hanoi City có phải là một không gian đáng sống và là một dự án đáng để đầu tư? Hãy cùng “Đánh giá dự án” của Batdongsan.com.vn tìm hiểu về dự án này.

