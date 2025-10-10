Maison Grand: Bước Ngoặt Mới Trên Hành Trình Kiến Tạo Chuẩn Sống Chuyên Gia Tại Siêu Cảng Quốc Tế Phú Mỹ

Ngày 8/10/2025, tại Trung tâm hội nghị Thisky Hall – Phường An Khánh, TP.HCM, sự kiện Kick-off dự án Maison Grand – Bigbang 1.000 Stars đã diễn ra trong không khí hứng khởi và tràn đầy cảm hứng, quy tụ hơn 1000 chuyên viên tư vấn cùng các chuyên gia, đối tác chiến lược chung khát vọng lan tỏa tinh thần tiên phong, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Sự kiện diễn ra trong bầu không khí sôi động và đầy cảm hứng. Đại diện chủ đầu tư Tumys Homes cùng đơn vị Kinh doanh Tiếp thị DKRS đã chia sẻ góc nhìn về thị trường cũng như những định hướng chiến lược, đồng thời khẳng định cam kết trong việc mang đến một sản phẩm bất động sản hội tụ những điểm mạnh “hiếm có khó tìm” tại siêu đô thị cảng quốc tế Phú Mỹ, thuộc Đông Nam TP.HCM.

Sự kiện Kick-off “Bingbang 1000 stars” của Maison Grand đã thu hút gần 1.000 chuyên viên tư vấn tham dự

PGS.TS Trần Đình Thiên – Tầm Nhìn Chiến Lược Từ Chuyên Gia Kinh Tế Hàng Đầu

Một trong những điểm nhấn nổi bật của sự kiện Kick-off “Bigbang 1.000 Stars – Hội tụ chuyên gia, Bùng nổ siêu cảng” chính là sự xuất hiện của PGS.TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, chuyên gia kinh tế hàng đầu với nhiều công trình nghiên cứu về chiến lược phát triển đô thị và logistics quốc gia.

Trong phần chia sẻ, PGS.TS Trần Đình Thiên đã mang đến góc nhìn sâu sắc về tầm quan trọng của Phú Mỹ trong chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo ông, Phú Mỹ – với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải cùng mạng lưới cao tốc kết nối TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành – đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành trung tâm logistics và đô thị cảng quốc tế mang tầm châu Á.

Chuyên gia nhấn mạnh, Maison Grand chính là dự án tiên phong bắt nhịp xu thế này – không chỉ đón đầu hạ tầng, mà còn góp phần kiến tạo nên một biểu tượng sống chuyên gia giữa lòng siêu cảng quốc tế tương lai.

PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ về tiềm năng phát biểu của Phú Mỹ

Sự xuất hiện và chia sẻ của PGS.TS Trần Đình Thiên không chỉ mang đến góc nhìn chiến lược, mà còn tiếp thêm niềm tin và cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ kinh doanh, các đối tác và nhà đầu tư về tương lai bứt phá của Phú Mỹ và Maison Grand trong hành trình chinh phục đô thị cảng quốc tế.

Maison Grand – Biểu Tượng Sống Chất Chuyên Gia Giữa Trung Tâm Phú Mỹ

Maison Grand được ví như “Pudong của Việt Nam”. Dự án nổi bật với kiến trúc mang tính biểu tượng, lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa nét cổ điển châu Âu, nhịp sống sôi động của một thương cảng quốc tế và tiện ích hiện đại của một CBD mới.

Maison Grand không chỉ mang đến một nơi an cư, mà còn khẳng định phong cách sống tiên phong, đẳng cấp của cộng đồng chuyên gia. Điểm nhấn kiến trúc ấn tượng của Maison Grand là hai tòa tháp vươn cao giữa không gian mở xanh mát, tạo nên tầm nhìn panorama ôm trọn cảng Phú Mỹ, sông – núi Thị Vải và trung tâm thành phố đang vươn mình phát triển. Mỗi căn hộ được thiết kế tỉ mỉ để tối ưu ánh sáng, gió trời và công năng sử dụng, mang đến trải nghiệm sống khoáng đạt, chan hòa cùng thiên nhiên.

Không chỉ chú trọng không gian sống, Maison Grand còn kiến tạo hệ tiện ích “all-in-one” chuẩn quốc tế: hồ bơi Aqua Grand, phố đi bộ Milan, vườn tượng nghệ thuật, sky garden, khu vui chơi trẻ em… – nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn giá trị sống cân bằng giữa công việc, thư giãn và sức khỏe. Hơn cả một dự án nhà ở, Maison Grand là biểu tượng cho triết lý sống hiện đại – nơi mỗi căn hộ không chỉ là chốn an cư mà còn là niềm tự hào của những người thành đạt, những chuyên gia tiên phong kiến tạo tương lai.

Tiện ích cao cấp chuẩn 5 sao tại dự án Maison Grand

Sự đồng hành của chủ đầu tư Tumys Homes, đơn vị Kinh doanh Tiếp thị DKRS và hơn 35 đối tác phân phối chiến lược hứa hẹn mang đến “cú hích” mạnh mẽ, tạo nên dấu ấn mới cho Maison Grand trong hành trình chinh phục thị trường bất động sản khu Đông Nam, TP.HCM. Nhiều chuyên viên kinh doanh cho biết, Maison Grand mang lại cho họ niềm tin vững chắc khi sở hữu nền tảng pháp lý minh bạch, tầm nhìn phát triển rõ ràng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Đặc biệt, mức giá chỉ từ 33 triệu đồng/m², phương thức thanh toán linh hoạt – chỉ cần thanh toán 50% nhận nhà, tặng gói nội thất Nhật Bản cao cấp, cùng chính sách hỗ trợ khác hấp dẫn là những ưu điểm giúp Maison Grand trở thành lựa chọn đáng chú ý cho cả khách hàng an cư và giới đầu tư.

Sự kiện Kick-off “Bigbang 1000 Stars” không chỉ đánh dấu khởi đầu đầy khí thế cho hành trình mới của Maison Grand, mà còn khẳng định tầm nhìn của Tumys Homes trong việc tiên phong kiến tạo chuẩn sống mới tại trung tâm Phú Mỹ – đô thị cảng quốc tế tương lai.

Với nền tảng vững chắc, chiến lược phát triển rõ ràng cùng niềm tin đồng lòng từ đội ngũ chuyên viên kinh doanh, Maison Grand được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích bứt phá, biểu tượng cho một thế hệ dự án mang tầm vóc mới tại trung tâm siêu đô thị cảng CBD Phú Mỹ.

