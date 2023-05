Mảnh ghép hoàn hảo của thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm

Hấp lực mang tên Ixora Ho Tram by Fusion

Tháng 4 vừa qua, 100% các căn hộ condotel của dự án Ixora Ho Tram by Fusion đã hết hàng 10 ngày trước lễ ra mắt chính thức. Kết quả bán hàng vượt trên kỳ vọng này không chỉ đến từ sự “miễn dịch” của một điểm nóng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu miền Nam, mà còn bởi đẳng cấp nội tại của thương hiệu phát triển và vận hành quốc tế.

Nằm ngay cung đường biển tỷ đô đẹp nhất Hồ Tràm, Ixora Ho Tram by Fusion là dự án thành phần tiếp theo được triển khai trong khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram Strip rộng 164 ha – một trong những dự án chất lượng hàng đầu Đông Nam Á quy tụ các thương hiệu tên tuổi toàn cầu. Dự án hưởng trọn những tiện ích xa hoa của quần thể giải trí nghỉ dưỡng đẳng cấp The Grand Ho Tram Strip khi chỉ cách khách sạn 5 sao InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, casino Ho Tram, sân golf The Bluffs được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman vài bước chân. Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều dự án được phát triển tại khu nghỉ dưỡng tích hợp này, trong đó có công viên nước và trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu, hứa hẹn mang đến những kỳ nghỉ trong mơ tại thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng quốc tế.

Ixora Ho Tram by Fusion chính là điểm dừng chân lý tưởng cho những trải nghiệm thăng hoa, xứng tầm nhất. Ảnh: chủ đầu tư

Chỉ cách TP.HCM 2 giờ lái xe, 50 phút di chuyển từ sân bay quốc tế Long Thành, Ixora Ho Tram by Fusion chính là chốn ẩn mình sang trọng cho những cuộc vui bất tận cùng gia đình, bạn bè hay chỉ đơn giản là những phút giây thư giãn lắng đọng giữa thiên nhiên xanh mát sau những ồn ào phố thị.

Được phát triển bởi Ho Tram Project Company (HTP), công ty con của Asian Coast Development (ACDL) với sự đầu tư của Lodgis Hospitality Holdings (đứng sau bởi hai quỹ đầu tư kỳ cựu và uy tín hàng đầu là Warburg Pincus và VinaCapital), Ixora Ho Tram by Fusion được giới đầu tư nhận định là một trong những cơ hội đầu tư đắt giá. Chất lượng dự án vượt trội cùng với dịch vụ quản lý vận hành uy tín quốc tế không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng trong mơ cho những người đang muốn tìm kiếm một ngôi nhà thứ hai thực thụ, mà còn là bảo chứng vững chắc cho khoản đầu tư dài hạn của những nhà đầu tư quyết đoán và tiềm lực tài chính mạnh.

Thủ Thiêm Real đồng hành cùng Ixora Ho Tram by Fusion chinh phục những kỷ lục bán hàng

Thành công vượt mong đợi của kết quả bán hàng giai đoạn 1 của Ixora Ho Tram by Fusion không chỉ đến từ tên tuổi chủ đầu tư, đẳng cấp của thương hiệu quản lý vận hành quốc tế, mà còn có sự đồng hành từ những đại lý phân phối chiến lược. Họ chính là những đơn vị đối tác uy tín, được kỳ vọng chinh phục những kỷ lục bán hàng mới ở giai đoạn 2 của dự án.

Là đối tác chiến lược của nhiều nhà phát triển, chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam sở hữu đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dặn kinh nghiệm, am hiểu thị trường và giàu kinh nghiệm thực chiến tại Hồ Tràm, Thủ Thiêm Real đã được HTP lựa chọn trở thành đối tác phân phối chiến lược dự án Ixora Ho Tram by Fusion. Việc trở thành đại lý F1 của dự án nghỉ dưỡng hạng top tại thị trường nghỉ dưỡng Hồ Tràm đã tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm của thương hiệu Thủ Thiêm Real.

Thủ Thiêm Real là đối tác phân phối chiến lược, góp phần làm nên thành công của Ixora Ho Tram by Fusion. Ảnh: TTR

Với tầm nhìn trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu tại thị trường Việt Nam về tư vấn, triển khai phân phối các dự án bất động sản cho các đối tác một cách hiệu quả nhất, hơn 10 năm qua, đội ngũ Thủ Thiêm Real đã đồng hành và góp phần làm nên thành công của hàng trăm dự án bất động sản, đồng thời đem đến những giá trị xứng tầm về đầu tư, những niềm vui bất tận về an cư cho hàng triệu khách hàng trên khắp Việt Nam. Tại Ixora Ho Tram by Fusion, các chiến binh chuyên nghiệp, năng động của Thủ Thiêm Real sẽ là những người bạn đồng hành tin cậy, mang đến những thông tin tư vấn chính xác, chuyên sâu để khách hàng am hiểu tường tận dự án nhất trước khi quyết định đầu tư.