Nếu những mặt bằng bán lẻ là nhà mặt phố ở các tuyến phố trung tâm đắt đỏ sụt giảm giá thuê và nhu cầu thì mặt bằng bán lẻ nằm trong các ngõ ngách nhỏ của Hà Nội vẫn duy trì lực cầu tốt, giá thuê nhìn chung đi ngang. Cá biệt ở một số khu vực, giá thuê có xu hướng tăng nhẹ so với năm ngoái.

Mặt bằng bán lẻ trong ngõ vẫn duy trì sức hút

Khảo sát mới đây của Batdongsan.com.vn ghi nhận các mặt bằng bán lẻ nằm trong các ngõ nhỏ của Hà Nội vẫn có tỉ lệ lấp đầy rất cao, tập trung ở phân khúc giá từ 3-10 triệu đồng/tháng. Tại một số khu vực, cung không đủ cầu và giá thuê có phần nhích nhẹ. Một số mặt bằng kinh doanh quận Cầu Giấy nằm trong ngõ nhỏ thuộc Dịch Vọng, Quan Hoa, Mai Dịch, Nghĩa Tân, Trung Kính… có diện tích từ 20-40m2, giá thuê đi ngang, duy trì mức giá từ 6,5-10 triệu đồng/tháng từ cuối năm 2022, đầu năm 2023 đến hiện tại. Nguồn hàng khu vực hiện rất hạn chế. Tại mỗi phường, số lượng mặt bằng bán lẻ cho thuê chỉ dao động từ 2-4 mặt bằng. Những mặt bằng trống, giá hợp lý đều nhanh chóng có người đặt cọc.

Các mặt bằng bán lẻ nằm trong các ngõ nhỏ của Hà Nội có tỉ lệ lấp đầy rất cao

Giá thuê đi ngang cũng là thực tế đang diễn ra tại mặt bằng bán lẻ nằm trong ngõ nhỏ tại Hà Đông. Các mặt bằng thuộc Quang Trung , Vạn Phúc, Chiến Thắng, Dương Nội, La Khê, Mỗ Lao… giá thuê vẫn đang duy trì mức phổ biến chung là 3-9 triệu đồng/tháng. Riêng những mặt bằng bán lẻ có khoảng giá 3-6 triệu đồng/tháng có mức tăng khoảng 10% so với thời điểm đầu năm (giá thuê thời điểm đầu năm là 2,8-5,5 triệu đồng/tháng). Nguồn cung bị trống tại khu vực này hiện đang dồi dào hơn so với Cầu Giấy, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt ở phân khúc 8-9 triệu đồng/tháng. Giá thuê nhìn chung không tăng, duy trì đi ngang trong khoảng một năm qua.

Mặt bằng kinh doanh Nam Từ Liêm ghi nhận giá đi lên ở phân khúc thuê 4-6 triệu đồng/tháng nằm trong các ngõ nhỏ của Phú Đô, Đình Thôn, Mễ Trì Thượng, Mễ Trì Hạ, Nhân Mỹ, Tân Mỹ. Khoảng giá thuê 4-5 triệu đồng/tháng tương đương với diện tích 12-25m2, được những shop quần áo nhỏ, kinh doanh đồ ăn uống “take-away” lựa chọn nhiều. Giá thuê tăng khoảng 10% so với cuối năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Nghệ, trú tại ngõ 32 Đỗ Đức Dục cho biết, mặt bằng kinh doanh 13m2 của bà trong làng Mễ Trì được một shop bán quần áo thuê từ giữa năm. Họ bán trực tiếp chỉ là một phần, còn chủ yếu là bán online nên không đòi hỏi diện tích lớn, vị trí đẹp. Bà cho thuê với giá 5 triệu đồng/tháng từ hồi tháng 5/2023, tăng hơn 500 ngàn so với mức giá cho thuê trước đó. Khoảng giá 8-10 triệu đồng/tháng tại khu vực này vẫn đang đi ngang, không có sự biến chuyển trong suốt một năm qua. Nhu cầu thuê ở khu vực khá lớn, do đây là nơi tập trung đông sinh viên, công nhân, người lao động tự do.

Mặt bằng bán lẻ quận Thanh Xuân , thuộc các ngõ nhỏ ở Nguyễn Trãi, Kim Giang, Khương Đình, Khương Trung, Thượng Đình vẫn đang duy trì mức giá thuê 5-10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức giá thuê 5 triệu đồng/tháng hiện khá hiếm trên thị trường. Nhiều mặt bằng đầu năm nay vẫn có giá thuê 5 triệu đồng/tháng thì hiện chủ nhà cũng đã nâng lên mức 6 triệu đồng/tháng. Mặt bằng bán lẻ có sức hấp thụ tốt nhất rơi vào khoảng giá 6-7 triệu đồng/tháng. Theo các môi giới, nguồn cầu của thị trường tại khu vực này rất cao, các mặt bằng bán lẻ đều không cần quá một tháng để tìm được chủ thuê mới.

Môi giới tập trung cho thuê mặt bằng bán lẻ trong ngõ

Tình trạng “ảm đạm” của mặt bằng bán lẻ ở các tuyến phố trung tâm đã khiến không ít môi giới chuyển hướng sang những mặt bằng bán lẻ nằm trong các ngõ nhỏ. Thị trường này trở thành “cứu cánh” mưu sinh của nhiều môi giới chỉ chuyên nhà mặt phố Hà Nội trong khoảng một năm đổ lại đây.

Nhiều môi giới từ thị trường nhà mặt phố Hà Nội chuyển sang làm cho thuê mặt bằng bán lẻ trong ngõ

Anh Trọng Tín, môi giới mặt bằng bán lẻ các quận nội thành Hà Nội cho biết, dù cho thuê mặt bằng bán lẻ trong ngõ có mức hoa hồng thấp hơn rất nhiều so với các mặt bằng bán lẻ ở các vị trí trung tâm đắt đỏ nhưng phân khúc này mang lại nguồn thu đều đặn hơn nếu làm tốt và chăm chỉ. Càng về cuối năm, nhu cầu của thị trường tăng đáng kể nhưng nguồn cung hạn hẹp, lượng môi giới tăng khiến anh rất vất vả trong việc tìm kiếm nguồn hàng và cả khách hàng. Thực tế này buộc anh Giang không chỉ nâng cấp kĩ năng, kiến thức bản thân mà cũng phải đổ chi phí quảng cáo nhiều hơn cho công việc.

Chị Phạm Minh Hương, giám đốc kinh doanh văn phòng nhà đất Lucky Land chia sẻ, mặt bằng bán lẻ trong ngõ cho thuê dễ hơn, nhu cầu khách hàng lớn và ổn định hơn nhưng một thực trạng thách thức là nguồn cung lại hạn chế. Việc nhiều môi giới chuyển hướng tham gia thị trường này khiến tính cạnh tranh ngày càng cao. Bên cạnh mặt tích cực là khách hàng có thể được hưởng lợi từ dịch vụ chuyên nghiệp thì các hiện tượng tiêu cực cũng ngày càng nhiều như kê chênh giá, thông tin nhiễu loạn, các hiện tượng cắt cầu,cắt máu diễn ra nhiều hơn. Chị Hương cho rằng các đơn vị sàn chuyên làm thị trường cho thuê cần chặt chẽ hơn trong khâu tuyển dụng để hạn chế thực trạng này.

Khánh Chi

