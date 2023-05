Mật độ xây dựng thấp - Chỉ số định giá BĐS trong thời đại đô thị hoá

Ám ảnh khói bụi, ngột ngạt

Trong bối cảnh cư dân thành thị tăng lên một cách chóng mặt, quỹ đất nội đô cũng vì thế mà chịu sức ép lớn, dần dần thu hẹp lại. Đó là thực tế mà những thành phố lớn như Hà Nội đang phải trải qua. Theo Sở Y tế Hà Nội, mỗi năm thủ đô tăng thêm 200,000 dân, tương đương với một huyện lớn.



Cảnh tắc đường, ngột ngạt ở Hà Nội vào những khung giờ cao điểm. Ảnh: VnExpress

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số đó này, các chủ đầu tư thường có xu hướng tận hưởng tối đa diện tích đất để tăng tối đa mật độ xây dựng. Suy nghĩ “tấc đất tấc vàng” khiến nhiều chủ đầu tư không muốn bỏ phí một phần đất nào vì giá trị bất động sản ngày càng đắt đỏ. Dần dần, Hà Nội trở thành thành phố ngột ngạt với những khu vực có mật độ dân số ngày càng gia tăng. Theo thống kê, tính đến tháng 4/2019, mật độ dân số của thủ đô lên tới 2.398 người/km2, thậm chí, những khu vực nội đô còn chịu áp lực lớn hơn. Đặc biệt, khu phố cổ là khoảng 800 – 1.200 người/ha.

Trước thực trạng đó, nhiều người lại quan tâm hơn đến chất lượng sống, mong muốn một không gian sống thoáng đãng, trong lành. Nói cách khác, họ tìm kiếm nơi ở có mật độ xây dựng thấp, nơi cư dân có thể tận hưởng những khoảng không bên hồ điều hòa, đi dạo trong công viên hay tập thể dục giữa quảng trường rộng lớn.

Tại những dự án này, diện tích đất được phân bổ hợp lý để dành không gian cho các mảng xanh. Ngoài ra, việc bố trí các căn hộ cũng trở nên dễ dàng, hợp lý, nhiều mặt thoáng hơn, cách bố trí giữa các phòng trong căn hộ cũng được quyết định theo phương án hợp lý, chú trọng nhiều hơn đến nhu cầu sử dụng, nâng cao chất lượng sống giữa các đô thị vốn bí bách, ngột ngạt. Nhờ ưu điểm vượt trội, những dự án có mật độ xây dựng thấp trở thành mục tiêu săn đón của các gia đình đa thế hệ vì vừa giúp gắn kết, vừa tạo không gian riêng cho mỗi thành viên được tận hưởng cuộc sống.

Dự án mật độ xây dựng thấp: Hiếm nhưng vẫn có!

Hiện tại nhiều chủ đầu tư đã điều chỉnh dự án theo hướng có mật độ xây dựng thấp nhưng để chọn được dự án có khoảng cách phù hợp để đi vào trung tâm là không dễ dàng vì các vấn đề liên quan đến đơn giá, vị trí, không gian… Tuy nhiên, Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ lại là dự án hiếm hoi đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng cũng như có mức giá phù hợp với khách hàng trung cấp.



Không gian xanh mát của Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ

Tọa lạc tại số 1, đường Mai Chí Thọ (Giang Biên, Long Biên), gần sát những khu đô thị lớn như Vinhomes Riverside, KĐT Việt Hưng, Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ được thừa hưởng không gian thoáng đãng, trong lành và đặc biệt có quy hoạch đẹp nhất thành phố hiện nay. Hơn nữa, với mật độ xây dựng chỉ 28% – con số rất thấp so với sự ngột ngạt tại phố thị, dự án được rất nhiều khách hàng lựa chọn để làm nơi an cư.

Theo nhiều khách hàng, sau khi trở về nhà tại Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ, họ có thể thảnh thơi ngắm nhìn bờ sông Hồng lộng gió về đêm hay đường phố Hà Nội trong ánh đèn lung linh qua khung cửa sổ rộng lớn. Đó là cảm giác mà khi sống trong những căn nhà ống chật chội tại nội đô họ không thể có được. Vào mỗi chiều cuối tuần, họ có thể ung dung ngồi đọc sách bên góc quán cafe yên tĩnh hay tận hưởng làn gió hiu hiu bên ghế đá công viên. Nhịp sống như chậm lại để mỗi người tự chiêm nghiệm và thêm trân trọng cuộc đời.

Cùng với không gian xanh mát, hệ thống tiện ích cao cấp bao gồm: Khu vui chơi trẻ em, hồ điều hòa, nhà hàng, sân bóng tennis, bể bơi Vincom, trung tâm thương mại,… chính là những yếu tố hoàn thiện cuộc sống đẳng cấp giữa thiên nhiên mát lành tại Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ.

Bước vào từng căn hộ, cư dân sẽ được tận hưởng thiết kế độc đáo tùy theo diện tích. Tuy nhiên, tất cả căn hộ đều có khoảng không để đón không khí và ánh sáng, khiến không gian sống luôn thông thoáng, không còn cảm giác bí bách khi ở trong không gian hẹp.

Với mức giá 22,5 triệu đồng/m2, Hanhomes No 08 Mai Chí Thọ đang là điểm nóng trên thị trường và đã đón rất nhiều cư dân về sinh sống. Hiện tại, khách hàng có thể mua nhà trực tiếp từ chủ đầu tư, nhận nhà ngay với hỗ trợ vốn vay ngân hàng lên tới 70% giá trị căn hộ. Đặc biệt dự án đã hoàn thiện nên cư dân có thể về ở ngay mà không phải chờ đợi và chịu áp lực đi thuê nhà.