Mê Linh (Hà Nội) lại sốt đất?

Chỉ trong thời gian ngắn, huyện Mê Linh đã gây xôn xao thị trường bất động sản Hà Nội diễn ra liên tiếp những cuộc đấu giá đất với mức giá trúng cao. Cụ thể, đầu tháng 6, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh đã đấu giá 17 lô đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh. Được biết, các lô đất có giá khởi điểm là 27,1 triệu đồng/m2 và 35,2 triệu đồng/m2. 9 lô đất ký hiệu từ 01 đến 09, có diện tích dao động từ 95,6 – 129,7 m2; 8 lô đất ký hiệu 10 – 17, có diện tích từ 87,8 m2 đến 145 m2. Kết quả đấu giá đất, lô vị trí đẹp có mức trúng đấu giá lên tới 85,5 triệu đồng/m2 và 75,5 triệu đồng/m2. So với đất khu vực xung quanh, giá trúng đấu giá đất cao hơn 20-40% mỗi m2.

Các cuộc đấu giá đất đang đẩy mặt bằng giá đất tại Mê Linh (Hà Nội)

Cùng thời điểm, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức đấu giá khoảng 200 sản phẩm thấp tầng là biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà vườn thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Giá khởi điểm của biệt thự đơn lập có diện tích từ 362 – 410m2, dao động trong khoảng 39,5 – 50,3 triệu đồng/m2. Loại hình nhà vườn diện tích 102 – 159m2, giá khởi điểm dao động từ 4,2 – 8,3 tỷ đồng, tương đương 40,7 – 51,1 triệu đồng/m2. Biệt thự song lập diện tích từ 210 – 305,5m2, giá khởi điểm dao động từ 36,7 – 47,4 triệu đồng/m2. Kết quả đấu giá, nhiều sản phẩm được trả chênh vài tỷ đồng, giá đấu của một số lô đất đạt mức khoảng 60 triệu đồng/m2. Mức giá này cao hơn hẳn giá đất các khu vực xung quanh từ 12-20 triệu đồng/m2.

Hệ lụy rõ ràng sau những cuộc đấu giá đất với mức trúng giá cao, chưa hợp lý với hạ tầng, tốc độ phát triển kinh tế khu vực là đất khu vực xung quanh cũng bị đẩy giá theo. Một khảo sát vào trung tuần tháng 6/2022 của Batdongsan.com.vn cho thấy giá rao bán đất Mê Linh sau 2 cuộc đấu giá trên có xu hướng tăng so với tháng trước. Đơn cử, những dự án cùng khu vực đang được rao bán chỉ có đất không (không đi kèm nhà xây dựng như dự án của HUD) như khu đô thị Cienco 5 với những lô mặt đường 24m, gần Đại học Tài Chính đang được chào bán 28-37 triệu đồng/m2, tăng 1-2 giá so với tháng trước. Những lô biệt thự Cienco 5 giá là 27-39 triệu đồng/m2, tăng 3-5% so với tháng trước.