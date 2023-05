Meyhomes Capital Phú Quốc – Gia sản truyền đời, sinh lời bền vững

Sở hữu trọn đời

Các dự án BĐS nghỉ dưỡng tại Phú Quốc hiện nay có thời hạn sở hữu 50-70 năm. Không ít dự án dù đã được cấp phép nhưng chủ đầu tư vì nhiều lý do không triển khai xây dựng ngay, hoặc xây dựng nhưng thời gian thi công kéo dài. Vì vậy, khi bàn giao cho nhà đầu tư, đa phần các dự án đều bị cắt ngắn thời gian sở hữu, vận hành khai thác. Việc này khiến nhà đầu tư bị hụt một khoản thu nhập không nhỏ.

Meyhomes Capital Phú Quốc nằm trong quỹ đất đô thị quý hiếm 6% đã được phê duyệt. 100% các căn shophouse, mini hotel tại dự án được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài, được dùng để ở, kinh doanh, chuyển nhượng, thừa kế… nói cách khác đây là một gia sản truyền đời cho thế hệ con cháu sau này. Đặc biệt, Phú Quốc là đảo, quỹ đất không thể mở rộng, cơ hội sở hữu sẽ ngày càng thu hẹp. Do vậy, đây sẽ là thứ tài sản vốn đã quý sẽ càng hiếm hơn trong tương lai.



Sinh lời bền vững

Giới đầu tư am hiểu Phú Quốc đã chỉ ra 2 điểm “lãi trông thấy” của Meyhomes Capital Phú Quốc: Tăng giá (tăng lãi vốn) và nguồn thu hàng năm từ việc cho thuê hoặc trực tiếp kinh doanh (lãi ròng).

Xét về khả năng tăng giá, Meyhomes Capital Phú Quốc nằm tại trung tâm An Thới, 1 trong 2 thị trấn của Phú Quốc, nơi được ví như cực tăng trưởng mới phía nam đảo Ngọc và sẽ trở thành 1 trong 2 phường đầu tiên khi huyện đảo lên thành phố. Giá đất tại khu vực được lên thành phố luôn tăng rất cao. Đặc biệt theo quy hoạch, chính vị trí dự án sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và tài chính mới của Phú Quốc. Dương Đông được quy hoạch từ trước, đang có dấu hiệu quá tải, ô nhiễm còn An Thới được quy hoạch mới, đồng bộ, hiện đại và sẽ là không gian sống lý tưởng. Trong khi giá đất tại Dương Đông có nơi lên đến gần 200 triệu đồng/m2 thì tại An Thới chỉ vài chục triệu đồng.

Các chuyên gia nhận định, giá đất Phú Quốc hiện đang ở giá trị thực và hứa hẹn sẽ tăng lên trong tương lai gần bởi Phú Quốc đang có sức hút đầu tư lớn và đã sẵn sàng trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, trong tương lai gần sẽ là 1 trong 3 đặc khu kinh tế của cả nước. Mới đây, dự án khu vực phi thuế quan hơn 6.800 tỷ tại nam Phú Quốc đã được phê duyệt.

Theo Quyết định số 633 của Thủ tướng Chính phủ, thị trấn An Thới sẽ phát triển thành Đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật, trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa đảo Phú Quốc. Do vậy, An Thới sẽ thực sự trở thành trung tâm của đảo Ngọc.

Tiềm năng tăng giá cao còn do tính chất quý hiếm của Meyhomes Capital Phú Quốc. Dự án nằm tại nam bãi Trường – một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc. Trong hơn 1000 ha đất phát triển du lịch nghỉ dưỡng bãi Trường, chỉ có duy nhất Meyhomes Capital Phú Quốc là dự án đô thị. Nói cách khác chủ nhân sinh sống ở đây là sống ở trung tâm của “thiên đường nghỉ dưỡng”.

Với những lý do đó, việc tăng giá của Meyhomes Capital Phú Quốc là tất yếu.



Không chỉ giàu tiềm năng tăng giá, Meyhomes Capital Phú Quốc còn sở hữu hiệu suất kinh doanh “đáng nể” từ nguồn khách khổng lồ tới An Thới. Trung bình mỗi năm Phú Quốc đón hơn 5 triệu lượt khách thì có hơn 4 triệu lượt khách tới đây, con số này sẽ còn tăng cao trong những năm tới. Cùng với đó là nguồn khách với khả năng chi tiêu cao từ các quần thể nghỉ dưỡng tại bãi Trường. Bản thân dự án cũng sẽ là 1 địa điểm du lịch mới, hấp dẫn do đó sẽ thu hút lượng khách lớn. Đây là thuận lợi lớn cho việc kinh doanh dịch vụ tại dự án.

Thời điểm vàng để đầu tư

Thời gian qua chứng khoán có những diễn biến khó lường, lãi suất tiền gửi thấp, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới… bất động sản được đánh giá là kênh đầu tư an toàn và là nơi “trú ẩn” dòng tiền. Khảo sát về các kênh đầu tư thời điểm này của Vnexpress cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư số 1 với 29% phiếu bầu chọn. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho kết quả tương tự.



Tuy nhiên nhà đầu tư cũng đang bị phân vân giữa các phân khúc bởi: đầu tư căn hộ cho thuê tại các thành phố lớn không đạt hiệu quả như kỳ vọng, BĐS nghỉ dưỡng ngoài vấn đề pháp lý thì việc một số “ông lớn” dừng trả cam kết lợi nhuận đã khiến nhà đầu tư lo ngại. Bất động sản đô thị với pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài đang là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Với việc BĐS Phú Quốc đã chạm đáy và đang ở giá trị thật, dự án Meyhomes Capital Phú Quốc lại nằm trong quỹ đất đô thị với pháp lý rõ ràng, giàu tiềm năng tăng giá, việc đầu tư mua bán thuận lợi. Vậy nên đây chính là thời điểm vàng để đầu tư vào Meyhomes Capital Phú Quốc.