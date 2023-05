Meyhomes Capital Phú Quốc Tiên Phong Kiến Tạo Đô Thị Thông Minh Kiểu Mẫu Quốc Tế

Đô thị thông minh – Lựa chọn của thời đại

“Smart city” – đô thị thông minh không còn là khái niệm mới mẻ, bởi sự ảnh hưởng sâu rộng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào mọi ngóc ngách của đời sống. Yếu tố “smart” giúp các đô thị phát triển bền vững hơn và giảm bớt được những nhược điểm từ quá trình đô thị hoá như khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông, xử lý chất thải…

Dublin (Thủ đô Ireland) – “thủ đô đáng sống nhất Châu Âu” do BBC xếp hạng, với sáng kiến “Smart Dublin” là một ví dụ điển hình về đô thị du lịch thông minh. Không riêng gì Dublin, “smart city” là xu hướng tất yếu của các đô thị trên thế giới và đã được ứng dụng thành công tại nhiều thành phố như London (Anh), Singapore, Zurich (Thụy Sĩ), Seoul (Hàn Quốc)…

Tại Việt Nam, cơ hội ứng dụng “smart city” rộng cửa cho những thành phố trẻ, điển hình như Phú Quốc hay những đại đô thị đang trong giai đoạn đầu phát triển trên mảnh đất màu mỡ này – Meyhomes Capital Phú Quốc.

Với tôn chỉ lấy con người làm trung tâm, Meyhomes Capital Phú Quốc coi trọng xây dựng giá trị cốt lõi của đô thị bền vững. Quy hoạch hạ tầng giao thông, chất lượng nước, không khí và tiện ích cao cấp đáp ứng mọi nhu cầu sinh sống, làm việc và nghỉ dưỡng.

Cụ thể, Meyhomes Capital Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái kép được cấu thành từ 2 khía cạnh: Hệ sinh thái đô thị (Ecosystem) và hệ sinh thái ngôi nhà (EQHomes) giúp toàn bộ hoạt động của đại đô thị được vận hành trơn tru và hiệu quả.

Thành phố công nghệ 4.0 kiểu mẫu đáng sống

Liên quan tới giải pháp đô thị, Meyhomes Capital Phú Quốc tập trung vào 03 mũi nhọn gồm quy hoạch thông minh, vận hành thông minh và môi trường thông minh.

Quy hoạch ô bàn cờ giúp kết nối thuận tiện, tối ưu luồng giao thông và tạo nên những tuyến phố “5 không”: không đường 1 chiều, không hẻm nhỏ, không ngõ cụt, không đường đâm, không vịnh quay đầu xe. Cộng hưởng với diện tích lớn cây xanh, công viên cảnh quan, hồ điều hòa… tạo đối lưu không khí trong lành. Bên cạnh đó, xe cộ lưu thông thuận tiện, tối đa hóa việc tiếp cận đến các tuyến phố kinh doanh, vui chơi giải trí.

Quy hoạch ô bàn cờ giúp đối lưu không khí và tránh tắc nghẽn giao thông

Tại Meyhomes Capital Phú Quốc, trí tuệ nhân tạo (AI) và kết nối vạn vật internet (IoT) đều được ứng dụng, đặt tại trung tâm điều hành và hoạt động 24/7 sẽ vận hành toàn bộ nhịp sống tại đại đô thị.

Hệ thống wifi bố trí rộng khắp khu vực công cộng giúp thông tin điều hành thông suốt; hệ thống cảnh báo ô nhiễm môi trường, cảnh báo cháy; hệ thống kết nối giao thông công cộng trong nội khu cùng hệ thống camera an ninh lắp đặt khắp các tuyến phố… đảm bảo an ninh, an toàn tối đa, phát hiện và khắc phục nhanh các sự cố.

Việc tiết kiệm năng lượng và khuyến khích sử dụng năng lượng xanh được tối đa hoá tại dự án. Hệ thống năng lượng mặt trời được sử dụng rộng rãi, hệ thống chiếu sáng công cộng tự động nghỉ tiết kiệm điện năng. Xe bus điện, xe điện được khuyến khích sử dụng nhằm giảm thiểu khí thải CO2 ra môi trường với hệ thống trạm sạch xanh, sạch được trang bị ở khắp các tuyến đường nội khu.

Những công nghệ ứng dụng tại Meyhomes Capital Phú Quốc

Bên cạnh đó, hệ sinh thái ngôi nhà với bộ giải pháp EQHomes sẽ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu, góp phần nâng cao tiện nghi cuộc sống tại Meyhomes Capital Phú Quốc. Nước sạch tinh khiết có thể uống tại vòi được cung cấp tại các điểm công cộng và tới từng căn hộ. Trong khi đó, hệ thống xử lý nước thải cũng phải đạt tiêu chuẩn là nước sạch trước khi đi ra ngoài môi trường, nhằm đảm bảo môi sinh cho cộng đồng. Cuộc sống tại Meyhomes Capital Phú Quốc là trải nghiệm thông minh đúng nghĩa khi ứng dụng công nghệ Smart Home vào từng căn hộ.

Nhờ những thế mạnh và sự khác biệt trong định hướng phát triển, Meyhomes Capital Phú Quốc trở thành đại đô thị văn minh, nơi mọi giá trị cốt lõi đều xoay quanh việc kiến tạo môi trường sống tinh khiết, thông minh và hiện đại.